Hochwertige Arbeitsplatzsysteme für den 24/7-Einsatz in verschiedenen Branchen

BRAND CONTROL ROOMS und TSUBAKI KABELSCHLEPP haben eine Partnerschaft geschlossen, um hochwertige Arbeitsplatzsysteme für den 24/7-Einsatz anzubieten. Das Ziel ist es, die Anforderungen verschiedenster Branchen zu erfüllen und die Sicherheit und Effizienz in Kontrollräumen und Leitwarten zu verbessern.



Maßgeschneiderte Arbeitsplatzsysteme für Alarmempfangsstellen, Kontrollräume und Leitzentralen

BRAND CONTROL ROOMS bietet maßgeschneiderte Arbeitsplatzsysteme für verschiedene Einsatzbereiche wie Alarmempfangsstellen, Kontrollräume und Leitzentralen. Das Unternehmen hat langjährige Erfahrung und zahlreiche Referenzen in der Bereitstellung von schlüsselfertigen Lösungen für Branchen, die intensiv mit Kontroll- und Überwachungstechnologien arbeiten. Dabei reicht das Spektrum von Polizei- und Feuerwehrleitzentralen bis hin zur Überwachung komplexer industrieller Prozesse. Die Arbeitsplatzsysteme von BRAND CONTROL ROOMS zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus.

TSUBAKI KABELSCHLEPP stellt sich den hohen Anforderungen von BRAND CONTROL ROOMS

BRAND CONTROL ROOMS achtet bei der Entwicklung seiner Systeme besonders auf Arbeitssicherheit, Ergonomie und Langlebigkeit. Die Kontrollräume und Leitwarten sind so konzipiert, dass sie auch bei einem intensiven 24/7-Einsatz mindestens 10 bis 15 Jahre lang ihren Dienst tun. Daher werden hohe Anforderungen an die zugelieferten Komponenten gestellt. TSUBAKI KABELSCHLEPP hat sich gerne dieser Herausforderung angenommen und bietet hochwertige Lösungen an.

Monitore als Schlüsselelement für die Prozessüberwachung und Steuerung

Die Arbeitsplatzsysteme von BRAND CONTROL ROOMS zeichnen sich durch ihr Schlüsselelement, den Monitoren, aus. Diese spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung und Steuerung von Prozessen. Mit Platz für bis zu 14 Bildschirme bieten die Systeme eine flexible Anpassung der Höhe und Tiefe der Monitore. Um eine zuverlässige Strom- und Datenversorgung zu gewährleisten, setzt BRAND CONTROL ROOMS auf die kompakten Kunststoff-Energieketten der Serie EasyTrax(R) von TSUBAKI KABELSCHLEPP.

Flexibles Energiekettensystem für die Möbelindustrie: PROTUM Office

Die Serie PROTUM Office von TSUBAKI KABELSCHLEPP ist eine vielseitige Lösung für die Möbelindustrie. Sie kann sowohl als standardisiertes Set für die OEM-Serienfertigung als auch als maßgeschneiderte Ausführung für individuelle Projekte genutzt werden. Die Energieführungsketten sind einfach zu montieren und ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Gegebenheiten. Mit ihrem modularen Baukastensystem lassen sie sich problemlos in Büromöbel integrieren und bieten eine saubere und optisch ansprechende Lösung. Das Seitenteil „Clip“ ermöglicht die einfache Integration von Steckerleisten, Adaptern, Akkus und anderen Komponenten.

Hochwertige Arbeitsplatzsysteme für den 24/7-Einsatz durch Partnerschaft

Die Kooperation zwischen BRAND CONTROL ROOMS und TSUBAKI KABELSCHLEPP ermöglicht die Bereitstellung von hochwertigen Arbeitsplatzsystemen für den 24/7-Einsatz. Die individuell angepassten Lösungen von BRAND CONTROL ROOMS in Verbindung mit den innovativen Energiekettensystemen von TSUBAKI KABELSCHLEPP gewährleisten hohe Sicherheit am Arbeitsplatz, ergonomisches Arbeiten und eine lange Lebensdauer. Sowohl im Bereich des Kabelmanagements als auch in der Möbelindustrie bieten die Unternehmen flexible und zuverlässige Lösungen an. Diese Partnerschaft ermöglicht eine optimale Integration von Technologie und Design für anspruchsvolle Einsatzgebiete.