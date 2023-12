Bridgestone präsentiert umfassendes Kundenkonzept für Flotten auf der CES 2024

Bridgestone stellt auf der CES 2024 sein Kundenkonzept für Flotten vor, das Nachhaltigkeit, Effizienz, Sicherheit und Produktivität fördert. Besucher haben die Möglichkeit, die verschiedenen Lösungen von Bridgestone kennenzulernen und von deren Vorteilen für Flotten aller Größen zu profitieren.



Bridgestone Fleet Care: Mehrwert für gewerbliche Flotten durch umfassendes Konzept

Bridgestones Fleet Care Konzept bietet gewerblichen Flotten eine umfassende Palette an Reifenprodukten, Dienstleistungen und Lösungen, die dazu dienen, die Nachhaltigkeit, Effizienz, Sicherheit und Produktivität der Flotten zu verbessern. Durch die Vielfalt der angebotenen Leistungen können Flotten ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllen und gleichzeitig die Herausforderungen des Marktes übertreffen.

Im Rahmen der CES 2024 wird Bridgestone Vertreter von Truckers Against Trafficking, Kodiak und Penske empfangen, um über die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft sowie über partnerschaftliche Lösungen in der Transportbranche zu diskutieren.

Innovative Enliten Technologie von Bridgestone für dynamische Leistung

Die Enliten Technologie von Bridgestone revolutioniert die Leistungsfähigkeit von Reifen durch den Einsatz erneuerbarer und recycelter Materialien. Dank ihrer Integration in die Reifenwerke von Bridgestone zeichnet sich diese innovative Technologie durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Runderneuerbarkeit, geringen Rollwiderstand und minimierten Verschleiß in allen Anwendungsbereichen aus.

Die Enliten Technologie von Bridgestone ermöglicht es Kunden, ihre spezifischen Bedürfnisse hinsichtlich der Leistung ihrer Reifen zu erfüllen. Durch den Einsatz dieser Technologie können sie nicht nur ihre individuellen Anforderungen erfüllen, sondern auch die allgemeinen Marktanforderungen übertreffen.

Effiziente Betriebskostenoptimierung: Bridgestone Fleet Care für Flottenmanagement

Das Bridgestone Commercial Dealer Network bietet gewerblichen Flotten einen Mehrwert durch ein umfassendes Management von Serviceereignissen für geplante und ungeplante Wartungen sowie durch innovative mobile vor-Ort-Services. Durch die effiziente Nutzung dieser Service-Lösungen können Flotten ihre Betriebskosten senken und ihre Effizienz steigern.

Effiziente Nutzung von Daten: Bridgestone optimiert den Flottenbetrieb

Bridgestone bietet Flotten die Möglichkeit, ihre Reifen mithilfe von Überwachungs- und Asset-Management-Lösungen effizient zu nutzen. Durch Echtzeitüberwachung können die intelligenten Reifen Kosten senken, die Produktivität steigern und die Sicherheit verbessern.

Effizientes Flottenmanagement mit Fleet Care: GPS, Telematik, Fahrerverhalten

Fleet Care von Bridgestone bietet umfassende Lösungen für das effiziente Flottenmanagement. Mit GPS-Tracking können Flotten ihre Fahrzeuge in Echtzeit verfolgen und so die Standortgenauigkeit verbessern. Die Video-Telematik ermöglicht eine genaue Überwachung des Fahrerverhaltens und trägt zur Verbesserung der Sicherheit bei. Durch Lösungen zur Unfallvermeidung können Flotten das Risiko von Unfällen reduzieren. Die Routenoptimierung hilft dabei, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren und die Effizienz zu steigern. Tools zur Nutzungsmaximierung von Vermögenswerten ermöglichen es Flotten, ihre Ressourcen optimal zu nutzen.

