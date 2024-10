BD. SENSORS bietet hochwertige Druckmessumformer für Wasserstoffapplikationen an

Der Einsatz von Wasserstoff als Energieträger gewinnt zunehmend an Bedeutung, da er dreimal energiereicher ist als herkömmliche Brennstoffe wie Benzin oder Diesel. Zudem ist Wasserstoff nahezu unbegrenzt verfügbar, was ihn zu einer idealen Quelle für die Erzeugung von Strom und Wärme macht. Allerdings erfordert die Verwendung von Wasserstoff höchste Sorgfalt beim Transport und der Lagerung aufgrund der Gefahr der Wasserstoffversprödung von Metalloberflächen. Diese Versprödung kann die Messgenauigkeit und Langzeitstabilität beeinträchtigen.



Effektive Wasserstoffmessung mit BD. SENSORS Druckmessumformern

Der Basis-Drucksensor von BD. SENSORS ermöglicht eine präzise Messung von Wasserstoffdrücken, indem er die Wasserstoffversprödung in der Messtechnik minimiert oder verhindert. Durch die richtige Materialauswahl und Dimensionierung bietet der Industriemessumformer DMP 336 für Nenndrucke von 16 bis 1.000 bar und der DMP 333P mit vergoldeter Membran für Nenndrucke von 60 bis 600 bar eine zuverlässige Lösung für Wasserstoffapplikationen.

Der neue DCT 541 von BD. SENSORS erweitert die bestehende Palette der Druckmessumformer um eine sinnvolle Ergänzung. Mit seinem digitalen Ausgangssignal RS 485 bzw. Modbus RTU Protokoll ermöglicht er eine effiziente Übertragung und Verarbeitung der Messdaten. Der DCT 541 ist eine Weiterentwicklung des bewährten DMP 336 und besticht durch medienberührte Komponenten aus Sonder-Edelstahl, die eine hohe Überlastfähigkeit und Unempfindlichkeit gegen Druckspitzen gewährleisten. Bei Sauerstoffapplikationen wird durch einen speziellen Reinigungs- und Fertigungsprozess die Minimierung von Restpartikeln und Restkohlenwasserstoffen sowie die Vermeidung chemischer Reaktionen sichergestellt.

Der neue Druckmessumformer von BD. SENSORS ist mit einer modernen Modbus-Schnittstelle ausgestattet, die digitale Ausgangssignale liefert. Diese Signale können leicht übertragen und verarbeitet werden, was eine effiziente Nutzung der Daten in Wasserstoffapplikationen ermöglicht. Zudem erleichtert die Integration des Druckmessumformers mit Modbus-Schnittstelle in bereits vorhandene Systeme die Anwendung und sorgt für eine nahtlose Integration.

Die hochwertigen Druckmessumformer von BD. SENSORS wurden speziell für den Einsatz in Wasserstoffapplikationen entwickelt. Dank ihrer richtigen Materialauswahl und ihrer Zuverlässigkeit ermöglichen sie eine sichere und präzise Messung von Wasserstoffdrücken. Die neue Modbus-Schnittstelle ermöglicht zudem eine effiziente Datenübertragung und Integration in bestehende Systeme. Mit diesen Lösungen leistet BD. SENSORS einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Wasserstoff als umweltfreundlichem Energieträger.