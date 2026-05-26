Robuster 5G-Router RT2500 für verschlüsselte Industriekommunikation mit extremen Umweltspezifikationen

Der RT2500 ist ein Hutschienenrouter für industrielle Ethernet-Netzwerke, der über 5G SA/NSA und LTE-Fallback Daten mit bis zu 2 Gbit/s verschlüsselt überträgt. Eine integrierte IPsec/OpenVPN-VPN-Funktion mit bis zu 32 Kanälen gewährleistet sicheren Fernzugriff. Die Hardware erfüllt IP20-Schutz, arbeitet bei -40 °C bis +70 °C und akzeptiert 10 48 V DC. Ein vierfacher Gigabit-Switch, TCP/IP-Stack und Web-GUI ermöglichen einfache Konfiguration und stabile Konnektivität an entlegenen Standorten. Zudem bietet das Gerät automatische Netzauswahl, SMS-Alarme.



RT2500 bietet industriellen 5G-Hutschienenrouter mit nahtlosen sicheren verschlüsselten Datentransfers

Der RT2500 ist ein für die Hutschienenmontage konzipierter 5G-Router von IoTmaxx, der speziell auf industrielle Ethernet-Netzwerke ausgelegt ist und verschlüsselte Datenübertragungen mit bis zu zwei Gigabit pro Sekunde ermöglicht. Er erlaubt die nahtlose Integration von Maschinen und Sensoren an Standorten ohne feste DSL-Anbindung und stellt über eine virtuelle Standleitung eine stabile Mobilfunkverbindung bereit, um den Zugriff auf Prozessdaten unabhängig vom Ort sicherzustellen.

RT2500 garantiert unterbrechungsfreie Konnektivität dank automatischem LTE-Fallback für Industrieanwendungen

Der RT2500 bietet dank Unterstützung des 5G-Standalone-Modus (SA) sowie des 5G Non-Standalone-Modus (NSA) maximale Funkabdeckung in Deutschland. Erkennt der Router keine 5G-Verbindung, wechselt er selbstständig auf LTE-Fallback und gewährleistet so durchgehende Datenübertragung. Diese automatisierte Umschaltung erübrigt manuelle Konfigurationsänderungen und sichert konstante Performance. Ob in städtischen Ballungsräumen oder ländlichen Regionen: Der RT2500 garantiert stabile Mobilfunkanbindung und unterbrechungsfreie Kommunikation für industrielle Anwendungen. Seine intelligente Netzauswahl optimiert Datenraten permanent und effizient automatisch zuverlässig.

Integrierte Firewall und VPN ermöglichen sichere Fernwartung per SMS

Eine integrierte Firewall schützt zuverlässig vor unbefugten Zugriffen und filtert den Datenverkehr nach festgelegten Sicherheitsrichtlinien. Zusätzlich lassen sich bis zu 32 VPN-Kanäle über IPsec oder OpenVPN einrichten, um verschlüsselte Tunnel zwischen entfernten Standorten zu realisieren. Techniker können VPN-Verbindungen per SMS oder Anruf aktivieren, ohne direkt am Gerät eingreifen zu müssen. Dank Kompatibilität mit diversen VPN-Routern erlaubt der RT2500 flexible und skalierbare Vernetzungslösungen für Industrie- und Unternehmensnetzwerke und erhöht somit die Verfügbarkeit.

Robuster IP20-Industrierouter mit Überspannungsschutz und erweitertem Spannungsbereich für Extrembedingungen

Der RT2500 ist für raue Industrieumgebungen konzipiert und verfügt über die Schutzklasse IP20 sowie einen integrierten Überspannungsschutz. Sein erweiterter Versorgungsspannungsbereich von zehn bis 48 Volt Gleichstrom stellt eine stabile Stromversorgung sicher, während der Betrieb auch bei extremen Temperaturen zwischen minus 40 und plus 70 Grad Celsius gewährleistet wird. Diese robusten Merkmale garantieren eine zuverlässige Funktionalität und hohe Ausfallresistenz selbst unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen. Zusätzliche Qualifizierung sichert dauerhafte Betriebssicherheit permanent im Feld.

Konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge ermöglichen SMS und E-Mail-Benachrichtigungen

Die individuell anpassbaren digitalen Ein- und Ausgänge erlauben die Konfiguration von automatisierten SMS- oder E-Mail-Benachrichtigungen bei festgelegten Schaltzuständen im Anlagenbetrieb. Installateure und Servicetechniker überwachen so wichtige Parameter von Maschinen und Prozessen aus der Ferne und können per gesicherter und passwortgeschützter SMS Ein- oder Ausschaltbefehle auslösen. Ergänzt wird das Fernwartungskonzept durch eine automatische Netzeinwahl mit hinterlegter PIN, wodurch eine zuverlässige und schnelle Wiederverbindung nahtlos garantiert ohne manuellen Eingriff sichergestellt wird.

Integrierter 4-Port-Gigabit-Switch verbindet Endgeräte nahtlos, sicher und vereinfacht Konfiguration

Der integrierte Vier-Port-Gigabit-Switch erlaubt die direkte Vernetzung mehrerer Endgeräte mit dem Router, ohne externe Hardware. Mit seinem vollständigen TCP/IP-Stack stellt er sämtliche Netzwerkprotokolle bereit, die für Datenkommunikation benötigt werden. Die webbasierte Benutzeroberfläche bietet intuitive Einstellungen und Echtzeit-Statistiken zur Überwachung des Datenverkehrs. Zusätzlich unterstützen IPsec und OpenVPN den Aufbau verschlüsselter Verbindungen, wobei bis zu zweiunddreißig Tunnel gleichzeitig betrieben werden können, um entfernte Standorte sicher einzubinden. Die Performance bleibt dabei konstant hoch.

Der RT2500 von IoTmaxx ist ein industrieller 5G-Router, der hohe Datendurchsatzraten bis zwei Gigabit pro Sekunde realisiert und so eine zuverlässige mobile Netzwerkanbindung ermöglicht. Ausgestattet mit 5G SA/NSA und LTE-Fallback, integriertem Firewall- und VPN-Support, digitalen Ein- und Ausgängen sowie einem 4-Port-Gigabit-Switch, bietet er umfassende Sicherheitsfunktionen und vielfältige Schnittstellen. Dank robustem IP20-Gehäuse, erweitertem Temperatur- und Spannungsbereich erfüllt er anspruchsvolle Automatisierungs- und Monitoringanwendungen in entlegenen Industrieumgebungen, eine intuitive Weboberfläche zur einfachen Konfiguration.