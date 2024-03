Bessere Kontrolle der Datenorchestrierung und Datenverwaltung mit Belden Horizon Console

Die Belden Horizon Console bietet verbesserte Funktionen zur Datenorchestrierung und Datenverwaltung, was eine präzisere Kontrolle der Datenerfassung und -übertragung ermöglicht. Industrielle Umgebungen können nun mithilfe von Belden Horizon OT-Daten zur Analyse an ihren Cloud-Service senden. Zusätzlich ermöglicht die Console-Verbindung die Anbindung mehrerer Remote-Netzwerke, was die Flexibilität und Skalierbarkeit erhöht.



Vereinfachte Gerätetauschfunktion in Hirschmann Industrial HiVision Version 8.4

In der Hirschmann Industrial HiVision Version 8.4 wird der Gerätetausch dank der neuen Zero Touch Device Replacement Konfiguration deutlich vereinfacht. Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit der MultiConfig-Funktion mit neuen Dialogen und Parametern der aktuellen HiOS-Firmware sorgt für zusätzlichen Komfort und ermöglicht eine reibungslose Konfiguration von Geräten ohne aufwändige manuelle Eingriffe.

Die Hirschmann BXP Managed Switches sind eine Erweiterung der BOBCAT-Familie und zeichnen sich durch ihr kompaktes Design, verbesserte Flexibilität und Interoperabilität sowie Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s aus. Mit diesen Merkmalen können die Switches den wachsenden Bandbreitenanforderungen in industriellen Umgebungen gerecht werden.

Der Lumberg Automation LioN-X 16DIO IO-Link Hub LC bietet eine innovative Lösung für die Stromversorgung in industriellen Anwendungen. Durch den Verzicht auf den herkömmlichen M12 L-kodierten Stromversorgungssteckverbinder ermöglicht er eine einfache und flexible Installation. Der Hub liefert ausreichend Strom für nahezu alle Anforderungen und bietet somit eine zuverlässige Versorgung ohne die Notwendigkeit eines Steckverbinders.

Die Belden Indoor/Outdoor (I/O) Plenum (CMP)-Stadiumkabel sind robuste Kabel, die speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Außenbereich, unterirdischen Kabelkanälen und Freileitungsanwendungen entwickelt wurden. Sie sind mit einer CMP-Klassifizierung für klimatisierte Innenräume ausgestattet, wodurch sie auch in Umgebungen mit Wasser eingesetzt werden können. Diese Kabel bieten eine zuverlässige Datenerfassung und Datenübertragung in verschiedenen Anwendungen.

Die Belden OSDP 658HMS Zugangskontrollkabel bieten eine zuverlässige Zugangskontrolle, indem sie den Anschluss von OSDP-Lesegeräten und anderen Türkomponenten an Zugangskontrollsysteme ermöglichen. Mit ihrer CMP-Klassifizierung sind sie besonders robust und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in klimatisierten Innenräumen. Somit können Unternehmen sicherstellen, dass nur autorisierte Personen Zugang zu ihren Räumlichkeiten erhalten.

Das REVConnect-Verbindungstechniksystem von Belden ermöglicht eine einfache Installation und spart Zeit und Kosten. Es unterstützt isolierte Kabeldurchmesser zwischen 1,3 mm und 1,45 mm und verwendet dabei eine einzige Anschlussmethode. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, verschiedene Anschlussmethoden für unterschiedliche Kabeldurchmesser zu verwenden. Das Verbindungstechniksystem ist besonders praktisch und effizient, da es die Installation vereinfacht und den Bedarf an zusätzlichem Equipment reduziert. Mit REVConnect können Kabel schnell und effektiv angeschlossen werden.

Neue Produkte von Belden: Optimale Unterstützung für unternehmenskritische Umgebungen