Die fortschrittlichen Plattformen von Bridgestone bieten Flotten die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge, Vermögenswerte und Fahrer auf sichere und effiziente Weise zu betreiben. Durch den Einsatz modernster Technologie können Flottenbetreiber den Zustand ihrer Fahrzeuge überwachen, die Leistung ihrer Vermögenswerte optimieren und das Verhalten ihrer Fahrer analysieren, um die Sicherheit zu verbessern und Kosten zu senken.

Weitere Maßnahmen zur Förderung des gesellschaftlichen Mehrwerts

Bridgestone zeigt auf der CES 2024 nicht nur das Fleet Care Konzept, sondern auch weitere Initiativen, die das Unternehmen in seinem Streben nach gesellschaftlichem Mehrwert untermauern.

Bridgestone engagiert sich aktiv für Nachhaltigkeit im Motorsport und unterstützt die Bridgestone World Solar Challenge, bei der Solarfahrzeuge gegeneinander antreten. Durch die Förderung dieser Veranstaltung trägt das Unternehmen dazu bei, innovative Technologien und umweltfreundliche Mobilität voranzutreiben.

Bridgestone arbeitet aktiv mit strategischen Partnern zusammen, um innovative Lösungen voranzutreiben und die Mobilität zu verbessern. Durch diese Partnerschaften kann das Unternehmen auf das Fachwissen und die Ressourcen seiner Partner zugreifen, um effiziente und nachhaltige Mobilitätslösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Bridgestone: Innovative Produkte und Lösungen für effiziente Flotten

Bridgestones umfassendes Kundenkonzept bietet Flottenbetreibern verschiedener Größen innovative Lösungen und Produkte, um ihre Effizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Produktivität zu steigern. Die Enliten Technologie ermöglicht eine dynamische Leistung und den Einsatz erneuerbarer, recycelter Materialien. Durch das Flottenmanagement und die intelligenten Reifenlösungen können Flotten ihre Kosten reduzieren und ihre Fahrzeuge effizienter nutzen.

Bridgestone engagiert sich für eine nachhaltigere Mobilität und setzt sich für einen gesellschaftlichen Mehrwert ein. Besuchen Sie Bridgestone auf der CES 2024, um mehr über ihre innovativen Lösungen für die Transportbranche zu erfahren.

Im Bridgestone Mediencenter finden Sie umfassende Informationen über das Unternehmen, seine Produkte und Lösungen. Besuchen Sie die Webseite https://press.bridgestone-emia.com/de, um Zugang zu Pressemitteilungen, Bildmaterial, Videos und weiteren Ressourcen zu erhalten.

Bridgestone – Weltweit führender Reifenhersteller für nachhaltige Mobilität

Bridgestone ist ein global führender Hersteller von Reifen und Gummiprodukten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Lösungen für eine nachhaltige Mobilität, um die Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt zu minimieren. Durch seine hochwertigen Produkte trägt Bridgestone dazu bei, die Lebensqualität der Menschen weltweit zu verbessern, indem es sichere und zuverlässige Reifen für Fahrzeuge aller Art bereitstellt.

Bridgestone setzt sich aktiv für den Umweltschutz ein und übernimmt eine gesellschaftliche Verantwortung. Das Unternehmen engagiert sich für den Erhalt der Natur und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Durch verschiedene Initiativen und Projekte trägt Bridgestone dazu bei, die Umweltauswirkungen seiner Produkte und Produktionsprozesse zu minimieren. Zudem unterstützt das Unternehmen Bildungsprogramme und -projekte, um das Bewusstsein für Umweltthemen zu schärfen und die Bildungschancen zu verbessern.

Bridgestone ist ein weltweit tätiger Reifen- und Gummifertigungskonzern mit einer langen Geschichte. Seit der Gründung im Jahr 1931 in Kurume, Japan, ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und heute in über 150 Ländern vertreten. Mit 181 Produktionsstätten und rund 140.000 Mitarbeitern ist Bridgestone einer der größten Akteure in der Branche.