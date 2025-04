Robuster Edge-Computer für Industrieautomation, Transportwesen und Edge AI

Der FPC-8210 ist ein robuster Edge-Computer, der sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrieautomation, im Transportwesen und im Bereich Edge AI eignet. Mit seiner herausragenden Rechenleistung und Unterstützung von bis zu 64 GB DDR4-3200 RAM bietet er maximale Performance bei rechenintensiven Aufgaben. Das lüfterlose Design ermöglicht den Einsatz in rauen Industrieumgebungen, während die vielseitige Konnektivität und optionale Wi-Fi 6 und LTE-Module eine flexible Integration in bestehende Systeme ermöglichen. Darüber hinaus erfüllt der FPC-8210 höchste Anforderungen an industrielle Cybersicherheit und Datenschutz.



Lüfterloser Box PC FPC-8210: Robuster Edge-Computer für Industrieautomation

Der lüfterlose Box PC FPC-8210 von Arbor Technology ist ein leistungsstarker Edge-Computer, der speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrieautomation, im Transportwesen und im Bereich Edge AI entwickelt wurde. Mit seiner robusten Bauweise und dem leistungsfähigen Intel(R) H610E Chipsatz bietet er eine herausragende Rechenleistung und unterstützt Intel(R) Core(TM) i9/i7/i5/i3 Prozessoren der 14., 13. oder 12. Generation.

Der FPC-8210 überzeugt durch seine beeindruckende Rechenleistung, die sich optimal für Echtzeit-Datenverarbeitung, KI-Inferenz und die Integration mehrerer Kameras eignet. Mit einer Kapazität von bis zu 64 GB DDR4-3200 RAM liefert er maximale Leistungsfähigkeit bei rechenintensiven Aufgaben. Darüber hinaus ist das System komplett lüfterlos konstruiert, verfügt über ein staubdichtes Gehäuse und ist somit für den zuverlässigen 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen bestens geeignet.

Der FPC-8210 ist aufgrund seiner Stoß- und Vibrationsfestigkeit ideal für den Einsatz in Umgebungen mit starken Erschütterungen geeignet, wie beispielsweise in der Fabrikautomatisierung oder in Schienenfahrzeugen. Darüber hinaus ermöglicht die vielseitige Konnektivität des FPC-8210 mit mehreren Videoausgängen eine flexible Integration in bestehende industrielle Umgebungen. Optional erhältliche Wi-Fi 6 und LTE-Module gewährleisten zudem eine zuverlässige drahtlose Kommunikation für Fernzugriffe und Datenübertragungen.

Der FPC-8210 zeichnet sich durch seinen Fokus auf Sicherheit aus. Mit einem TPM 2.0-Sicherheitsmodul erfüllt er höchste Anforderungen an industrielle Cybersicherheit und Datenschutz. Dadurch können sensible Daten und Informationen optimal geschützt werden. Zudem bietet der weite DC-Eingangsbereich (9-36V) und das modulare Design des FPC-8210 vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen wie dem Internet of Things (IoT), intelligenter Videoüberwachung oder vorausschauender Wartungslösungen.

