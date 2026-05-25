Beim aktuellen Euro NCAP-Test Regionaler Verteilerverkehr erzielte der Volvo FM 4×2 Rigid die Höchstwertung von fünf Sternen. Somit haben sieben Volvo-Lkw-Modelle die Bestnote erreicht und belegen die führende Sicherheitsposition. Geprüft wurden hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme, verbesserte Sichtverhältnisse und strenge City-Safe-Kriterien, die Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern verhindern. Dieses Ergebnis bestätigt Volvos Vision null Unfälle und markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung zukünftiger Sicherheitstechnologien.



Volvo FM 4×2 Rigid erhält fünf Sterne Euro NCAP-Test

Der Volvo FM in der 4×2-Rigid-Konfiguration erreichte im aktuellen Euro NCAP-Sicherheitstest im Segment „Regionaler Verteilerverkehr“ die Höchstwertung von fünf Sternen. Diese Bewertung unterstreicht die konsequente Ausrichtung von Volvo Trucks auf umfassenden Insassenschutz durch integrierte Fahrerassistenzsysteme und optimierte Sichtverhältnisse. Mit inzwischen sieben Modellen, die im strengen Rating die Bestnote erzielten, demonstriert das Unternehmen seine kontinuierliche Innovationskraft im Bereich aktiver Kollisionsvermeidung und Unfallprävention. Es hebt zudem das Engagement für Vision Null hervor.

Sieben Volvo FM und FH Modelle glänzen mit Höchstschutzniveau

Die Sattelzug- und Fahrgestellvarianten der Baureihen Volvo FM und FH bilden die Spitze der Sicherheitsbewertungen im regionalen Verteilerverkehr. Das Portfolio umfasst die Volvo FM 4×2 Sattelzugmaschine, das FM 4×2 Fahrgestell sowie das FM 6×2 Fahrgestell. Auf der FH-Seite gehören die FH 4×2 Sattelzugmaschine, das FH 6×2 Fahrgestell sowie die FH Aero-Modelle in den Konfigurationen 4×2 und 6×2 zur Elite. Diese Lkw garantieren maximale Insassensicherheit und aktive Kollisionsvermeidung und umfassende Unfallprävention.

Volvo Trucks definiert Sicherheit durch fortlaufende Innovationen zum Schutz

Roger Alm betont, dass Volvo Trucks seine Leitidee konsequent umsetzt und Sicherheit als zentrales Element aller Geschäftsprozesse verankert. Der Präsident verweist auf einen ungebrochenen Innovationsgeist, der in modernen Fahrerassistenzsystemen und umfassenden Kollisionsschutzmaßnahmen mündet. Kontinuierliche Weiterentwicklung zielt darauf ab, Gefahren frühzeitig zu erkennen und aktiv Unfälle zu verhindern. Fahrerkomfort und Schutz anderer Verkehrsteilnehmer stehen gleichermaßen im Fokus, um nachhaltiges Vertrauen in die Technologieführerschaft im Bereich Nutzfahrzeugsicherheit zu schaffen. Mit maximaler Verlässlichkeit.

City-Safe-Kriterien erfüllt: Lkw verhindern Kollisionen mit Fußgängern und Radfahrern

Alle bewerteten Lkw-Modelle erfüllen die strengen City-Safe-Kriterien von Euro NCAP und bieten optimierte Rundumsicht dank großflächiger Glasflächen und präziser Kamerasysteme. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch hochentwickelte aktive Assistenzsysteme, darunter Notbremsassistent, Abbiegewarnung und Fußgängererkennung. Im urbanen Verkehr reduzieren diese Funktionen Unfallrisiken signifikant, indem sie frühzeitig Hindernisse und schwächere Teilnehmer erkennen und eingreifen, um Kollisionen mit Fußgängern und Radfahrern wirksam zu verhindern oder deren Folgen deutlich abzuschwächen, unter anspruchsvollsten Verkehrsbedingungen sicher agieren.

