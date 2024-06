BORG Automotive Reman erweitert Sortiment um Klimakompressor für Dacia

BORG Automotive Reman erweitert sein Sortiment um einen hochwertigen Klimakompressor für den Dacia Sandero und Sandero Stepway. Werkstätten und Händler, die nach einer Alternative zum serienmäßigen Klimakompressor suchen, werden von dieser guten Nachricht profitieren. Der neue Klimakompressor bietet eine Qualität, die dem Originalteil in nichts nachsteht und wird in einem streng geregelten Prozess wiederaufbereitet. Mit dieser Erweiterung des Sortiments deckt BORG Automotive Reman nun insgesamt acht wichtige Fahrzeuganwendungen ab.



Hohe Qualität des neuen Klimakompressors von BORG Automotive Reman

Der neu eingeführte Klimakompressor von BORG Automotive Reman bietet die gleiche hohe Qualität wie alle anderen Kompressoren im Sortiment. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der professionellen Wiederaufbereitung von Autoersatzteilen und legt großen Wert auf höchste Qualität. Dadurch wird sichergestellt, dass der Klimakompressor dem Originalteil in nichts nachsteht und eine zuverlässige Leistung bietet.

BORG Automotive Reman bietet Werkstätten und Händlern eine umweltfreundliche Alternative zum serienmäßigen Klimakompressor für Dacia-Fahrzeuge. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Wiederaufbereitung von Autoersatzteilen und legt großen Wert auf höchste Qualität. Jeder Klimakompressor wird sorgfältig geprüft, gereinigt und mit neuen Teilen versehen. Dadurch wird eine optimale Funktionsweise gewährleistet und die Umweltbelastung im Vergleich zur Neuproduktion erheblich reduziert.

Montage leicht gemacht: Klimakompressoren mit passenden O-Ringen geliefert

Um eine schnelle und unkomplizierte Montage zu gewährleisten, sind die meisten Klimakompressoren von BORG Automotive Reman bereits mit den passenden O-Ringen für die Anschlüsse ausgestattet. Dadurch entfällt der mühsame Prozess der Teileermittlung und -nachbestellung. Zusätzlich enthält jede Verpackung eine detaillierte Einbauanleitung, die mithilfe eines QR-Codes einfach abgerufen werden kann. Das beigefügte Montagevideo bietet wertvolle Tipps und Tricks, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten.

Vielfältiges Sortiment von über 1.300 Klimakompressor-Teilenummern bei BORG Automotive Reman

Das umfangreiche Klimakompressor-Sortiment von BORG Automotive Reman bietet Werkstätten und Händlern eine breite Auswahl an Ersatzteilen für nahezu jeden Fahrzeugtyp. Mit über 1.300 Teilenummern strebt das Unternehmen an, eine beinahe vollständige Marktabdeckung zu erreichen und wettbewerbsfähige Lösungen anzubieten. Egal ob Volkswagen-Audi, PSA, Renault, Opel, Fiat oder andere Marken, die fünf beliebtesten Klimakompressoren von BORG Automotive Reman passen zu mehr als 31 Millionen Fahrzeugen in Europa und Hunderten von Fahrzeuganwendungen.

Klimakompressoren schnell und bequem in der Werkstatt erhalten

Durch die effiziente Logistik von BORG Automotive Reman können Werkstätten und Händler sicher sein, dass bestellte Klimakompressoren schnell und zuverlässig in der Werkstatt eintreffen. Dank des Zentrallagers und Versandzentrums in Polen sowie der vielen Expresslager in Europa ist eine schnelle Lieferung garantiert. Die Kompressoren werden einbaufertig geliefert, sodass keine zusätzlichen Montageschritte erforderlich sind. Zudem bietet BORG Automotive Reman eine Garantie von zwei Jahren ohne Kilometerbegrenzung.

Nachhaltige Alternative für Werkstätten: Klimakompressoren von BORG Automotive Reman

Die Klimakompressoren von BORG Automotive Reman zeichnen sich nicht nur durch ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, sondern tragen auch zur Steigerung der Servicequalität in Werkstätten bei und unterstützen eine rentable Arbeitsweise. Darüber hinaus leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, da sie wiederaufbereitet werden. Laut einer Ökobilanz der Universität Linköping spart die Wiederaufbereitung im Vergleich zur Neuproduktion durchschnittlich 76 Prozent Treibhausgase, 72 Prozent Energie und 84 Prozent Rohmaterialien ein. Diese Zahlen verdeutlichen die umweltfreundliche und nachhaltige Herangehensweise von BORG Automotive Reman.

Die Aufnahme des populären Klimakompressors für Dacia-Fahrzeuge in das Sortiment von BORG Automotive Reman stellt eine bedeutende Erweiterung für Werkstätten und Händler dar. Mit einer breiten Auswahl an Klimakompressoren, schneller Lieferung und einer umweltfreundlichen Produktion ermöglicht BORG Automotive Reman eine qualitativ hochwertige Alternative zum serienmäßigen Klimakompressor. Dies macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für den Aftermarket, der eine optimale Servicequalität und Rentabilität bietet.