Bear-Machines präsentiert die Vorteile der Bear-Cut auf der transport logistic Messe

Am 3. Juni 2025 um 15:30 Uhr wird Bear-Machines, ein führender Maschinenbau-Spezialist, an der Expertenrunde der Kooperation Transcoop09 während der Messe transport logistic teilnehmen. Die Talk-Runde mit dem Titel „Effizienz im Fuhrpark durch das Nachprofilieren von Nutzfahrzeugreifen mithilfe der Bear-Cut“ findet in Halle 5, Stand 109/210 statt. Hier wird der Nutzen der Bear-Cut, der ersten halbautomatischen Maschine für das Nachprofilieren von Nutzfahrzeugreifen, diskutiert.



Bear-Cut: Effizientes Nachprofilieren von Nutzfahrzeugreifen für längere Laufleistung

Das Nachprofilieren mit der Bear-Cut Maschine ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Laufleistung von Bus-, Lkw- und Trailer-Reifen um bis zu 25 Prozent. Durch diese Effizienzsteigerung kann jeder vierte neuproduzierte Reifen eingespart werden, was zu einer Reduzierung des Rohstoffverbrauchs und des CO2-Ausstoßes führt. Das Nachprofilieren ist ein integraler Bestandteil des Vier-Leben-Konzepts, das Neureifen, Nachschneiden, Runderneuerung und erneutes Nachschneiden umfasst und einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft leistet.

Kostenersparnis und Nachhaltigkeit durch die Bear-Cut: Eine kostengünstige Alternative

Die Bear-Cut ist eine kostengünstige Alternative für Transportunternehmen, die ihre Flotte nachhaltiger gestalten möchten. Mit einem Preis von 600 Euro und mehr für einen Premiumreifen bietet die Bear-Cut erhebliche Kostenersparnisse. Durch das Nachprofilieren der Reifen wird der Rollwiderstand reduziert und der Kraftstoffverbrauch eines Lkw um etwa fünf Prozent gesenkt. Dadurch verbessert sich auch der CO2-Fußabdruck der Flotte und senkt die Kosten. Zusätzlich wirkt sich die Verwendung der Bear-Cut positiv auf das ESG-Rating der Flotte aus, welches die Nachhaltigkeit des Unternehmens widerspiegelt.

Erfolgsstory: Bear-Cut senkt Betriebskosten bei Stefan Eisenhofer Transporte

Stefan Eisenhofer Transporte, ein Mitglied von Transcoop09, hat seit einem Jahr die Bear-Cut im Einsatz. Am Stand von Transcoop09 auf der transport logistic Messe werden Geschäftsführer Stefan Eisenhofer und Josef Warmeling, Gesellschafter von Bear-Machines, über den Nutzen der Bear-Cut im Alltag von Transportunternehmen sprechen. Dabei werden sie auch darauf eingehen, wie das Unternehmen die Betriebskosten der Flotte durch den Einsatz der Bear-Cut senken konnte.

Bear-Machines präsentiert Bear-Cut: Effizienzsteigerung und Kostenersparnis für Transportunternehmen

Die Teilnahme von Bear-Machines an der Talk-Runde während der transport logistic Messe bietet eine hervorragende Möglichkeit, den Nutzen der Bear-Cut für Transportunternehmen zu präsentieren. Durch das Nachprofilieren von Nutzfahrzeugreifen können diese länger genutzt werden, was zu einer Kosteneinsparung und einer Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs führt. Darüber hinaus trägt die Bear-Cut zur Nachhaltigkeit bei, indem sie den CO2-Ausstoß bei der Herstellung neuer Reifen vermeidet. Der erfolgreiche Einsatz der Bear-Cut bei Stefan Eisenhofer Transporte zeigt, dass die Maschine bereits in der Praxis bewährt ist.