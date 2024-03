AMF erzielt Rekordumsatz und bekämpft Fachkräftemangel erfolgreich

Die Andreas Maier GmbH & Co. KG (AMF) hat im Jahr 2023 einen Rekordumsatz von 51 Millionen Euro erzielt. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen konnte das Unternehmen mit neuen Produkten und modernen Arbeitsmodellen das Wachstum weiter vorantreiben. Das kürzlich vorgestellte Beladesystem Smart Automation bietet große Vorteile, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Es ermöglicht eine effiziente und automatisierte Werkstückbearbeitung und kann einfach an bestehende Maschinen angebracht werden. Das Interesse und die hohe Nachfrage bestätigen die Wirksamkeit dieses innovativen Produkts.



AMF erzielt 45% des Umsatzes außerhalb Deutschlands

AMF konnte im Jahr 2023 mit einem Umsatzanteil von 45% außerhalb Deutschlands seine internationale Präsenz erfolgreich ausbauen. Besonders in Asien und Amerika konnte das Unternehmen Fuß fassen, während der Umsatz in China schwächelte. Indien hingegen verzeichnete ein starkes Wachstum. In den USA konnte AMF den Umsatz auf hohem Niveau halten, während Südamerika eine gesteigerte Nachfrage zeigte. Auch in Deutschland stieg die Nachfrage nach individuellen Lösungen in den Zukunftsbranchen E-Mobilität, optische Messtechnik und Luft- und Raumfahrt, was dazu beitrug, rückläufige Umsätze in der Automobil- und Zulieferbranche auszugleichen.

AMF setzt auf stabile Belegschaft und hohe Ausbildungsquoten

Bei AMF wird dem Fachkräftemangel durch den Einsatz einer stabilen Belegschaft und einer hohen Ausbildungsquote entgegengewirkt. Die Mitarbeiter profitieren von flexiblen Arbeitszeitmodellen und der Möglichkeit des mobilen Arbeitens, einschließlich Home-Office. Eine innovative Neuerung ist die Erlaubnis, Hunde mit an den Arbeitsplatz zu bringen. Dies trägt nicht nur zu einer besseren Kommunikation, sondern auch zu einer positiven Atmosphäre im Unternehmen bei.

Das Beladesystem Smart Automation von AMF zeichnet sich durch Vertrauen und Verantwortung gegenüber den Fachkräften aus. Es ermöglicht eine effiziente und automatisierte Werkstückbearbeitung und kann problemlos an bestehende Maschinen angebracht werden. Durch die Nutzung dieses Systems können Unternehmen ihre Produktivität steigern und sogar eine dritte Schicht ohne menschliche Arbeitskräfte einrichten. Das große Interesse und die hohe Nachfrage nach diesem innovativen Produkt unterstreichen seine Wirksamkeit und den Mehrwert, den es den Kunden bietet.

Erfolgreiche Marktposition und innovative Neuentwicklungen sichern AMFs Zukunft

AMF ist zuversichtlich, dass seine erfolgreiche Marktposition und die Fähigkeit, sich den Veränderungen in der Arbeitswelt anzupassen, das Unternehmen auch im Jahr 2024 und darüber hinaus erfolgreich machen werden. Neben dem Beladesystem Smart Automation hat AMF ein Baukastensystem entwickelt, das den steigenden Bedarf an schnellem Rüsten und Spannen in den Produktionshallen deckt. Dieses System ermöglicht die Spannung von Freiform-Werkstücken in der additiven Fertigung oder bei der Nachbearbeitung von Gussteilen und unterstreicht AMFs Marktkenntnis und Kundenorientierung.

AMF hat durch den Einsatz neuer Produkte, moderner Arbeitsmodelle und einer globalen Präsenz einen effektiven Ansatz gefunden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die hohe Nachfrage und das Interesse an den innovativen Lösungen bestätigen das enorme Marktpotenzial. Durch diese Strategie ist das Unternehmen zuversichtlich, auch zukünftig erfolgreich zu sein und seine Position auf dem Markt weiter auszubauen.