BionicBack Exoskelett entlastet unteren Rücken bei Hebearbeiten im Lager

Das BionicBack Exoskelett der hTRIUS GmbH wurde speziell für den anspruchsvollen Einsatz in Werkstätten und Lagern entwickelt und unterstützt Beschäftigte in der Reifen- und Räderbranche bei Beuge- und Hebebewegungen. Es reduziert gezielt die Belastung im unteren Rückenbereich und kann Belastungsspitzen um bis zu 30 Prozent senken. Das System überzeugt nachweislich durch seine universelle Einsetzbarkeit, sein geringes Gewicht, die schnelle Anlegbarkeit und trägt dazu bei, Ausfallzeiten langfristig zu verringern und dauerhaft.



BionicBack Exoskelett entlastet Rücken bei schweren Hebearbeiten in Werkstätten

Im Berufsalltag der Reifen- und Räderindustrie sind wiederholte, schwere Hebe- und Beugebewegungen unvermeidlich. Ob saisonaler Reifenwechsel, Montageprozesse, Lagerverwaltung oder Transport innerhalb des Betriebs: Mitarbeitende bewegen Tag für Tag hohe Lasten. Das BionicBack Exoskelett von hTRIUS unterstützt sie dabei, indem es den unteren Rücken gezielt bei typischen Bewegungsabläufen entlastet, Muskelermüdung mindert und langfristig für ergonomische Arbeitsbedingungen sorgt, die Gesundheit fördern und Ausfallzeiten reduzieren. Produktivität steigern, die Effizienz erhöhen und Arbeitsqualität verbessern.

Leichtes Exoskelett unterstützt Rücken dynamisch bei Bücken und Heben

Leichtes, kompaktes Exoskelett, das speziell für körperintensive Arbeiten entwickelt wurde. Mit weniger als zwei Kilogramm Gesamtgewicht lässt es sich mühelos anlegen und ermöglicht flexible Bewegungen in beengten Arbeitsbereichen. Durch seine modulare Bauweise passt es sich unterschiedlichen Körpergrößen und Tätigkeitsprofilen an. Die intelligente Mechanik unterstützt gezielt bei Beuge-, Hebe- und Aufrichtbewegungen. Dabei bleibt die uneingeschränkte Arm- und Beinfreiheit erhalten, während die Belastung des unteren Rückens deutlich reduziert wird und vielfältigen Alltagssituationen.

BionicBack Exoskelett reduziert Rückenbelastung um 30 Prozent und Ermüdung

Das Exoskelett senkt nach Angaben von hTRIUS die Belastung im unteren Rücken um bis zu dreißig Prozent und verringert gleichzeitig die Ermüdung im Arbeitsverlauf. Diese Reduktion führt zu deutlich weniger Unterbrechungen und ermöglicht eine gleichmäßigere Leistungsabgabe der Beschäftigten über den gesamten Tag. In Arbeitsumgebungen mit häufigen Hebevorgängen und hohen Belastungsspitzen steigert das BionicBack die Effizienz nachhaltig und trägt zu einer messbaren Produktivitätssteigerung bei und verbessert zugleich langfristig die Gesundheit dauerhaft.

Ergonomische Exoskelette senken Fehlzeiten reduzieren Kosten nachhaltig und effektiv

Ergonomische Anpassungen tragen nicht nur zur Schonung der körperlichen Gesundheit bei, sondern bewirken auch signifikante wirtschaftliche Vorteile. Der Einsatz des BionicBack-Exoskeletts führt zu einer messbaren Reduzierung von Ausfall- sowie Fehlzeiten und optimiert dadurch den Produktionsablauf. Gleichzeitig steigt die Zufriedenheit der Mitarbeiter, was die Mitarbeiterbindung fördert und das Betriebsklima stärkt. Die gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit im Tagesverlauf steigert die Effizienz und macht Unternehmen als Arbeitgeber attraktiver. Es verbessert nachhaltigen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit.

hTRIUS präsentiert BionicBack Exoskelett auf THE TIRE COLOGNE 2026

Auf der internationalen Fachmesse THE TIRE COLOGNE 2026 präsentiert hTRIUS das BionicBack Exoskelett vom 09. bis 11. Juni in Köln. Interessierte Besucher können die Wearable-Robotik-Lösung in Halle 8.1 am Stand C-019a hautnah erleben. In realitätsnahen Demonstrationen werden typische Arbeitsszenarien aus der Reifen- und Räderbranche nachgestellt. Das Exoskelett kann direkt vor Ort ausprobiert werden und liefert wertvolle Einblicke in individuelle Einsatzmöglichkeiten und ergonomische Vorteile für einen effizienteren und gesünderen Arbeitsalltag dauerhaft.

Das BionicBack Exoskelett der hTRIUS GmbH stellt eine praxisnahe Wearable-Robotik-Lösung vor, die speziell auf Anforderungen in der Reifen- und Räderbranche zugeschnitten ist. Durch die dynamische Unterstützung des unteren Rückens bei Beuge- und Hebebewegungen werden Belastungsspitzen um bis zu 30 Prozent reduziert, wodurch Ergonomie, Gesundheitsschutz und Produktivität steigen. Gleichzeitig überzeugt das System durch sein geringes Gewicht, einfache Handhabung und schnelle Anpassungsfähigkeit im Arbeitsalltag. Unternehmen profitieren von weniger Ausfällen und steigender Mitarbeiterzufriedenheit.