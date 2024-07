BITZER plant neue, nachhaltige Lackieranlage für Rottenburg-Ergenzingen

BITZER, ein renommierter Spezialist für Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik, plant den Bau einer hochmodernen Lackieranlage und eines dazugehörigen Gebäudes in Rottenburg-Ergenzingen. Diese Investition unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft. Die Anlage wird ressourcenschonend konzipiert und soll im Jahr 2026 in Betrieb gehen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie wird die Qualität der Produkte weiter verbessert und der Ressourceneinsatz um mehr als 20 Prozent reduziert.



BITZER investiert in neue Lackieranlage zur Steigerung der Produktqualität und Nachhaltigkeit

Die geplante Errichtung einer neuen Lackieranlage und des dazugehörigen Gebäudes durch BITZER ist eine bedeutende Investition in die Zukunft des Unternehmens. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wird nicht nur die Qualität der Produkte verbessert, sondern auch die Ressourceneffizienz gesteigert. Das angestrebte Ziel, den Ressourceneinsatz pro Produkt um mehr als 20 Prozent zu reduzieren, verdeutlicht das Engagement von BITZER für eine nachhaltige Produktion.

BITZER investiert in ressourcenschonende Lackieranlage für nachhaltige Produktion

Effiziente Lackierung mit geringem Lackverbrauch durch Automatisierung

Die Lackieranlage ermöglicht eine vollautomatische Lackierung mit einem minimalen Einsatz von Lack

Die Lackierprozesse werden mithilfe der im Werk erzeugten Abwärme unterstützt

Die Lackieranlage von BITZER bezieht ihren Strom aus internen und erneuerbaren Energiequellen

Die Umstellung auf eine Trockenspritzwand mit rotierenden Bürsten führt zu einer erheblichen Reduzierung des Filtermülls um bis zu 90 Prozent. Darüber hinaus verfügt die Lackieranlage über eine effektive Abluftreinigungsanlage, die eine Verringerung der VOC-Emissionen um 87 Prozent ermöglicht. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Anlage keine zusätzliche Heizenergie benötigt, da sie die Abluft der Lackierkabinen, Abdunstzonen und Lacktrockner so aufbereitet, dass ein autothermer Betrieb möglich ist. Der unabhängige Anlagenplaner Peter Herbold betont die große Bedeutung dieser Anlage für die Zukunft der Produktion und ihre Fähigkeit, VOC-Emissionen, Lackmengen und Filtermaterial zu minimieren.

Die Klimakompensation ist ein wichtiges Ziel für BITZER, das bis 2030 erreicht werden soll. Durch die Auszeichnung mit dem Nachhaltigkeitspreis „Sindolf“ wird das Unternehmen in seinem Bestreben bestätigt. Besonders beeindruckend ist, dass die Standorte in Sindelfingen, Rottenburg-Ergenzingen und Rottenburg-Hailfingen bereits jetzt in der Lage sind, bis zu 90 Prozent ihres Strombedarfs selbst zu erzeugen. Dies wird durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen und einem eigenen Windrad ermöglicht.

BITZER investiert in ressourcenschonende Lackieranlage für nachhaltige Produktion

Die geplante Investition von BITZER in eine neue Lackieranlage und deren dazugehörigen Neubau in Rottenburg-Ergenzingen zeigt das klare Bekenntnis des Unternehmens zur Nachhaltigkeit und zur langfristigen Sicherung des Standorts. Durch den Einsatz modernster Technologien wird nicht nur die Qualität der Produkte verbessert, sondern auch der Ressourceneinsatz deutlich reduziert. Zudem werden die VOC-Emissionen minimiert, was einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet.