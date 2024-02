BELECTRIC errichtet und betreibt vier Solarkraftwerke in Deutschland

BELECTRIC, ein Unternehmen der Elevion Group, hat kürzlich vier neue Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 76 Megawatt in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Hessen fertiggestellt. Diese Photovoltaikanlagen wurden nicht nur von BELECTRIC gebaut, sondern auch vom Unternehmen selbst entwickelt, was ihre technische Kompetenz und Expertise in der Solarenergiebranche demonstriert.



BELECTRIC hat kürzlich vier neue Solarkraftwerke in Deutschland fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Anlagen befinden sich in verschiedenen Landkreisen und haben eine Gesamtleistung von über 76 Megawatt. Mit mehr als 140.000 Solarmodulen erzeugen diese Solarparks rund 80 Gigawattstunden Strom pro Jahr, was theoretisch den Jahresbedarf einer Stadt wie Rothenburg ob der Tauber decken könnte.

Bei der Umsetzung der Solarkraftwerke wurde ein besonderer Fokus auf die ökologische Gestaltung gelegt. Es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, wie das Anlegen von Blühstreifen und die großzügige Begrünung der Flächen. Zusätzlich wurden Unterschlupfmöglichkeiten für Zauneidechsen und Blindschleichen durch das Schaffen von Totholzhaufen geschaffen. In den Standorten Deubach und Rieden wird sogar spezielles Saatgut verwendet, um den Schutz der seltenen Feldlerche zu gewährleisten.

Mit der Inbetriebnahme der Anlagen Deubach und Reddehausen ist BELECTRIC erfolgreich in das Geschäftsfeld IPP (Independent Power Producer) eingestiegen. Das Unternehmen nimmt selektiv Anlagen in das eigene Portfolio auf, produziert und vermarktet Solarstrom als Eigentümer. Dieser Meilenstein bedeutet eine Erweiterung der Wertschöpfungskette und eine Stärkung des Know-hows von BELECTRIC, indem die Bedürfnisse der Kunden in den Fokus gerückt werden.

Der Solarpark Rieden wurde von BELECTRIC an N-ERGIE Regenerativ GmbH verkauft, einem langjährigen Kunden des Unternehmens. Dies ermöglicht N-ERGIE Regenerativ GmbH, sauberen Solarstrom zu produzieren und zu nutzen.

