FSK veranstaltet erstes Polyurethantechnik-Seminar am IKT Stuttgart mit Erfolg

In der Zeit vom 13. bis 16. April 2026 organisierte der Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane das erste Polyurethantechnik-Seminar am Institut für Kunststofftechnik Stuttgart. Experten von Acmos Chemie, Covestro Deutschland AG, FRIMO Innovative Technologies GmbH, Hennecke GROUP und Dr. Axel Böhme vom Kunststoff-Zentrum Leipzig vermittelten praxisorientierte Inhalte. Die rund 30 Teilnehmer arbeiteten direkt an der hochwertigen Hochdruckanlage HIGHLINE MK2, die Dosierung, Mischtechnik sowie Prozessüberwachung demonstrierte und so tiefgehende Einblicke generierte. umfassend.



Vier Tage Polyurethantechnik-Seminar überzeugten mit praxisnaher Qualität und Mehrwert

Klaus Junginger, Geschäftsführer des Fachverbands Schaumkunststoffe und Polyurethane (FSK), zog nach dem viertägigen Seminar vom 13. bis 16. April 2026 eine durchweg positive Bilanz. Die neue Veranstaltung mit etwa 30 Teilnehmer aus ganz Deutschland überzeugte durch praxisnahe Vorträge, intensive Live-Demonstrationen und unmittelbare Maschinenbeteiligung. Bereits am ersten Abend zeigte sich, dass sich Aufwand und Anreise gelohnt hatten. Die Teilnehmer bestätigten den hohen Informationsgehalt und den interaktiven Charakter der Veranstaltung und Netzwerkchancen.

Intensive Praxisseminare und Expertenvorträge vertiefen anschaulich nachhaltige Polyurethantechnik Grundlagen

Über vier Tage hinweg präsentierte das Fortbildungsprogramm ein vielschichtiges Angebot an Fachvorträgen und praktischen Live-Demonstrationen. Fachleute von Acmos Chemie, Covestro Deutschland AG, FRIMO Innovative Technologies GmbH, Hennecke GROUP sowie Dr. Axel Böhme vom Kunststoff-Zentrum Leipzig (KUZ) vermittelten detailliertes Wissen zur Polyurethanverarbeitung. Sie ergänzten theoretische Grundlagen durch bewährte Praxistipps. Besonders geschätzt wurde die Verbindung fundierter Theorie mit anschaulichen Praxisbeispielen, die das Verständnis komplexer Verfahrensabläufe nachhaltig verbesserten. Die Betreuung förderte praxisnahe Wissensvermittlung.

Kleine Gruppen ermöglichen individuelle Betreuung, intensiven Praxis-Transfer und Expertenaustausch

Durch die begrenzte Teilnehmerzahl wurde eine individuelle Betreuung gewährleistet. Bei jeder Demonstration konnten die Anwesenden direkt an den Anlagen mitwirken und eigenständig Einstellungen vornehmen. Diese praxisorientierte Vorgehensweise festigte technische Kenntnisse und motivierte zum intensiven, praxisorientierten Austausch mit den Experten. Durch das unmittelbare Anwenden der vermittelten Inhalte entstand ein nachhaltiges Verständnis komplexer Prozessabläufe. Gleichzeitig förderte das Konzept den Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. So resultierte eine effektive Lernumgebung mit maximalem Praxisbezug.

Erstmals Polyurethantechnik-Seminar im IKT Stuttgart bietet modernste praxisnahe Ausstattung

Das Seminar wurde erstmals im Technikum des Instituts für Kunststofftechnik (IKT) der Universität Stuttgart durchgeführt, wodurch Teilnehmer Zugriff auf hochmoderne Laborräume und neueste Maschinentechnik erhielten. Der universitäre Rahmen ermöglicht praxisnahe Forschung und bietet gleichzeitig wertvolle Vernetzungsmöglichkeiten mit Industriepartnern. FSK-Geschäftsführer Klaus Junginger hob hervor, dass die enge Kooperation zwischen Fachverband und IKT Theorie und Praxis in idealer Weise verbindet und so ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Weiterbildungsangebot gewährleistet wird und aktuelle Methoden.

Hennecke übergibt HIGHLINE MK2 als Dauerleihgabe an IKT Stuttgart

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung übergab Hennecke PUR Solutions der Universität Stuttgart am Institut für Kunststofftechnik die Hochdruckspritzmaschine HIGHLINE MK2 als dauerhafte Leihgabe. Die Anlage steht fortan im Technikum bereit und dient Studenten, Forscher sowie Industriepartnern als zentrale Entwicklungsplattform. Bereits während des Seminars wurden Dosierungsverfahren, moderne Mischtechnik, umfassende Prozessüberwachung und detaillierte Datenerfassungsfunktionen praxisnah erläutert und demonstriert, um zukünftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte optimal zu unterstützen und praxisorientierte Qualifikationen effizient zu fördern.

Teilnehmer loben HIGHLINE MK2 für präzise, leistungsstarke flexible Prozesse

Die Teilnehmer reagierten durchweg positiv auf die HIGHLINE MK2 und hoben insbesondere deren außergewöhnliche Präzision hervor. Die Maschine überzeugte mit hoher Leistung und bemerkenswerter Flexibilität, was unter realen Produktionsbedingungen eindrucksvoll demonstriert wurde. Anwender erhielten umfassende Einblicke in den modularen Aufbau, die Steuerungslogik und die präzise Prozessparameterregelung. Darüber hinaus ermöglichte die Anlage eigene Versuche und Experimente, wodurch praxisnahe Erfahrungen und tiefgreifende Kenntnisse in der Polyurethanverarbeitung gefestigt werden konnten und Praxiserfolge ermöglichten.

Das viertägige FSK-Seminar zur Polyurethantechnik am IKT Stuttgart setzte fachliche Maßstäbe durch ein breit angelegtes Vortrags- und Praxisprogramm in kleinen Gruppen. Experten führten systematisch in chemische Grundlagen, Mischtechnik und Prozesstechnik ein, während Teilnehmer unmittelbar an modernen Spritzanlagen praktische Erfahrungen sammelten. Die enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern und die Nutzung der neuen HIGHLINE MK2 ermöglichen nachhaltige Erkenntnisse. Somit profitieren Anwender langfristig von vertieftem Wissen, direkter Maschinenbeteiligung und praxisorientierten Trainingskonzepten und nachhaltiger Innovation.