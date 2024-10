BOSSARD Expert Circle: Die Zukunft der Produktion 4.0

Der BOSSARD Expert Circle ist eine Veranstaltung, die sich mit der Digitalisierung von Produktion und Fertigung beschäftigt. Dabei geht es nicht mehr darum, ob diese Entwicklungen stattfinden, sondern um den Zeitpunkt ihrer Umsetzung. Das Format des Expert Circle fokussiert sich auf die Möglichkeiten der Digitalisierung in den Bereichen Logistik, Produktion und Einkauf. Die vierte Auflage des Events findet am 5. November im Atrium des E4TC auf dem Campus der RWTH Aachen statt.



Experten-Vorträge, Workshops und Führungen: Veranstaltung von Bossard Deutschland

Bei der Veranstaltung werden hochkarätige Experten Vorträge zu verschiedenen Themenbereichen halten. Diese konzentrierten Vorträge geben den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit aktuellen Entwicklungen und Trends auseinanderzusetzen. Neben den Vorträgen gibt es auch interaktive Workshops, in denen die Teilnehmer ihr Wissen vertiefen und praktische Erfahrungen sammeln können. Zudem werden spannende Führungen angeboten, bei denen die Teilnehmer einen Einblick in innovative Produktionsstätten erhalten. Die Veranstaltung wird von Bossard Deutschland in Zusammenarbeit mit dem E4TC organisiert.

Die Teilnehmer des BOSSARD Expert Circle erhalten die Möglichkeit, einen direkten Einblick in die Produktion 4.0 zu gewinnen. Sie können dabei von einem unverstellten Weg profitieren, der ihnen eine rasche Umsetzung ihrer eigenen digitalen Transformation ermöglicht. Im Rahmen der Veranstaltung werden Fragen zur sinnvollen Unterstützung, Planung und Umsetzung kleiner Schritte sowie zur Einbindung der Betroffenen in den Digitalisierungsprozess diskutiert. Die Teilnehmer haben somit die Chance, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und ihre eigene digitale Transformation erfolgreich umzusetzen.

Expertenwissen und vielfältiges Programm zur Digitalisierung

Der BOSSARD Expert Circle ist eine Veranstaltung, die sich mit der Digitalisierung von Produktion und Fertigung beschäftigt. Das Programm umfasst verschiedene Aspekte der Digitalisierung wie Logistik, Produktion und Einkauf. Es werden konzentrierte Vorträge von Experten geboten, interaktive Workshops und spannende Führungen. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Produktion 4.0 und können Ideen für ihre eigene digitale Transformation gewinnen.

Dr. Gregor Tücks zeigt auf, wie Prozesse und Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit umgesetzt werden können

Daniel Schäfer und Thomas Schwabe zeigen, wie die Digitalisierung Logistik und Einkauf verbessert und nachhaltige Arbeitsplatzgestaltung ermöglicht

Thomas Bechtel präsentiert produktive Anwendungsfälle im Energie- und Dekarbonisierungsbereich, um die Energieeffizienz auf ein höheres Niveau zu bringen

Bei der interaktiven Führung durch die Demonstrationsfabrik Aachen erhalten die Teilnehmer einen direkten Einblick in die Arbeitsabläufe und Prozesse

In der Demofabrik stellen Daniel Schäfer und Thomas Schwabe die praktische Umsetzung der Bossard Smart-Factory Solutions vor

Jürgen Steiner stellt RMS vor, eine Online-Plattform für schnelle Angebote und Produktion von Mustern und Kleinserienmengen

Tobias Piesche präsentiert die Einführung und Implementierung von SFL aus Sicht des Kunden im Unternehmen

Experten geben Einblick in Industrie 4.0 und Digitalisierung

Der BOSSARD Expert Circle ist eine Veranstaltung, die sich intensiv mit Industrie 4.0 und den Chancen der Digitalisierung auseinandersetzt. Das Ziel besteht darin, unentdeckte Potenziale zu identifizieren und zu nutzen, um wirtschaftliche Prozesse sicherzustellen und Ressourcen sowie Zeit und Geld einzusparen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, innovative Technologien und Lösungen kennenzulernen, die ihnen bei ihrer eigenen Transformation in die Zukunft helfen können.

Kostenlose Teilnahme am BOSSARD Expert Circle mit Verpflegung

Der BOSSARD Expert Circle ist eine kostenfreie Veranstaltung, bei der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich mit Experten auszutauschen und spannende Themen rund um die Digitalisierung von Produktion und Fertigung zu diskutieren. Neben den informativen Vorträgen und interaktiven Workshops bietet der Expert Circle auch ein Mittagessen und eine Kaffeepause, um den Teilnehmern eine angenehme Atmosphäre für den Austausch zu bieten. Zusätzlich gibt es für Teilnehmer, die vor der Veranstaltung in Aachen übernachten, die Möglichkeit, an einer Stadt- oder Domführung sowie einem Abendessen am Vorabend teilzunehmen. Interessierte können sich über den angegebenen Link anmelden und sich auf einen inspirierenden Tag freuen.

BOSSARD Expert Circle: Digitalisierung von Produktion und Fertigung