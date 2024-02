Cathay Biotech Inc. und 3P.COM Co. Limited vereinen Kräfte für nachhaltige Verbundwerkstoffe

Das Joint Venture zwischen Cathay Biotech Inc. und 3P.COM Co. Limited ist eine wegweisende Vereinbarung zur Entwicklung von thermoplastischen Polyamid-Verbundwerkstoffen auf Biobasis. Durch diese strategische Partnerschaft streben die beiden Unternehmen an, nachhaltige Innovationen zu fördern und den Einsatz von Verbundwerkstoffen in verschiedenen Anwendungen zu revolutionieren. Diese bahnbrechende Kooperation hat das Potenzial, die Branche zu verändern und umweltfreundliche Materialien in kritischen Anwendungen einzusetzen.



Chinesisches und südkoreanisches Unternehmen kooperieren bei biobasierten Verbundwerkstoffen

Cathay Biotech Inc. und 3P.COM Co. Limited haben eine Joint-Venture-Vereinbarung zur Entwicklung von biobasierten Polyamid-Verbundwerkstoffen unterzeichnet. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, nachhaltige Innovationen voranzutreiben und den Einsatz von Verbundwerkstoffen in verschiedenen Anwendungen zu revolutionieren. Durch die Entwicklung von biobasierten Polyamid-Verbundwerkstoffen tragen die beiden Unternehmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei und leisten einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. Diese Verbundwerkstoffe bieten eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Materialien und sind speziell für kritische Anwendungen wie Wasserstoffspeicherung, städtischen Luftverkehr und Windturbinenflügel maßgeschneidert.

Partnerschaft zur Entwicklung von biobasierten Verbundwerkstoffen unterstützt Netto-Null-Emissionen

Das Joint Venture zwischen Cathay Biotech Inc. und 3P.COM Co. Limited bietet einen wesentlichen Vorteil, indem es wichtige technische Unterstützung zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen leistet. Durch die Entwicklung von biobasierten Polyamid-Verbundwerkstoffen tragen die Unternehmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei und bekämpfen aktiv den Klimawandel.

Die biobasierten Polyamid-Verbundwerkstoffe von Cathay Biotech Inc. bieten eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Materialien wie Duroplasten, Aluminium und Stahl. Sie zeichnen sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit und einen geringen CO2-Ausstoß aus. Diese Verbundwerkstoffe haben das Potenzial, in Anwendungen im Bereich neue Energie, modernes Transportwesen und modernes Bauen eingesetzt zu werden und bieten somit eine Lösung für die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung.

