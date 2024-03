Bluhm Systeme präsentiert ihre neuesten Kennzeichnungssysteme auf der Messe

Die Bluhm Systeme GmbH präsentiert auf der all about automation Messe in Friedrichshafen ihre neuesten Kennzeichnungssysteme. Diese hochwertigen Produkte ermöglichen eine automatische Kennzeichnung von Produkten, Verpackungen und Paletten. Besucher können die Exponate in Halle B2, Stand 112 besichtigen und sich von den innovativen Lösungen und Technologien überzeugen lassen.



Effiziente Kennzeichnungstechnik für automatisierte Logistikprozesse und Rückverfolgbarkeit

Die automatische Kennzeichnungstechnik von Bluhm Systeme ermöglicht es Unternehmen, die Herausforderungen der Automatisierung in Logistik und Handel zu bewältigen. Mit den Codierern und Etikettierern des Unternehmens können Inhalte automatisch ausgelesen, Logistikprozesse automatisiert und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette sichergestellt werden. Diese Lösungen bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Prozesse zu optimieren und Kosten zu senken.

Die Etikettiersysteme von Bluhm Systeme sind äußerst flexibel und können problemlos an individuelle Anforderungen im automatisierten Kennzeichnungsprozess angepasst werden. Mit ihrer präzisen und zuverlässigen Druck- und Applikationstechnologie können sie Etiketten in verschiedenen Formaten auf nahezu jeder Oberfläche anbringen. Die industriellen Tintenstrahldrucker und Laser ermöglichen zudem eine direkte Codierung von Texten und Grafiken auf Produkten und Verpackungen. Dank ihrer platzsparenden Bauweise können sie nahtlos in bestehende Förderbandsysteme integriert werden.

Bluhm Systeme GmbH aus Rheinbreitbach/Rheinland-Pfalz bietet innovative und zukunftssichere Kennzeichnungstechnologien, die den individuellen Anforderungen der Industrie, Logistik und des Handels gerecht werden. Die automatisierten Kennzeichnungssysteme des Unternehmens ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Kennzeichnung von Produkten, Verpackungen und Paletten, was zu einer erheblichen Zeit- und Geldersparnis führt. Dadurch wird die zuverlässige Kennzeichnungstechnik zu einem entscheidenden Faktor in der Wertschöpfungskette.

Das erfahrene Team von Bluhm Systeme GmbH ist voller Vorfreude auf die all about automation Messe in Friedrichshafen, bei der sie interessante Gespräche und einen regen Austausch erwarten. Die Messe bietet eine großartige Gelegenheit, um mit Kunden und Fachleuten aus verschiedenen Branchen in Kontakt zu treten und ihre innovativen Kennzeichnungssysteme vorzustellen. Das Team freut sich darauf, ihre Expertise und Lösungen für die automatische Kennzeichnungstechnik zu präsentieren und neue Kontakte zu knüpfen.

Innovative Tinten-Kennzeichnungstechnologie für effiziente Automatisierung

Der Linx 8900 ist ein zuverlässiger und intuitiv bedienbarer Tintenstrahldrucker

Der Linx 8900 ist ein zuverlässiges und intuitiv bedienbares Gerät

Der Markoprint integra PP RAZR bietet ein hochauflösendes Druckbild und druckt blitzschnell

Der Markoprint integra PP 108 ermöglicht einen präzisen Großschriftdruck

Der Markoprint integra One IP LX ist ein äußerst platzsparendes Kennzeichnungssystem

Präzise Etikettierung für eine effiziente Produktkennzeichnung

Der Palettenetikettierer AP 182 RT ermöglicht eine flexible Etikettierung von Paletten in verschiedenen Ausrichtungen

Der Legi-Air 4050 E ermöglicht eine hochpräzise Etikettierung

Höchste Präzision: Laserkennzeichnung für perfekte Produktmarkierung

Der Lightworx ist ein leistungsstarker Faserlaser mit integrierter Arbeitsstation

Die Kennzeichnungssysteme von Bluhm Systeme bieten Unternehmen in verschiedenen Branchen zahlreiche Vorteile. Sie ermöglichen eine effiziente und zuverlässige automatische Kennzeichnung von Produkten, Verpackungen und Paletten. Die hohe Druckqualität gewährleistet eine klare und gut lesbare Kennzeichnung. Die intuitive Bedienung erleichtert die Handhabung der Systeme. Durch die platzsparende Integration am Förderband können die Kennzeichnungssysteme problemlos in bestehende Produktionsprozesse integriert werden.

Die Bluhm Systeme GmbH präsentiert auf der Messe ihre innovativen Kennzeichnungstechnologien, die Unternehmen dabei helfen, ihre Prozesse zu optimieren und Kosten zu senken. Besucher des Messestands in Halle B2, Stand 112 können sich von den zukunftssicheren Lösungen überzeugen und erhalten eine umfassende Beratung. Die automatische Kennzeichnung bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen verschiedener Branchen und ist eine lohnende Investition für alle, die an effizienter Prozessoptimierung interessiert sind.