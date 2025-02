BeCon Projects ernannt Timo Stroh zum Geschäftsführer

BeCon Projects hat Timo Stroh zum Geschäftsführer ernannt. Stroh verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Logistik- und Luftfrachtindustrie und bringt umfassende Branchenkenntnisse und ein globales Netzwerk mit. Vor seiner Tätigkeit bei BeCon Projects war er als Head of Global Airfreight bei Dachser tätig und hatte Schlüsselrollen bei UPS und DHL inne. Seine Expertise in der Pharmaindustrie ergänzt sein Profil und stärkt BeCon Projects‘ Fähigkeit, die vielfältigen Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Gemeinsam mit Uwe Beck, dem Gründer und CEO des Beratungsunternehmens, wird Stroh ab sofort die Leitung übernehmen.



BeCon Projects: Marktführer in integrierten Luftfrachtlösungen seit 2009

BeCon Projects ist ein führendes Unternehmen, das seit 2009 integrierte Luftfrachtlösungen anbietet. Das Unternehmen bietet umfassende Beratungsleistungen an, darunter strategische Infrastrukturplanung, Gebäudeplanung, Integration von Material Handling Systemen und Implementierung digitaler Lösungen. BeCon Projects begleitet Kunden während des gesamten Projektverlaufs und passt die Planung an die spezifischen Anforderungen der Luftfrachtgebäude und des Materialflusses an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen operative Datenanalyse und M&A-Beratung an und ist derzeit an wichtigen Projekten beteiligt, wie dem neuen Luftfrachtgebäude für dnata am Flughafen Schiphol in Amsterdam und für WFS am Flughafen JFK in New York.

BeCon Projects setzt auf KI und Robotik für Automatisierung

Mit der Ernennung von Timo Stroh als Geschäftsführer wird BeCon Projects sein Kerngeschäft erweitern und innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik einsetzen, um die Automatisierung in der Luftfrachtbranche voranzutreiben. Durch diese Innovationen werden die Effizienz und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette gesteigert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bestehende Standards durch den Fokus auf digitale Lösungen zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um Kunden optimal auf die Zukunft vorzubereiten.

BeCon Projects gewinnt mit Timo Stroh erfahrenen Geschäftsführer

Timo Stroh bringt seine umfangreiche Erfahrung aus über 30 Jahren in der Logistik- und Luftfrachtindustrie in das dynamische Umfeld von BeCon Projects ein. Er ist begeistert, seine unternehmerischen Fähigkeiten und seine Leidenschaft für die Luftfracht in diesem Unternehmen zu entfalten. Gemeinsam mit dem Gründer und CEO Uwe Beck wird Stroh das Unternehmen strategisch und operativ weiterentwickeln, um BeCon Projects als vertrauenswürdigen Partner für Airlines, Flughäfen und Cargo-Handling-Agenten zu etablieren.

Timo Stroh wird Geschäftsführer von BeCon Projects in der Luftfrachtbranche

Timo Stroh, der neue Geschäftsführer von BeCon Projects, bringt eine enorme Erfahrung und ein weitreichendes Netzwerk in die Luftfrachtindustrie ein. Mit seiner Hilfe wird das Unternehmen in der Lage sein, die vielfältigen Anforderungen der Kunden zu erfüllen und innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik einzusetzen, um die Automatisierung der Branche voranzutreiben. BeCon Projects bleibt ein führender Anbieter von integrierten Luftfrachtlösungen und wird weiterhin bestehende Standards verbessern und neue Geschäftsmodelle entwickeln, um Kunden optimal auf die Zukunft vorzubereiten.