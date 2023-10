Der neue Radbrückenleger HX ANACONDA, präsentiert von Rheinmetall auf der FIREmobil Messe in Welzow, Brandenburg, ist eine innovative Lösung für Krisen- und Katastrophensituationen. Das Brückenlegesystem Anaconda von General Dynamics European Land Systems kombiniert mit dem HX 8×8-Trägerfahrzeug von Rheinmetall MAN Military Vehicles ermöglicht den schnellen und effizienten Bau temporärer Brücken über Hindernisse wie Flüsse und zerstörte Straßen. Die hohe Tragfähigkeit des Systems erlaubt den Einsatz von schwerem Gerät und bietet damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Rettungskräfte und Militär.



Effiziente Errichtung von temporären Brücken in Krisengebieten

Der Brückenleger HX ANACONDA ist speziell für den militärischen Einsatz konzipiert und bietet die Möglichkeit, schnell und effizient temporäre Brücken über verschiedene Hindernisse zu errichten. Mit seiner Fähigkeit zur Verlegung auf eigener Achse kann er auch in unwegsamem Gelände eingesetzt werden. Dadurch ermöglicht er den reibungslosen Einsatz von Einsatzkräften und schwerem Gerät in Krisensituationen.

Der HX ANACONDA ist ein vielseitiges Brückenlegesystem, das zerstörte oder geschwächte Überwege effizient ersetzen kann. Je nach Bedarf kann eine robuste 22-Meter-Brücke oder eine qualifizierte 2×12-Meter-Variante von GDELS verwendet werden. Das System wurde entwickelt, um Lasten bis zum modernen Kampfpanzer zu tragen und eignet sich daher ideal für Einsatzkräfte und schweres Gerät jeglicher Art. Mit seiner hohen Tragfähigkeit und Flexibilität ermöglicht der HX ANACONDA eine schnelle und zuverlässige Überwindung von Hindernissen in unwegsamem Gelände.

Neuer Brückenleger HX ANACONDA auf FIREmobil Messe

Besucher der FIREmobil Messe haben die einzigartige Chance, das innovative Brückenlegesystem HX ANACONDA von Rheinmetall aus nächster Nähe zu betrachten. Mit seiner Fähigkeit, schnell und effizient temporäre Brücken über Hindernisse zu errichten, ist der HX ANACONDA nicht nur eine Lösung für den zivil-militärischen Krisen- und Katastrophenschutz, sondern eignet sich auch für den Hochrisiko-Einsatz in munitionsbelastetem Gebiet. Überzeugen Sie sich selbst von den zahlreichen Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten dieses beeindruckenden Systems.

Rheinmetall präsentiert auf der FIREmobil Messe den neuen Radbrückenleger HX ANACONDA in einer geschützten 10×10 Variante. Diese Erweiterung des Portfolios ermöglicht den Einsatz des Systems auch in Hochrisiko-Situationen, beispielsweise in munitionsbelasteten Gebieten. Die zusätzliche Schutzausstattung gewährleistet die Sicherheit der Einsatzkräfte und des Geräts. Besucher haben die Möglichkeit, sich von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Vorteilen dieser Variante des Brückenlegesystems zu überzeugen.

Rheinmetall präsentiert HX-Fahrzeuge auf FIREmobil Messe

Auf der FIREmobil Messe präsentiert Rheinmetall neben dem Brückenleger HX ANACONDA auch eine Vielzahl weiterer HX-Fahrzeuge. Besucher haben die Möglichkeit, sowohl statisch als auch in Aktion verschiedene Varianten zu begutachten. Besonders interessant ist die Baggervariante, die in Zusammenarbeit mit CSM Industry entwickelt wurde. Zudem wird im Bereich der militarisierten Logistik-LKW der TG-mil 8×8 vorgestellt.

Effizient und zuverlässig: Der neue Radbrückenleger HX ANACONDA

Der HX ANACONDA ist ein leistungsstarker Radbrückenleger, der sowohl in militärischen als auch zivilen Einsatzszenarien vielfältige Vorteile bietet. Mit seiner Mobilität und Flexibilität ermöglicht er eine schnelle Verlegung von temporären Brücken über Hindernisse wie Flüsse und zerstörte Straßen. Dadurch unterstützt er effektiv Rettungs- und Hilfsaktionen in unwegsamem Gelände, was insbesondere in Krisen- und Katastrophensituationen von großer Bedeutung ist.

Der Radbrückenleger HX ANACONDA von Rheinmetall ist mit seiner hohen Tragfähigkeit in der Lage, schwere Lasten wie moderne Kampfpanzer zu transportieren. Besucher der FIREmobil Messe können das System vor Ort besichtigen und sich von seiner beeindruckenden Leistungsfähigkeit überzeugen. Die hohe Belastbarkeit des Brückenlegers macht ihn zu einer zuverlässigen Lösung für den Einsatz in Krisensituationen und Katastrophenfällen.