BELECTRIC erreicht einen Gigawatt Photovoltaik-Leistung in Deutschland

BELECTRIC, einer der führenden Photovoltaik-Experten, hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen hat als einer der Pioniere in Deutschland die beeindruckende Marke von einem Gigawatt installierter Photovoltaik-Leistung überschritten. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat BELECTRIC weltweit bereits mehr als fünf Gigawatt an Solarleistung installiert, was seine führende Position in der Branche unterstreicht.



BELECTRIC erreicht wichtige Meilensteine in Deutschland und international

BELECTRIC hat seine führende Position in der Photovoltaik-Branche sowohl national als auch international bestätigt. Durch die erfolgreiche Inbetriebnahme eines Solarparks in Deutschland und eines Batteriespeichersystems in Großbritannien hat das Unternehmen erneut bewiesen, dass es zu den Top-Playern in der Branche gehört. Mit insgesamt fast 520 Anlagen und einer Gesamtleistung von über fünf Gigawatt hat BELECTRIC seine Expertise und Effizienz unter Beweis gestellt.

BELECTRIC ist eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als einem Gigawatt errichtet hat. Das entspricht einer Fläche von etwa 1.400 Fußballfeldern oder der Leistung der größten konventionellen Großkraftwerke. Seit seiner Gründung vor 23 Jahren hat BELECTRIC einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende geleistet. Ein herausragendes Beispiel dafür ist der Solarpark Tramm-Göthen, eines der größten unabhängigen Solarkraftwerke Deutschlands, das seit Ende 2021 in der Lage ist, Sonnenlicht in Strom mit einer Leistung von 172 Megawatt Peak umzuwandeln.

Dr. Thorsten Blanke, Geschäftsführer von BELECTRIC, zeigt seine Zufriedenheit und Stolz über die erreichten Meilensteine des Unternehmens. Er betont die laufende Entwicklung von Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund einem Gigawatt und bekräftigt, dass BELECTRIC ein zuverlässiger und erfahrener Partner in der Branche ist. Mit fast 600 Mitarbeiter arbeitet das Unternehmen daran, diese Projekte erfolgreich umzusetzen und seine Position weiter zu stärken.

