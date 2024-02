EU-Kommission reformiert Arzneimittelrecht zur Bewältigung von Knappheit

Die EU-Kommission reagiert auf die anhaltende Arzneimittelknappheit in Europa mit der größten Reform des Arzneimittelrechts seit 20 Jahren. Dabei spielen innovative Technologien wie die Track & Trace Lösungen von b+b eine entscheidende Rolle. Besonders jetzt, wo Ärzteverbände eine deutliche Verknappung von Medikamenten für saisonale Infekte, insbesondere bei Kindern, vorhersagen, ist es von großer Bedeutung, dass die Versorgung mit Medikamenten effizient und sicher gewährleistet werden kann.



Ursachen der Arzneimittelknappheit: Globalisierung und Produktionsverlagerung

Die zunehmende Globalisierung der Pharmaindustrie ist einer der Hauptgründe für die Arzneimittelknappheit. Immer mehr Medikamente und ihre Wirkstoffe werden aus Kostengründen außerhalb der EU produziert, während China und Indien den Markt dominieren. Die Corona-Pandemie hat diese Problematik weiter verschärft, da Lieferketten unterbrochen wurden und Versorgungsausfälle in Apotheken zu spüren waren.

Die EU-Kommission hat beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Arzneimittelproduktion für dringend benötigte Medikamente wieder in den Ländern der EU anzusiedeln. Dadurch soll die „Europäische Gesundheitsunion“ gestärkt werden, um sich gegen die Konkurrenz aus Fernost behaupten zu können. Neben Gesetzen und Verordnungen im Bereich der Pharmaregulierung und des Patentschutzes sind auch technologische Lösungen erforderlich, um ein leistungs- und wettbewerbsfähiges Umfeld zu schaffen.

Die Track & Trace Lösung von b+b gewährleistet eine sichere und effiziente Überwachung der Lieferketten und Versorgungsströme durch eine umfassende Produktkennzeichnung. Mit ihrer Software und den kundenspezifischen Komplettlösungen ermöglicht bb trace eine lückenlose Verfolgung von pharmazeutischen Produkten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Durch den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Interessengruppen wird eine optimierte Kontrolle und Steuerung der Medikamentenversorgung erreicht.

Die Etikettieranlagen von b+b bieten eine umfassende Lösung für die Kennzeichnung von pharmazeutischen Produkten. Durch die Kombination der Prozesse Druck, Identifikation, Etikettieren und Kontrolle ermöglichen sie eine effiziente und zuverlässige Etikettierung. Von Ampullen über Faltschachteln bis hin zu Röhrchen und Vials können verschiedene Verpackungseinheiten problemlos gekennzeichnet werden.

Die Track & Trace Lösungen von b+b ermöglichen die lückenlose Verfolgung von Medikamenten vom Hersteller bis zum Endverbraucher. Durch die Kennzeichnung der Faltschachteln mit eindeutigen Seriennummern und deren Aggregation in Verpackungseinheiten und Versandeinheiten wird eine verbesserte Qualitätssicherung erreicht. Dies trägt zur Reduzierung von Verlusten durch Produktalterung bei und vereinfacht den grenzüberschreitenden Lieferverkehr. Darüber hinaus ermöglichen zuverlässige Daten zu einzelnen Lieferungen eine einfachere Abwicklung von Produktrückrufen und Verlustmeldungen.

Die b+b Automations- und Steuerungstechnik GmbH ist seit über 30 Jahren ein erfahrener Entwickler und Hersteller von Sondermaschinen für die Pharmaindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Etikettierlösungen und leistungsfähige Etikettiermaschinen an, die dazu beitragen, die Pharmareform erfolgreich umzusetzen und den Industriestandort Deutschland und Europa auszubauen. Geschäftsführer Alexander Beck betont die Bedeutung dieser Technologien für die effiziente und sichere Produktion von Medikamenten.

Die innovativen Track & Trace Lösungen von b+b tragen maßgeblich zur Modernisierung des Pharmaindustriestandorts bei. Sie ermöglichen eine effektive Verbesserung des Qualitätsmanagements, indem sie eine lückenlose Verfolgung der Medikamente ermöglichen. Dadurch wird auch die Sicherheit der Medikamentenversorgung gewährleistet. Ein weiterer Vorteil liegt in der Optimierung der Lieferketten, was zu einer effizienteren und zuverlässigeren Versorgung der Bevölkerung führt. Gerade in Zeiten der Arzneimittelknappheit sind diese Lösungen unverzichtbar, um die Bevölkerung mit sicheren und wirksamen Medikamenten zu versorgen.