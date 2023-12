Banner Gruppe investiert in neuen Standort für Energiespeicherlösungen

Die Banner Gruppe hat ihre Business Unit Energy Solutions durch die Eröffnung eines neuen Standorts in Thalheim bei Wels erweitert. Mit einer Investition von rund zehn Millionen Euro zeigt das österreichische Familienunternehmen seine Entschlossenheit, neue Technologien im Bereich der Energiespeicherlösungen für kritische Infrastrukturen anzugehen und seine Präsenz auf dem Markt auszubauen.



Premium Energiespeicherlösungen für mobile und stationäre Anwendungen

Die Banner Gruppe hat sich als führender Anbieter von Energiespeicherlösungen etabliert und bietet leistungsstarke Stromspeicher für eine Vielzahl von Anwendungen an. Durch ihre langjährige Erfahrung in der Batteriebranche und ihr breites Produktportfolio sind sie in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die genau auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Ihre Expertise und ihr Engagement für innovative Technologien machen sie zu einem verlässlichen Partner für Energiespeicherlösungen.

Die Banner Batterien zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Sie können in verschiedenen Geräten wie Elektrostaplern, Hubarbeitsbühnen, selbstfahrenden Transportsystemen, Schleppern und Bodenreinigungsmaschinen eingesetzt werden. Aber auch im Freizeitbereich, beispielsweise in Golfcarts, Campern, Booten und Caravans, überzeugen sie durch ihre herausragende Leistung und Zuverlässigkeit.

Banner Batterien: Zuverlässige Energiespeicher für kritische Infrastrukturen

Banner Batterien spielen eine entscheidende Rolle bei der effizienten Speicherung von erneuerbarem Strom und gewährleisten eine zuverlässige Energieversorgung. Sie sind besonders wichtig für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Sicherheitseinrichtungen, da sie Blackouts entgegenwirken und eine permanente Betriebsbereitschaft sicherstellen. Aber auch IT- und Telekommunikationsanlagen profitieren von den maßgeschneiderten Energiespeicherlösungen. Durch die konstante Energieversorgung werden Stromausfälle und Datenverluste vermieden.

Banner Gruppe eröffnet neuen Standort für Energiespeicherlösungen

Der Standort Thalheim bei Wels wurde im Juni 2022 eröffnet, um die steigende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen zu bedienen und neue Märkte zu erschließen. Die Investition in den Standort zeigt die Entschlossenheit der Banner Gruppe, sowohl auf aktuelle Anforderungen als auch auf zukünftige Entwicklungen einzugehen. Das Ziel ist es, innovative Lösungen anzubieten und die internationale Präsenz auszubauen, um weltweit den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

