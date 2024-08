Nachhaltiges Headquarter: Bucher Automation setzt auf ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit

Das neue Headquarter von Bucher Automation in Marbach am Neckar ist nach einem zweijährigen Bauzeitraum fertiggestellt worden. Das siebengeschossige Gebäude umfasst sowohl Büro- und Verwaltungsräume als auch eine Produktionshalle für Logistik und Fertigung. Bei der Planung wurde besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht gelegt, um eine umweltfreundliche und zukunftsfähige Arbeitsumgebung zu schaffen.



Beeindruckendes Foyer schafft Verbindung zwischen Büros und Geschossen

Das Bürogebäude besticht durch sein beeindruckendes Foyer mit einem großzügigen, lichtdurchfluteten Atrium, das eine harmonische Verbindung zwischen den verschiedenen Geschossen und Büros herstellt. Die Anordnung der Räume um den Freiraum herum schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre und Flexibilität. Auf der Nordseite befinden sich flexible Büros, während auf der Nordostseite ein moderner Open-Space-Bereich für kreative Zusammenarbeit zur Verfügung steht. Die Westseite des Gebäudes beherbergt Besprechungsräume und zusätzliche Arbeitsbereiche. Insgesamt bietet das Gebäude eine großzügige Büro- und Nebenraumfläche von 7.000 Quadratmetern.

Energieeffizienter Neubau mit Photovoltaikanlage und automatisiertem Nachtlüftungssystem

Das Energiekonzept des Neubaus wurde mit dem Ziel entwickelt, den Energieverbrauch und die Emissionen deutlich zu reduzieren. Mit dem Effizienzhausstandard 40 übertrifft der Neubau die gesetzlichen Anforderungen deutlich. Die Photovoltaikanlagen auf dem Hallendach und den Teildachflächen des Bürogebäudes sowie die in die Fassade integrierte PV-Anlage auf der Südseite erzeugen insgesamt eine Leistung von rund 650 kWp. Dies deckt etwa 70 Prozent des Strombedarfs des Gebäudes. Durch die Zonierung im Bürogebäude und das automatisierte Nachtlüftungssystem wird die sommerliche Erwärmung minimiert. Auch bei den Baumaterialien wurde auf eine gute Energiebilanz geachtet. Darüber hinaus wurden Ladesäulen für E-Autos und E-Fahrräder installiert.

Neues Headquarter ermöglicht Wachstum durch Automatisierung und Effizienzsteigerung

Der Neubau von Bucher Automation ermöglicht durch eine hochautomatisierte Bestückung und einen erhöhten Automatisierungsgrad in Logistik und Produktion eine signifikante Verbesserung der Durchlaufzeiten. Dadurch kann das Unternehmen sein Produktionsvolumen erheblich steigern und somit auch den Umsatz vergrößern.

Effizienz und Zusammenarbeit im nachhaltigen Neubau gefördert

Die Einrichtung von Workcafes im neuen Gebäude ermöglicht den Mitarbeitern einen informellen Austausch und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen. Dies schafft eine positive Arbeitsatmosphäre und stärkt das Teamgefühl. Durch die räumliche Nähe auf demselben Campus werden die Mitarbeiter enger miteinander verbunden, was die Zusammenarbeit und den Informationsfluss erleichtert. Dadurch können Effizienz und Produktivität gesteigert werden.

Nachhaltiges und energieeffizientes Headquarter von Bucher Automation in Marbach am Neckar

Das neue Headquarter von Bucher Automation in Marbach am Neckar besticht nicht nur durch sein beeindruckendes architektonisches Design, sondern auch durch seine zahlreichen Vorteile. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht, was sich in dem energieeffizienten Gebäude widerspiegelt. Mit seinem großem Wachstumspotenzial schafft das Headquarter eine optimale Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen.