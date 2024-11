Effiziente C-Teile-Bewirtschaftung dank Smart Factory Logistics und SmartBin

Die Optimierung der Auslastung in der Fertigungsindustrie stellt Produktionsleiter vor eine ständige Herausforderung. Besonders bei Lohnaufträgen gestaltet sich die Bedarfsschätzung für C-Teile schwierig. Dies führt oft zur Erweiterung herkömmlicher Belieferungssysteme, was mit erhöhtem Aufwand und Kosten verbunden ist. Bossard Deutschland bietet mit Smart Factory Logistics (SFL) und SmartBin Cloud Boxen eine Lösung, um die Logistik- und Produktionsabläufe zu verschlanken und die Performance der Supply Chain zu verbessern.



Effiziente C-Teile-Bewirtschaftung durch SmartBin-Behälter und Gewichtssensor

Die Verwendung von SmartBin-Behältern mit Gewichtssensor ermöglicht es, C-Teile direkt am Montageplatz bereitzuhalten. Das integrierte SmartBin Cloud System erkennt in Echtzeit Bedarfsspitzen und überträgt die Daten über die Cloud an Bossard Deutschland. Sobald der Mindestbestand erreicht ist, werden automatisch Nachfüllbestellungen ausgelöst und der Werker erhält sofort den Bestellstatus und das Lieferdatum auf dem Display angezeigt. Dadurch wird eine schnelle und zuverlässige Nachbestellung von C-Teilen ermöglicht.

Das System von Bossard bietet eine umfassende Überwachung des Bestellzyklus und ermöglicht eine transparente Materialbeschaffung. Durch die industrielle Cloud-Verbindung sind Echtzeitdaten jederzeit und von überall zugänglich. Dies führt zu verkürzten Bestell- und Lieferzeiten sowie zu gesenkten Gesamtbetriebskosten. Zusätzlich werden automatische Fehlererkennung und kontinuierliche Lageranpassung gewährleistet.

Das Bossard Smart Factory Logistics (SFL) und SmartBin Cloud Boxen System bietet Unternehmen eine ökologischere und effizientere Lösung zur Bewirtschaftung von C-Teilen. Es ermöglicht eine sichere und effiziente Nachbestellung von C-Teilen, sodass sich Unternehmen voll auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Mit diesem System können Unternehmen ihre Fabriken auf den neuesten Stand des „Internet der Dinge“ bringen und ihre Produktionsabläufe optimieren.

Bossard SmartBin und Smart Factory Logistics bieten Unternehmen eine effiziente Lösung zur Optimierung der C-Teile-Bewirtschaftung. Durch den Einsatz von SmartBin-Behältern mit Gewichtssensor und dem integrierten SmartBin Cloud System wird der Bestellprozess automatisiert und transparent gestaltet. Das ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Nachbestellung von C-Teilen. Mit der industriellen Cloud-Verbindung sind Echtzeitdaten jederzeit und an jedem Ort zugänglich, was zu verkürzten Bestell- und Lieferzeiten führt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Bossard.