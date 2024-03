BORG Automotive: Nachhaltige Firmenzentrale in Silkeborg eröffnet

Die neue Firmenzentrale von BORG Automotive in Silkeborg wurde nach einer Bauzeit von rund einem Jahr fertiggestellt. Das moderne Gebäude in der Funder Dalgardsvej 12 zeichnet sich durch seine nachhaltige und ressourcenschonende Bauweise aus. Eine leistungsfähige Photovoltaikanlage sorgt für die Stromversorgung des Gebäudes und der Wärmepumpen, was den Betrieb äußerst energieeffizient macht.



BORG Automotive gibt Millionen Ersatzteilen ein zweites Leben

BORG Automotive hat sich als Vorreiter in der Kreislaufwirtschaft etabliert, indem es jährlich über zwei Millionen gebrauchte Autoersatzteile wiederverwertet. Anstatt diese Teile zu verschrotten, werden sie aufgearbeitet und in einen neuwertigen Zustand zurückversetzt. Durch diese nachhaltige Praxis trägt das Unternehmen maßgeblich zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei, schont wertvolle Rohstoffe und spart Energie ein.

Nachhaltigkeit im Fokus: Neubau der Firmenzentrale mit regenerativer Energieversorgung

Der Neubau der Firmenzentrale von BORG Automotive in Silkeborg ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Das moderne Gebäude zeichnet sich durch eine zeitgemäße Dämmung und eine leistungsfähige Photovoltaikanlage aus. Diese erzeugt genug Strom, um den Energiebedarf des Gebäudes, der Heizung und der Kühlanlage vollständig aus eigener regenerativer Erzeugung zu decken. Darüber hinaus plant das Unternehmen, das Umfeld des Gebäudes mit begrünten Außenanlagen aufzuwerten und somit die ökologische Gesamtbilanz weiter zu verbessern.

Moderne Arbeitsplätze in nachhaltiger Firmenzentrale fördern Produktivität der Mitarbeiter

Die neue Firmenzentrale von BORG Automotive bietet den Mitarbeitern nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch moderne Arbeitsplätze. Dank kurzer Wege zu Meeting- und Präsentationsräumen sowie einer zeitgemäßen Büroinfrastruktur wird eine effiziente Arbeitsumgebung geschaffen, die optimale Voraussetzungen für schnelles und gemeinschaftliches Arbeiten bietet. Mit einer großzügigen Fläche von 2.700 Quadratmetern bietet das Gebäude ausreichend Platz für das zukünftige Wachstum des Unternehmens. Die Mitarbeiter profitieren somit von einem motivierenden Umfeld, das ihre Produktivität steigert.

Nachhaltigkeit und Effizienz: BORG Automotive bezieht neue Firmenzentrale

Die neue Firmenzentrale von BORG Automotive ist nicht nur ein Symbol für optimale Unternehmensprozesse, sondern auch ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Durch den ressourcenschonenden Betrieb des Gebäudes und die Stärkung der Kreislaufwirtschaft leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Gleichzeitig profitieren die Kunden von modernen Arbeitsplätzen und einer effizienten Arbeitsumgebung, die zu einer gesteigerten Produktivität führt.