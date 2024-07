Effiziente Automatisierung von Materialprozessen mit LEO Transportern

Das fahrerlose Transportsystem der BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH ermöglicht eine einfache und kostengünstige Automatisierung von Materialprozessen. Die LEO Transporter verbinden Arbeitsplätze effizient miteinander und unterstützen verschiedene innerbetriebliche Prozesse in Lager, Kommissionierung und Produktion. Durch den Einsatz dieser Transporter können Unternehmen Zeit und kostenintensive Alternativen vermeiden und ihre Abläufe optimieren.



Flexibles und individuelles Transportsystem für Unternehmen unterschiedlicher Branchen

Die LEO Transporter sind äußerst vielseitig und können in Unternehmen verschiedener Branchen und Bereiche eingesetzt werden. Sie übernehmen verschiedene Aufgaben wie den Transport von Material im Lager- und Kommissionierbereich oder dienen als Ersatz für Fließbänder oder Pufferlager in der Produktion. Dank ihrer Flexibilität ermöglichen die LEO Transporter eine effiziente Gestaltung der innerbetrieblichen Abläufe, indem sie dem Anwender viele Wege abnehmen.

Kostenlose LEO Webinare: Einblicke in fahrerlose Transportsysteme

Die BITO-Lagertechnik bietet im Sommer 2024 zwei kostenlose LEO Webinare an, um interessierte Anwender umfassend über die Möglichkeiten des fahrerlosen Transportsystems zu informieren. In den Webinaren erhalten die Teilnehmer live Einblicke in die flexible und skalierbare Automatisierung der verschiedenen LEO Transporter. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich exklusive Vorteile wie vergünstigte Testkits oder eine Rentabilitätsrechnung zu sichern. Die Anmeldung erfolgt unter https://www.bito.com/.

Die fahrerlosen Transportsystem-Varianten von BITO-Lagertechnik erleichtern den Einstieg in die Automatisierung von Materialprozessen, indem sie auf langwierige Softwareprojekte, hohe Investitionskosten und aufwendige Umsetzungen verzichten. Dies ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Automatisierung interner Transportabläufe. Das Fahrerlose Transportsystem bietet ein großes Potential und wird kontinuierlich optimiert, um den dynamischen Marktgegebenheiten gerecht zu werden. Es stellt zudem eine wertvolle Alternative in Zeiten des Fachkräftemangels dar.

Die kostenlosen LEO Webinare bieten potenziellen Anwendern die Möglichkeit, unkompliziert Zugang zu dem umfangreichen Programm der LEO Transporter zu erhalten. Hier haben sie die Gelegenheit, direkt mit den Experten von BITO-Lagertechnik in Kontakt zu treten und spannende Einblicke in die Welt der LEO Transporter zu gewinnen. Das Unternehmen begrüßt jeden Teilnehmer und steht für weitere Informationen und Fragen jederzeit zur Verfügung.

