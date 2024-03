Aktuelle Kennzeichnungssysteme für die Intralogistik auf der LogiMAT

Die Bluhm Weber Gruppe präsentiert auf der LogiMAT in Stuttgart innovative Kennzeichnungssysteme, die speziell für die Anforderungen der Intralogistik entwickelt wurden. Mit Hilfe von Etiketten, Tinte und Laser ermöglicht die smarte Kennzeichnungstechnik eine effiziente Automatisierung und Beschleunigung von Prozessen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und die robuste Bauweise liefern die industriellen Kennzeichnungslösungen von Bluhm Weber auch unter extremen Produktionsbedingungen zuverlässige Ergebnisse.



Effiziente Kennzeichnungstechnik für verschlankte intralogistische Prozesse

Durch die präzise Aufbringung und deutliche Lesbarkeit von QR-Codes, Seriennummern oder Inhalten werden in der Intralogistik effiziente Prozesse ermöglicht. Hierfür stehen verschiedene Technologien wie Tintenstrahldruck, Laser oder Etiketten zur Verfügung. Eine gut lesbare Kennzeichnung unterstützt die interne Logistik bei der korrekten Sortierung und Wiederauffindbarkeit von Waren. Automatisierte Prozesse minimieren zudem Fehler und werden kontinuierlich in modernen Unternehmen optimiert.

Effiziente Intralogistik: Lösungen für Kennzeichnung von Waren und Bauteilen

Die Bluhm Weber Gruppe bietet eine breite Palette von Lösungen für die Intralogistik an. Mit den tintenbasierten Industriedruckern können Codes und Informationen in hoher Auflösung direkt auf die Waren oder Kartons gedruckt werden, wodurch eine flexible Integration in bestehende Produktionslinien ermöglicht wird. Die vollautomatischen und modular aufgebauten Etikettiersysteme sorgen für eine schnelle interne Verarbeitung durch das Aufbringen von Etiketten in hoher Geschwindigkeit. Zudem ermöglicht die Lasertechnologie eine eindeutige Benennung und Identifizierung von Bauteilen und Werkstücken. Besuchen Sie das Bluhm Weber Team in Halle 2, Stand 2A05 für weitere Informationen.

Neue Kennzeichnungstechnik für Intralogistik: Produkt-Highlights auf der LogiMAT 2024

Präzises Drucken von Codes und Informationen mit Tinte

Effiziente Kennzeichnung von Waren und Bauteilen mit Tinte

Der Linx 8900 ist ein zuverlässiges Kennzeichnungssystem mit intuitiver Bedienung

Der Markoprint integra PP RAZR ermöglicht ein hochauflösendes Druckbild und arbeitet blitzschnell

Der Markoprint integra One IP LX ist ein äußerst kompakter und platzsparender Drucker

Der X1JET HP Handhold ist ein leistungsstarker Handdrucker

Der Palettenetikettierer AP 182 RT ermöglicht eine flexible Etikettierung von Paletten in verschiedenen Positionen

Der Legi-Flex 6100 Slam ist ein vielseitiges Gerät zur individuellen Versandetikettierung

Kompakter Laser für präzise Kennzeichnung auf verschiedenen Materialien

Der e-SolarMark plus ist ein kompakter Laser für langlebige Kennzeichnungen auf unterschiedlichen Materialien

Moderne Kennzeichnungstechnik optimiert Prozesse und spart Kosten

Die smarte Kennzeichnungstechnik von Bluhm Weber revolutioniert die Intralogistik durch ihre zahlreichen Vorteile. Durch die Automatisierung und Beschleunigung von Prozessen werden nicht nur Fehler minimiert, sondern auch unnötige Ausgaben vermieden. Die industriellen Kennzeichnungslösungen mit Tinte, Laser oder Etiketten liefern selbst unter anspruchsvollen Produktionsbedingungen beste Ergebnisse und ermöglichen eine effiziente und präzise Kennzeichnung von Waren und Bauteilen.

Die präsentierten Produkt-Highlights auf der LogiMAT 2024 ermöglichen eine optimierte interne Logistik und schlankere intralogistische Prozesse durch die korrekte Aufbringung und Lesbarkeit von QR-Codes, Seriennummern und Inhalten. Mit den verschiedenen Lösungen werden verschiedenste Anforderungen in der Intralogistik abgedeckt und eine effiziente Kennzeichnung von Waren und Bauteilen ermöglicht.