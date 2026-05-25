OIXIO und erminas starten strategische IoT-Partnerschaft auf Hannover Messe

Auf der Hannover Messe geben die OIXIO Group und die erminas GmbH eine strategische Kooperation im IoT-Bereich bekannt. Ziel ist es, durch die Kombination ihrer IT- und IoT-Kompetenzen die Marktpräsenz in Deutschland zu festigen und internationale Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. OIXIO steuert Cybersicherheits- und Cloud-Service bei, während erminas industrielle IoT-Plattformen bereitstellt. Gemeinsam entsteht ein umfassendes Dienstleistungsangebot für sichere, skalierbare, zukunftsfähige, hochflexible, innovative Automatisierungslösungen im industriellen Umfeld.



OIXIO und erminas besiegeln Dienstag Kooperation auf Hannover Messe

In Hannover vereinbaren OIXIO und erminas ihre offizielle Kooperationsvereinbarung, die am Dienstag am erminas-Stand in Halle 15, Stand A14, der Hannover Messe unterzeichnet wird. Durch diese partnerschaftliche Struktur soll die Marktpräsenz beider Unternehmen in Deutschland nachhaltig gestärkt werden. Zugleich dient die Zusammenarbeit der Umsetzung der internationalen Wachstumsstrategie der OIXIO Group, indem gebündelte IT- und IoT-Kompetenzen genutzt und gemeinsame Lösungsansätze für Kunden weltweit entwickelt, skaliert, effizient, schnell und innovativ bereitgestellt werden.

OIXIO realisiert digitale Transformation, IT-Infrastruktur, Cloud und umfassende Cybersicherheitslösungen

OIXIO unterstützt Unternehmen ganzheitlich bei der digitalen Transformation, indem es maßgeschneiderte IT-Infrastruktur und skalierbare Cloud-Lösungen implementiert. Ergänzt wird das Portfolio durch umfassende Cybersicherheitsdienste, die auf zertifiziertem Qualitäts- und Informationssicherheitsmanagement basieren. Fachkundig entwirft und betreibt OIXIO stabile Netzwerke, optimal gesicherte Rechenzentren sowie moderne Arbeitsplatzumgebungen. Zusätzlich entwickelt das Team Analyse- und Geschäftsanwendungen für Kunden aus Industrie, Finanzdienstleistungen und Servicebranchen, die höchste Sicherheitsstandards und Effizienz garantieren. Dabei stehen Flexibilität, Innovationskraft, Weiterentwicklung im Fokus.

erminas entwickelt industrielle IoT-Lösungen und Unternehmensanwendungen für maximale Effizienz

Das in Oldenburg ansässige Technologieunternehmen erminas entwickelt spezialisierte Unternehmenslösungen und industrielle Internet-of-Things-Anwendungen. Über eigene Plattformen wie erPUB werden verschiedenste Maschinen, Sensoren und IT-Systeme miteinander vernetzt. So lassen sich Echtzeitdaten zuverlässig erfassen, analysieren und für Prozessoptimierungen nutzen. Ziel ist es, Produktionsabläufe kontinuierlich zu verbessern, Kosten zu senken und die operative Effizienz zu erhöhen. Dabei garantiert erminas höchste Anforderungen an Datenschutz und Cybersicherheit, effiziente Qualitätskontrolle verbessert sowie strategische Entscheidungen datenbasiert unterstützt umfassend.

Erminas bleibt Oldenburg Standort als IoT-Kompetenzzentrum mit gemeinsamer OIXIO-Managementstruktur

erminas bleibt am Standort Oldenburg als strategisches Kompetenzzentrum für industrielle IoT-Lösungen tätig und arbeitet in einer gemeinsamen Managementstruktur mit der OIXIO Group für den deutschen Markt. Diese Kooperation gewährleistet die Fortführung bewährter Teams und Prozesse, so dass Kunden auf vertraute Ansprechpartner zugreifen können. Gleichzeitig ermöglicht der abgestimmte Projektansatz eine flexible Skalierung über nationale Grenzen hinweg. Kunden profitieren von lokaler Präsenz, kurzer Reaktionszeit und internationaler Reichweite für bedarfsgerecht ihre digitalen Transformationsprojekte.

Partnerschaft schafft größeren Expertenpool und breitere Technologiepartnerschaften für Industrie

Durch die Kooperation entsteht ein deutlich erweiterter Pool an IT-, IoT- und Cybersicherheits­experten aus beiden Unternehmen, der Kunden maßgeschneiderte Lösungen ermöglicht. Diese Bündelung führt zu stärkeren Technologiepartnerschaften mit Führer Anbietern und sorgt für umfassende Expertise in allen Projektphasen. Industrie- und Mittelstandskunden erhalten ein einheitliches, integriertes Dienstleistungsportfolio von der Planung bis zur Umsetzung. Länderübergreifende Projekte lassen sich so effizient realisieren, ohne lokale Betreuung oder schnelle Reaktionszeiten einzubüßen und flexible Skalierungsmöglichkeiten hinzu.

Die Kooperation zwischen der OIXIO Group und der erminas GmbH vereint umfassende Fachkompetenzen in den Bereichen IT-Infrastruktur, Cybersicherheit und industrielle IoT-Lösungen, um Unternehmen und IoT-Enthusiasten ganzheitlich zu unterstützen. Das gemeinsame Leistungspaket bietet skalierbare Services, die sowohl lokalen Anforderungen als auch globalen Expansionserfordernissen gerecht werden. Dank der gebündelten Expertise profitieren Kunden von kurzen Reaktionszeiten, individuellen Beratungskonzepten sowie der nahtlosen Verknüpfung von Prozessdaten und Sicherheitsarchitekturen zur nachhaltigen Beschleunigung ihrer strategischen digitalen Transformationsvorhaben.