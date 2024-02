Gefahr schwerwiegender Cyberangriffe: Studie analysiert 52 Milliarden Geräte

Im Zeitalter des Internet of Things (IoT) haben zahllose Geräte Einzug in unseren Alltag, die Industrie und kritische Infrastrukturen gehalten. Diese intelligenten Geräte sind ständig vernetzt und verarbeiten sensible Daten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass ihre Software und Firmware stets auf dem neuesten Stand sind, um Schwachstellen zu beheben und die Cybersicherheit zu verbessern. Eine kürzlich durchgeführte Studie des Fraunhofer ISI hat Daten von 52 Milliarden Geräten analysiert und verdeutlicht, dass die Gefahr schwerwiegender Cyberangriffe nur eine Frage der Zeit ist.



Viele IoT-Geräte werden nach Installation vernachlässigt: Sicherheitsrisiken ignorieren

Die Studie zeigt, dass nach der Installation viele IoT-Geräte schnell in Vergessenheit geraten. Dabei werden mögliche Schwachstellen, die durch veraltete Firmware oder fehlende Software-Updates entstehen können, oft nicht beachtet. Selbst wenn Hersteller diese Updates zur Verfügung stellen, werden sie häufig ignoriert. Dies führt zu erheblichen Sicherheitsrisiken für die Geräte und die Daten der Nutzer. Es ist wichtig, dass Nutzer und Hersteller sich der Bedeutung von regelmäßigen Updates bewusst sind, um die Sicherheit der Geräte zu gewährleisten.

Durch das Ignorieren von veralteter Firmware und fehlenden Software-Updates entstehen erhebliche Datenschutz- und Sicherheitsbedrohungen für die Nutzer. Die Studie liefert klare Daten, die belegen, dass die Verwendung vieler dieser Geräte mit erheblichen Cybersicherheitsrisiken verbunden ist und der Schutz der Privatsphäre nicht mehr gewährleistet ist.

Strenge Regulierungen zum Schutz der Nutzer vor Bedrohungen

Politische Entscheidungsträger weltweit arbeiten daran, strenge Regulierungen zu implementieren, um Nutzer vor den Bedrohungen des IoT zu schützen. Die EU-Richtlinie von 2022 verpflichtet Hersteller dazu, Sicherheitsupdates über mehrere Jahre hinweg anzubieten und trägt somit zu sichereren Geräten und einem verbesserten Datenschutz bei.

Studie analysiert 52 Milliarden Geräte – Ergebnisse nach Ländern

Die umfangreiche Studie analysierte eine enorme Datenmenge von 400 Terabyte, die von insgesamt 52 Milliarden Geräten gesammelt wurde. Diese Daten ermöglichen detaillierte Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die USA die meisten dieser Geräte installiert haben, gefolgt von Deutschland, Russland, Großbritannien, Japan und Frankreich. Interessanterweise sind die Geräte in Irland am aktuellsten, während Portugal das Schlusslicht bildet. In Südostasien schneidet Singapur am besten ab, während Malaysia die niedrigste Aktualisierungsrate aufweist. Japan hingegen hat die ältesten Geräte in der Region.

DSGVO führt zu höherem Gerätealter in Europa

Die Studie zeigt, dass sich das Durchschnittsalter der IoT-Geräte in Europa in 28 von 35 EU-Mitgliedsstaaten erhöht hat, seit die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft getreten ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass viele Nutzer davon ausgehen, dass Unternehmen nach dem Inkrafttreten der DSGVO für Sicherheitsupdates verantwortlich sind und sich verstärkt um den Datenschutz kümmern. Die niedrige Aktualisierungsrate sollte jedoch sowohl Hersteller als auch Nutzer und politische Entscheidungsträger alarmieren und die Dringlichkeit dieses Themas verdeutlichen.

Gemeinsame Anstrengungen für sichere IT-Infrastruktur: Hersteller, Regulierungsbehörden und Nutzer

Um eine sichere IT-Infrastruktur zu gewährleisten, sollten Hersteller von IoT-Geräten dazu verpflichtet werden, einfache Aktualisierungsmechanismen in ihre Produkte einzubauen. Regulierungsbehörden können durch Empfehlungen sicherstellen, dass diese Mechanismen für Endnutzer leicht verständlich sind. Darüber hinaus könnten Updates als Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung in Europa festgelegt werden, um sicherzustellen, dass die Geräte den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. Nur durch eine enge Zusammenarbeit von Herstellern, Regulierungsbehörden und Nutzern kann eine sichere IT-Infrastruktur erreicht werden.