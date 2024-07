Neues Industrienotebook: Das BULLMAN DURABOOK S15 3 im Fokus

Das BULLMAN DURABOOK S15 3 ist ein neues Industrienotebook, das in Zusammenarbeit mit TWINHEAD entwickelt wurde. Es besticht durch sein 15,6-Zoll-Display, seine robuste und leichte Bauweise sowie seine beeindruckende Leistungsfähigkeit. Ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen wie Baustellen, Lagerhäusern oder im Außendienst.



Robustes Industrienotebook für den Einsatz unter extremen Bedingungen

Das BULLMAN DURABOOK S15 3 ist ein hochspezialisiertes Industrienotebook, das speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten Bauweise und der Fähigkeit, unter extremen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten, ist es ideal für den Einsatz auf Baustellen, in Anlagen, Lagerhäusern, Werkstätten und im Außendienst. Es bietet Unternehmen im Anlagenbau, in der Logistik, im Bauwesen, der Infrastruktur und Behörden eine zuverlässige Lösung.

Robustes und zertifiziertes DURABOOK S15 für den industriellen Einsatz

Das BULLMAN DURABOOK S15 ist nach den hohen Anforderungen der Schutzklasse IP5x zertifiziert und erfüllt die MIL-STD-810H-Normen. Es ist somit optimal geschützt vor Stößen, Vibrationen und Stürzen aus bis zu 1,2 Metern Höhe. Zudem bietet es einen zuverlässigen Schutz vor Staub und Spritzwasser gemäß IP5x.

Hohe Leistung durch Intel i5/i7 Prozessoren der 12. Generation

Das BULLMAN DURABOOK S15 3 ist mit Intel Mobile i5 und i7 Prozessoren der 12. Generation ausgestattet, die über 10 Kerne verfügen. Damit bietet das Notebook eine beeindruckende Leistungsfähigkeit. Zusätzlich unterstützt es bis zu 64GB superschnellen DDR5-RAM und PCIe 4.0 SSDs. Das 15.6 Zoll Full-HD Display ist entspiegelt und optional als sonnenlichttaugliches TFT mit einer Bildschirmhelligkeit von 1.000 Nits erhältlich. Dadurch ist ein problemloser Betrieb auch bei wechselnden Lichtverhältnissen und grellem Sonnenlicht möglich. Die Tastatur mit vollwertigem Nummernblock ermöglicht effizientes Arbeiten und erleichtert die Eingabe von Zahlen und Daten.

Das BULLMAN DURABOOK S15 3 bietet eine große Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten, die es jedem Benutzer ermöglichen, das Notebook nach seinen individuellen Bedürfnissen anzupassen. Der Prozessor, der Hauptspeicher, der Datenspeicher, die Grafikkarte, die Software und die Module können frei gewählt werden. Darüber hinaus stehen zahlreiche Optionen wie LTE, 5G, Smart Card, RFID, Fingerprint Sensor oder eine dedizierte NVIDIA Quadro-Grafikkarte zur Verfügung, um das S15 noch flexibler und vielseitiger einsetzbar zu machen.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für das BULLMAN DURABOOK S15

Das BULLMAN DURABOOK S15 zeichnet sich durch eine umfangreiche Auswahl an Anschlüssen aus, darunter Thunderbolt 4, USB 3.2 Typ-A/-C, HDMI und VGA. Zudem bietet es praktische Funktionen wie einen Nano-SIM-Steckplatz, microSD-Kartenleser sowie RJ-45 und RS-232-Schnittstellen. Das Notebook ermöglicht somit eine einfache Verbindung mit Peripheriegeräten, dem Internet, dem Firmennetzwerk und Diagnosegeräten.

Hohe Akkulaufzeit von ca. 7 Stunden und nahtloser Batteriewechsel

Das BULLMAN DURABOOK S15 3 verfügt über einen Li-Ion Akku mit einer Laufzeit von ca. 7 Stunden. Für den kontinuierlichen Einsatz ohne Unterbrechung kann optional eine Bridgebatterie verwendet werden, die es ermöglicht, den Li-Ion Akku im Betrieb auszutauschen.

Umfassender Schutz sensibler Daten dank modernster Technologie

Das BULLMAN DURABOOK S15 3 bietet mit Intel vPro(TM), TPM 2.0, Fingerabdruckscanner und Smart Card Reader sowie optionaler Windows Hello Kamera einen umfassenden Schutz für alle sensiblen Daten.

Kompaktes und leichtes Industrienotebook für unterwegs und draußen

Das BULLMAN DURABOOK S15 3 besticht durch seine besonders kompakte Bauweise mit einer Höhe von nur 19 mm und einem Gewicht von 2,6 kg. Dadurch ist es das leichteste Industrienotebook auf dem Markt. Es eignet sich ideal für den Einsatz im Freien und unterwegs, da es bequem transportiert werden kann und lange Arbeitssessions ermöglicht.

Das BULLMAN DURABOOK S15 3 bietet Unternehmen eine zuverlässige Lösung für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten, einer robusten Bauweise und herausragender Leistungsfähigkeit ist es ideal für Unternehmen, die auf robuste und leistungsfähige Technologie angewiesen sind. Es ermöglicht eine lange Akkulaufzeit, bietet umfassende Sicherheit für sensible Daten und zeichnet sich durch sein dünnstes und leichtestes Design seiner Klasse aus.

Das BULLMAN DURABOOK S15 3 definiert den Standard für Industrienotebooks neu. Mit seiner robusten Bauweise, seiner beeindruckenden Leistungsfähigkeit und den zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten bietet es Unternehmen aus verschiedenen Branchen eine zuverlässige Lösung für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die lange Akkulaufzeit, der umfassende Schutz sensibler Daten und das extrem dünne und leichte Design machen das DURABOOK S15 3 zu einem unverzichtbaren Begleiter für Laptop-Enthusiasten und professionelle Anwender.