Innovative Lager- und Intralogistiklösungen für Unternehmen aller Branchen

Die BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH ist ein erfahrener Experte für individuelle Lager- und Intralogistiklösungen. Durch ihre breite Produktpalette und umfangreiche Systeme bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen jeder Größe und Branche. Mit innovativen Lösungen, die auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität ausgerichtet sind, unterstützt BITO-Lagertechnik Unternehmen dabei, die Logistik zu einem Erfolgsfaktor zu machen.



Nachhaltige Mehrwegbehälter für effiziente Lagerhaltung und Umweltschutz

Die Mehrwegbehälter-Serie MB von BITO-Lagertechnik zeichnet sich durch eine 30-jährige Markterfahrung aus und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Die robusten Kunststoffbehälter sind äußerst langlebig und können zu 100% recycelt werden. Dadurch leisten sie einen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Unternehmen. Besonders erwähnenswert ist die Recycle-Variante des Klassikers, der BITO MB ECO. Diese wurde vor Kurzem mit dem deutschen Umweltzeichen „Blauer Engel“ zertifiziert und steht somit für höchste ökologische Standards.

Der Mehrwegbehälter MB mit Thermoisolier-Set ist ein herausragendes Produkt, das speziell für den Einsatz im Pharmabereich entwickelt wurde. Dank seiner innovativen Technologie garantiert er eine verlängerte Kühldauer von mindestens 15 Stunden bei Temperaturen zwischen 2 – 8°C. Dies ermöglicht eine sichere Aufbewahrung von Medikamenten und anderen temperatursensiblen Produkten, was besonders in der Pharmaindustrie von großer Bedeutung ist.

Die Mehrwegbehälter von BITO-Lagertechnik sind speziell für den Einsatz in automatisierten Systemen konzipiert und unterstützen den Trend zur Automatisierung in der Lagerhaltung. Durch ihre präzise Konstruktion gewährleisten sie einen störungsfreien Betriebsablauf und ermöglichen eine effiziente Nutzung von Automatiklagern. Die neuen ECOmotion-Modelle bestehen zu 100% aus Recyclingmaterial und bieten ein innovatives Unterteilungssystem sowie geschickt verdeckte Entwässerungsöffnungen für den Brandschutz.

Die IOB(R) – Internet of Bins & Containers von BITO-Lagertechnik sind innovative Lösungen für die Transportüberwachung. Sie ermöglichen Echtzeitüberwachung, Verwaltung und Optimierung von Transportbehältern. Unternehmen können den Status ihrer Transporte jederzeit im Blick behalten und dadurch effizienter planen. Die intelligenten Behälter bieten eine zuverlässige Möglichkeit, den Transportprozess zu optimieren und etwaige Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Die mehrgeschossigen Fachbodenregalanlagen von BITO-Lagertechnik sind die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Lagerfläche optimal nutzen möchten. Durch ihre Flexibilität und Vorausschau ermöglichen sie eine effiziente und zukunftssichere Lagergestaltung. Besonders Branchen mit starkem Wachstum, wie der eCommerce-Handel, profitieren von diesen Regalanlagen.

Das Palettendurchlaufregal-System von BITO-Lagertechnik ist die ideale Lösung für Unternehmen, die große Warenmengen effizient und übersichtlich lagern müssen. Mit diesem System können Paletten nach dem LiFo (Last in, First out) oder FiFo (First in, First out) Prinzip kompakt und platzsparend gelagert werden. Besonders in Branchen mit schnellen Warenumschlägen, wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, ermöglicht das Palettendurchlaufregal-System eine effiziente und gut organisierte Lagerhaltung.

Der BITO LEO flow ist ein innovatives fahrerloses Transportsystem, das durch die Integration eines Gurtförderbands eine effiziente und sichere Beförderung von Behältern, Kartonagen und Kleinteilen ermöglicht. Es bietet eine zuverlässige Alternative zu herkömmlichen Fördertechnikstrecken und kann problemlos in bereits bestehende Anlagen integriert werden. Mit dem BITO LEO flow wird der Materialtransport optimiert und Arbeitsprozesse effizienter gestaltet. Das System bietet eine flexible Lösung für Unternehmen, die eine automatisierte und zuverlässige Transportlösung suchen.

BITO-Lagertechnik bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten und Lösungen, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Intralogistik zu verbessern. Die Mehrwegbehälter sind langlebig und können zu 100% recycelt werden, was zu einer nachhaltigen Lagerhaltung beiträgt. Die intelligenten Behälter ermöglichen eine Echtzeitüberwachung und Optimierung des Transports, während die Regalsysteme eine effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes ermöglichen. Durch die Verwendung von BITO-Produkten können Unternehmen ihre Lagerhaltung optimieren und so den Erfolg in verschiedenen Branchen fördern.