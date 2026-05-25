Würth Industrie Service übernimmt rückwirkend tagItron zur Auto-ID Kompetenzstärkung

Die Würth Industrie Service GmbH?&?Co.?KG hat rückwirkend zum 1. Januar 2026 die tagItron GmbH übernommen. Durch die Integration dieses spezialisierten Anbieters für Auto-ID- und RFID-Technologien erweitert sich das Leistungsspektrum um strategische Beratung, Hard- und Softwareentwicklung sowie Implementierungsservices. Industriekunden erhalten damit maßgeschneiderte Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen, die Transparenz und Effizienz steigern. Die Übernahme festigt langfristig das Portfolio und unterstreicht Würths Anspruch, industrielle Prozesse nachhaltig zu optimieren. Zudem fördert sie Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft.



Würth Industrie Service übernimmt rückwirkend tagItron GmbH zum Kompetenzausbau

Mit dem rückwirkenden Erwerb der tagItron GmbH zum 1. Januar 2026 setzt Würth Industrie Service einen konsequenten Schritt zur Erweiterung seiner technologischen Expertise. Ziel ist es, Industriekunden langfristig bei der Digitalisierung und Optimierung von Versorgungs- und Produktionsprozessen zu unterstützen. Durch die Integration neuer Kompetenzen wird das bestehende Leistungsangebot nachhaltig gestärkt und die Marktposition von Würth gefestigt, um als zuverlässiger Partner innovative, effiziente, maßgeschneiderte und zukunftsfähige Lösungen bereitzustellen und eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

tagItron GmbH optimiert Wertschöpfungsketten effizient mit Auto-ID und RFID

tagItron GmbH mit Sitz in Salzkotten bietet spezialisierte Auto-ID- und RFID-Lösungen für Industrieunternehmen. Kunden profitieren von umfassender strategischer Beratung sowie individueller Hard- und Softwareentwicklung. Darüber hinaus übernimmt tagItron die vollständige Implementierung und Inbetriebnahme komplexer Systeme. Durch langjährige Projekterfahrung und fundiertes Fachwissen gewährleistet das Unternehmen transparente Abläufe, starke Datensicherheit und hohe Prozessstabilität. tagItron fungiert als zuverlässiger Technologiepartner, der Effizienzsteigerungen und reibungslose Produktionsabläufe in sämtlichen Wertschöpfungsstufen ermöglicht und realistische Zukunftsperspektiven dynamisch entwickelt.

Würth Industrie Service erweitert Portfolio mit RFID und Identifikationsexpertise

Durch die Integration der tagItron-Expertise erweitert Würth Industrie Service sein Leistungsportfolio gezielt um RFID-Systemlösungen, digitale Identifikation und präzise Lokalisierungstechnologien. Diese bietet Unternehmen die Grundlage für optimierte Abläufe, stabile Versorgungsketten und widerstandsfähige Produktionsprozesse. Mit den neuen Kompetenzen lassen sich Beschaffungsstrategien effizient gestalten, smarte Logistiknetzwerke verbinden und digitale Systeme nahtlos einbinden. Auf diese Weise können Industriebetriebe bereits im frühen Stadium Potenziale erkennen, Risiken minimieren und nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen dauerhaft optimal nutzen können.

Transparente Abläufe, skalierbare Logistik und Automatisierung für nachhaltige Effizienzsteigerung

Kundinnen und Kunden erhalten durch vollständig transparente interne Abläufe einen umfassenden Einblick in sämtliche Prozessschritte, was eine fundierte Entscheidungsfindung erleichtert. Gleichzeitig steigern automatisierte Arbeitsabläufe und optimierte Ressourcennutzung die betriebliche Effizienz messbar. Die nachhaltige Zukunftssicherheit resultiert aus modularen Systemarchitekturen, die bei Bedarf skalierbar sind. In Verbindung mit intelligenter Datenauswertung entlang der Wertschöpfungskette führen diese ganzheitlichen Lösungen zu spürbaren Produktivitätsgewinnen und Kosteneinsparungen. Sie unterstützen zudem langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Ressourcenschonung im Unternehmen. effektiv

TagItron-Kunden und Mitarbeitende profitieren nach Übernahme von unverändertem Service

Auch nach der Übernahme bleibt für die tagItron-Kundschaft und alle Mitarbeiter vieles gleich. Bestehende Geschäftsbeziehungen bleiben bestehen, laufende Projekte werden nahtlos weitergeführt und vertraute Ansprechpartner bleiben erhalten. Die bewährten Leistungen von tagItron werden unverändert angeboten. Die Arbeitsplatzsicherung sowie Pflege und Ausbau der Kundenkontakte haben höchste Priorität. Parallel dazu nutzt Würth Industrie Service die gebündelten Kompetenzen, um in neue Märkte vorzudringen und zusätzliche Geschäftsfelder zu erschließen. Dabei werden Prozesse effizient gestaltet.

Mit dem Zusammenschluss von tagItron und Würth Industrie Service entsteht eine Kombination aus umfassender Industrieversorgung und spezialisierter Expertise in Auto-ID- und RFID-Technologien. Kunden profitieren von nahtlos integrierten Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen, die Transparenz in Abläufen erhöhen, Effizienz steigern und Prozessresilienz sichern. Die gebündelten Kompetenzen ermöglichen optimierte Logistik, datenbasierte Steuerung und vorausschauende Wartung. Dadurch etabliert sich Würth als strategischer Innovationspartner, der Industrieunternehmen nachhaltige und zukunftsfähige Komplettdienstleistungen aus einer Hand bereitstellt, kostenoptimiert, skalierbar und international.