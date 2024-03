Ultraschall-Technologie: Effektive Reduzierung von Ablagerungen und Verkürzung von Stillstandszeiten

Das Dynamic Biofilm Protection System von BAD MEINBERGER nutzt Ultraschall, um Ablagerungen in Flaschenreinigungsmaschinen zu reduzieren. Dadurch werden Reinigungsintervalle verlängert und Stillstandszeiten verkürzt. Das System kann sowohl in neuen Maschinen als auch in bestehenden Anlagen nachgerüstet werden. Es läuft autark und ist praktisch wartungsfrei, was zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führt. Zudem unterstützt das System die Nachhaltigkeitsbestrebungen von BAD MEINBERGER, indem es den Verbrauch von Wasser, Wärme, Strom und Chemikalien deutlich verringert.



Effizientes Biofilm-Schutzsystem: Ultraschall-Technologie aus dem Schiffsbau adaptiert

Das Dynamic Biofilm Protection System ist eine innovative Lösung, die auf bewährter Technologie aus dem Schiffsbau basiert. Durch den Einsatz von Ultraschall-Aktoren werden die Maschinenkomponenten in Schwingungen versetzt, um Ablagerungen effektiv zu reduzieren. Das Plug-and-Produce-Produkt kann sowohl in Reinigungsmaschinen als auch in Pasteuren eingesetzt werden und ermöglicht eine einfache Nachrüstung bestehender Anlagen. Diese Technologie bietet Getränkeherstellern die Möglichkeit, Reinigungsintervalle zu verlängern, Stillstandszeiten zu verkürzen und Ressourcen effizienter einzusetzen.

Effiziente Reinigung durch Ultraschall-Verfahren spart Zeit und Mühe

Vor der Einführung des Dynamic Biofilm Protection Systems musste die Maschine alle zwei Monate einer zeitaufwändigen und anstrengenden Reinigung unterzogen werden. Dabei wurden die Maschinenteile auseinandergebaut, um hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Dieser Prozess beanspruchte einen ganzen Arbeitstag und führte zu unproduktiver Arbeit. Dank des autarken und wartungsfreien Systems entfällt dieser Aufwand nun vollständig.

Effizienzsteigerung und Ressourceneinsparung durch Dynamic Biofilm Protection System

Das Dynamic Biofilm Protection System von BAD MEINBERGER unterstützt die Nachhaltigkeitsbestrebungen des Unternehmens, indem es die Reinigungsintervalle verlängert und die Stillstandszeiten verkürzt. Dadurch ermöglicht das System eine erhöhte Produktionskapazität. Gleichzeitig werden der Wasserverbrauch, der Energiebedarf für Wärme und Strom sowie der Chemikalienverbrauch erheblich reduziert.

Um die Qualität der Lauge in der Reinigungsmaschine zu gewährleisten, setzt BAD MEINBERGER auf Maßnahmen wie kontinuierliches Filtrieren und eine gezielte Zudosierung von Frischwasser und Lauge. Durch diese Vorgehensweise wird der Verbrauch minimiert und die Lebensdauer der Lauge verlängert. Zusätzlich wurde die Laugentemperatur abgesenkt, um Energie zu sparen und Kosten zu reduzieren. BAD MEINBERGER hofft, dass andere Unternehmen der Getränkeindustrie diesem Beispiel folgen und ebenfalls auf ressourcenschonende Maßnahmen setzen.

Das Dynamic Biofilm Protection System ist eine innovative Lösung, die sowohl technische Vorteile als auch erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen bietet. BAD MEINBERGER ist von den Ergebnissen begeistert und empfiehlt das System anderen Unternehmen der Getränkeindustrie, die ihre Reinigungsprozesse optimieren möchten. Mit dem Einsatz von Ultraschall setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit und Effizienz und beweist, dass Ultraschall-Technologie ein wertvolles Werkzeug für die Industrie ist.

