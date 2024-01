Effiziente Kennzeichnungslösungen für automatisierte Produktionsprozesse

Bluhm Systeme GmbH bietet Kennzeichnungslösungen für Unternehmen aller Branchen, um deren Produktionsprozesse zu automatisieren und zu individualisieren. Die Kennzeichnungssysteme des weltweit agierenden Familienunternehmens ermöglichen die zuverlässige Codierung und Etikettierung von Produkten, Verpackungen und Paletten. Durch die Automatisierung der Produktionsprozesse wird die Effizienz gesteigert und die Fehleranfälligkeit reduziert. Zudem ermöglicht die individuell anpassbare Software die nahtlose Integration der Geräte in bestehende ERP-Systeme, was eine lückenlose Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette und das automatische Auslesen von Inhalten ermöglicht.



Effiziente Produktionskontrolle: Mitarbeiter steuern, Maschinen erledigen „Handarbeit

Die Mitarbeiter in Produktion und Logistik haben heute eine übergeordnete Steuerung und Kontrolle von Prozessen. Die eigentliche „Handarbeit“ wird von Maschinen wie Lasertechniken und Industriedruckern auf Tintenbasis übernommen. Diese Systeme ermöglichen eine direkte Markierung von Produkten mit Barcodes, Mindesthaltbarkeitsdaten, Serien- oder Chargennummern auf nahezu allen Oberflächen. In der Logistik sorgen modulare Druckspendesysteme für eine zuverlässige Etikettierung aller relevanten Informationen auf Verpackungen und Paletten.

Effiziente Kennzeichnung durch Automatisierung und Fehlerreduzierung

Durch den Einsatz von automatisierten Kennzeichnungsprozessen wird die Produktionsleistung gesteigert, da die Kennzeichnung von Produkten deutlich schneller erfolgt, selbst bei komplexen Individualisierungsanforderungen. Gleichzeitig wird die Fehleranfälligkeit reduziert und die Qualität der Kennzeichnung verbessert. Die smarte Software erkennt rechtzeitig Probleme und ermöglicht eine frühzeitige Wartung, wodurch ungeplante Produktionsausfälle minimiert werden.

Besuchen Sie Bluhm Systeme auf der all about automation 2024 in Hamburg

Besuchen Sie den Messestand von Bluhm Systeme in Halle OG, Stand 121, um spannende Gespräche mit dem Team zu führen und sich über die neuesten Kennzeichnungssysteme zu informieren. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Systeme live zu erleben und sich von deren Vorteilen zu überzeugen.

Effiziente Produktkennzeichnung mit Tintenmarkierungssystemen

Linx 8900: Zuverlässiger und intuitiver Kennzeichnungssystem-Drucker

Der Linx 8900 ist ein zuverlässiges Kennzeichnungssystem

Das Markoprint Integra PP RAZR bietet ein hochauflösendes Druckbild und arbeitet blitzschnell

Der Markoprint Integra PP 108 ermöglicht einen sauberen Großschriftdruck und ist bicolorfähig

Der Markoprint Integra One IP LX ist ein besonders kompaktes und platzsparendes Kennzeichnungssystem

Flexible Etikettierung von Paletten mit dem AP 182 RT

Der Palettenetikettierer AP 182 RT ermöglicht eine flexible Etikettierung von Paletten in verschiedenen Ausrichtungen

Effiziente Kennzeichnung mit leistungsstarkem Faserlaser von Lightworx

Der Lightworx Faserlaser ist leistungsstark und verfügt über eine integrierte Arbeitsstation

Bluhm Systeme GmbH unterstützt Unternehmen bei der Automatisierung und Individualisierung ihrer Produktionsprozesse durch ihre hochwertigen Kennzeichnungslösungen. Mit den smarten Kennzeichnungssystemen können Produkte, Verpackungen und Paletten effizient und zuverlässig gekennzeichnet werden. Dadurch wird die Produktionsleistung gesteigert und Fehleranfälligkeit reduziert.