Volvo Trucks erstmals Fünf-Sterne-Auszeichnung im neuen Euro NCAP System

Bereits im Jahr 2024 war Volvo Trucks der erste Hersteller, dessen Fahrzeuge bei Einführung des Euro NCAP-Bewertungssystems für schwere Nutzfahrzeuge mit fünf Sternen ausgezeichnet wurden. Dieser Pionierstatus bestätigt Volvos führende Rolle in puncto Lkw-Sicherheit und definiert einen neuen Branchenstandard für künftige Prüfverfahren. Durch den konsequenten Einsatz anspruchsvoller Sicherheitskriterien, umfassender Testmethoden und modernster Fahrerassistenzsysteme demonstriert Volvo Trucks sein unermüdliches Engagement für Unfallprävention und Ressourcenschonung. Dabei fördert Volvo nachhaltige Mobilität und Transparenz.

Fünf-Sterne-Bewertung bescheinigt effiziente moderne Sicherheitsassistenz und Kollisionsvermeidung im Lkw

Eine Fünf-Sterne-Bewertung belegt, dass ein Lkw zentrale Sicherheitskategorien wie Fahrerunterstützung und Kollisionsvermeidung nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft. Im Fokus stehen adaptive Abstandsregelung, Geschwindigkeitsassistenz sowie aktive Brems- und Lenkhilfen, die in kritischen Situationen eigenständig agieren und Gefahrenszenarien reduzieren. Ergänzend bewertet das Euro NCAP Testprogramm Insassenschutz, Notbremsassistenten und sensorische Hinderniserkennung, wodurch eine weitreichende Absicherung für Fahrer, Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer gewährleistet wird.

Euro NCAP Lkw-Testformat: Bewertet Sicherheit in drei Hauptkategorien umfassend

Das Prüfschema von Euro NCAP für schwere Nutzfahrzeuge gliedert sich in drei zentrale Bewertungseinheiten. Die erste beurteilt Insassenschutz, Rundumsicht und Assistenztechnologien im Fahrbetrieb. Die zweite widmet sich aktiver Kollisionsvermeidung, indem sie Zusammenstöße mit Pkw, Fußgängern und Radfahrern sowie Anpralltests bei niedriger Geschwindigkeit analysiert. Der dritte Bereich simuliert Post-Crash-Phasen. Auf Basis der erreichten Punktwerte erfolgt die Zuweisung einer Gesamtwertung von einem bis fünf Sternen. Diese Sterne spiegeln die Sicherheitsleistung umfassend wider.

Volvo Trucks verfolgt Vision null Unfälle mit neuen Sicherheitssystemen

Mit dem klaren Ziel null Unfälle investiert Volvo Trucks konsequent in Forschung und Entwicklung neuartiger Sicherheitslösungen. Alle Komponenten werden kontinuierlich optimiert und zu intelligent vernetzten Systemen kombiniert. Künftige Technologien erkennen potenzielle Gefahren noch früher mithilfe fortschrittlicher Sensoren und Algorithmen. Sie greifen automatisch ein, um Kollisionen zu verhindern oder deren Auswirkungen zu reduzieren. Durch diese Innovationsstrategie bekräftigt Volvo Trucks seinen Status als Vorreiter und gestaltet aktiv die Zukunft nachhaltiger Nutzfahrzeugsicherheit mit.

Volvo Trucks festigt seinen Ruf als Branchenprimus im Bereich Lkw-Sicherheit durch die erneute Fünf-Sterne-Bewertung des Volvo FM und insgesamt sieben Top-Modellen im Euro NCAP Rating. Die modernen Fahrerassistenzsysteme reduzieren Unfallrisiken durch automatisierte Notbremsung, Spurhaltefunktionen und adaptive Temporegelung. Optimierte Spiegelanordnungen und verbesserte Kamerasysteme gewährleisten ausgezeichnete Rundumsicht. Robuster Insassenschutz minimiert Verletzungsgefahren. Dieses Ergebnis unterstreicht Volvos Engagement, die Vision null Unfälle mit zukunftsweisenden Sicherheitsinnovationen konsequent voranzutreiben. Dabei stehen Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit im Fokus.