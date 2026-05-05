Bosch stellt auf Messe 2026 IoT-Lösungen für Fertigung vor

Bosch präsentiert auf der Hannover Messe 2026 eine umfassende Palette IoT-basierter Fertigungslösungen, die traditionelle Prozessgrenzen aufbrechen und Effizienz steigern. Manufacturing Co-Intelligence(R) verbindet Menschen, Maschinen und KI-Agenten auf einer einheitlichen Datenplattform, während digitale Zwillinge alle Lebenszyklusinformationen abbilden. Der granulatbasierte Pellet-Printer ermöglicht schnelle Prototypenerstellung mit Spritzgussqualität aus Originalmaterial. Zudem demonstriert Bosch modulare Automatisierungslinien für skalierbares Batterie-Recycling und kooperative Projekte wie One Smart Spray zur smarten Herbizidapplikation in der Landwirtschaft. Praxisnah und zukunftsweisend.



Bosch Manufacturing Co-Intelligence(R) schafft lückenlose Transparenz in Fertigungsprozessen End-to-End

Mit Manufacturing Co-Intelligence(R) etabliert Bosch eine integrierte Plattform, die bisher getrennte Systeme und Prozessinseln in der Fertigung verbindet. Durch eine gemeinsame Datenbasis werden Planung, Produktion, Qualitätsprüfung und Instandhaltung mittels automatisierter Kontexterfassung zusammengeführt. Die Lösung transformiert Rohdaten in eine einheitliche operative Ansicht, ermöglicht Echtzeit-Transparenz entlang der gesamten Prozesskette und optimiert Entscheidungsfindungen. So entsteht eine durchgängige End-to-End-Sicht vom Shopfloor über Prozesssteuerung bis zum vollständigen Produktlebenszyklus und unterstützt standortübergreifende Prozesseffizienz nachhaltig, skalierbar, flexibel.

KI-Agentenplattform überwacht Fertigungsprozesse in Echtzeit und optimiert Abläufe automatisch

Die KI-Agentenplattform von Manufacturing Co-Intelligence(R) beobachtet in Echtzeit sämtliche Produktionsschritte und identifiziert Abweichungen unmittelbar. Bei Maschinenausfällen greift das System auf Chat- und Sprachinterfaces zurück, analysiert Handbücher sowie Schichtberichte und generiert fundierte Handlungsempfehlungen. Dank umfassendem Domänenwissen erhöht sich die Treffergenauigkeit der Antworten um das Dreifache. Gleichzeitig verringert der automatisierte Support den manuellen Dokumentationsaufwand in der Fertigung um bis zu fünfzig Prozent und steigert so Effizienz und Transparenz. Sowie Kosteneinsparungen. Deutliche Wettbewerbsvorteile.

Digital-Twin-Konzept erstellt digitale Repräsentanten, prognostiziert Ausfälle und optimiert Energieverbrauch

Bosch nutzt das Digital-Twin-Prinzip, um für jedes physische Bauteil eine digitale Entsprechung zu erzeugen, welche sämtliche Daten über Entstehung, Nutzung und Wartung vereint. KI-basierte Auswertungen identifizieren frühzeitig mögliche Fehlfunktionen, regeln den Energieeinsatz bedarfsgerecht und erlauben vorhersehbare Serviceintervalle. Dies minimiert ungeplante Ausfallzeiten und steigert die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig. Unternehmen gewinnen durch optimierte Instandhaltungsprozesse, ressourcenschonenden Betrieb und verbesserte Produktionsplanung an Wirtschaftlichkeit und langfristiger Effizienz. Zudem fördern prognostizierte Wartungshorizonte eine strategische Ressourcenallokation im Betrieb.

Pellet-Printer verarbeitet industrielles Kunststoffgranulat zu spritzgussähnlichen Prototypen und Serienbauteilen

Der Pellet-Printer von Bosch Industrial Additive Manufacturing nutzt industrielles Kunststoffgranulat als Werkstoff und erzeugt damit Prototypen mit Eigenschaften, die herkömmlichem Spritzguss nahekommen. Die additive Fertigung erreicht mechanische Festigkeiten, die Serienbauteile teilweise übertreffen, und erlaubt die Erstellung funktionsfähiger Modelle sowie Kleinserien deutlich schneller und kostengünstiger. Durch optimierte Materialzuführung und präzise Schichtauftragung sinken Produktionszeiten erheblich, während gleichbleibende Qualität und reproduzierbare Ergebnisse eine wirtschaftliche und nachhaltige Herstellung gewährleisten und reduzieren den Materialabfall signifikant.

Bosch Rexroth präsentiert modulare Recyclinglösungen für E-Fahrzeugbatterien jeder Automatisierungsstufe

Bosch Rexroth präsentiert modulare Recyclinglösungen für Elektrofahrzeugbatterien, die sich von rein manuellen Arbeitsschritten über teilautomatisierte Förderlinien bis hin zu vollständig automatisierten Fertigungsstraßen erstrecken. Durch die flexible Skalierbarkeit des Systems lassen sich Sicherheitsrisiken durch integrierte Schutzmechanismen reduzieren, Wartungsintervalle optimieren und Stillstandzeiten minimieren. Gleichzeitig profitieren Anwender von effizienter Diagnose, kontrollierter Entladung und Demontage, was insgesamt die Prozessgeschwindigkeit erhöht und die Wirtschaftlichkeit beim Aufbereiten gebrauchter Batteriepakete signifikant steigert, bei hoher Zuverlässigkeit.

Partnerland Brasilien präsentiert auf Hannover Messe 2026 nachhaltige Industrietransformation

Im Rahmen der Hannover Messe 2026 präsentiert Brasilien als offizielles Partnerland seine umfassende Strategie zur nachhaltigen Transformation der Industrie, die ökologische Effizienz, soziale Verantwortung und technologische Innovation verbindet. Bosch, seit über sieben Jahrzehnten mit lokalen Initiativen verknüpft, betreibt ein globales Kompetenzzentrum für Agrarwirtschaft und fördert intelligente Landwirtschaftslösungen. Mit der Kooperation zwischen Bosch und BASF demonstriert die präzise, KI-gestützte One Smart Spray-Herbizidapplikation den praktischen Nutzen von IoT und Automatisierung in modernen Anbausystemen.

Bosch kombiniert fortschrittliche KI-basierte Produktionsmethoden mit umfassenden digitalen Zwillingen und innovativen additiven Fertigungstechnologien. Durch modulare und skalierbare Automatisierungslösungen entsteht eine hochgradig vernetzte IoT-Plattform, die transparente Echtzeitdaten über alle Prozessschritte liefert. Anwender profitieren von effizienteren Abläufen, verkürzten Entwicklungszyklen und flexibler Prototypenanfertigung direkt mit Originalmaterial, sowie Prozessüberwachung und prädiktive Wartungsanalyse mit Kennzahlen. Gleichzeitig ermöglichen integrierte Recyclingkonzepte nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Dieses ganzheitliche Ökosystem optimiert Ressourceneinsatz, senkt Kosten und stärkt langfristig die Wettbewerbsfähigkeit produzierender Unternehmen.