Burger Group investiert in umweltschonende Kühlanlage für Spritzgießfertigung

Die Burger Group hat mit der neuen Kühlanlage von technotrans einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht. Die Anlage verwendet das natürliche Kältemittel R290 und ermöglicht es dem Unternehmen, sich von fossilen Energieträgern abzuwenden. Neben der Umweltverträglichkeit bietet die Anlage auch zahlreiche Vorteile für die Zukunftssicherheit der Investition. Sie trägt dazu bei, die Betriebskosten zu senken und die Lebensdauer des Freikühlers zu verlängern.



Burger Group: Weltweit führender Lösungsanbieter in Antriebstechnik und mehr

Die Burger Group ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in der Antriebstechnik. Mit elf Unternehmen an acht Standorten in Europa und Nordamerika ist das Unternehmen in verschiedenen Branchen tätig, darunter Mobilität, Gebäudetechnik und Medizintechnik. Besonders erwähnenswert ist der hohe Anteil an Eigenfertigung, da die meisten Komponenten intern hergestellt werden. Die KBS-Spritztechnik GmbH in Schonach produziert Kunststoffteile für die Unternehmensgruppe, von denen rund 95 Prozent intern verwendet werden.

Effizientes Thermomanagement für Spritzgießfertigung: Investition in neue Kühlanlage

Um die hohen Anforderungen in der Spritzgießfertigung der Burger Group zu erfüllen, wurde eine neue Kühlanlage mit effektivem Thermomanagement installiert. Die Verarbeitung von technischen Kunststoffen erfordert eine präzise Kühlung, um qualitativ hochwertige Produkte wie Zahnräder, Schnecken und Gehäuse herzustellen. Die alte Kältetechnik-Anlage wurde aufgrund von zunehmenden Ausfällen durch eine moderne und zukunftssichere Anlage ersetzt. Die Investition stellt sicher, dass die technologischen Anforderungen der nächsten 20 bis 25 Jahre erfüllt werden können.

Nachhaltige Kältetechnik: Erdtanks nutzen Erdtemperatur für Energieeinsparungen

Die Burger Group suchte nach einem Partner für die Kältetechnik und fand in technotrans den idealen Partner. Das Unternehmen berücksichtigte die Vorstellungen der Burger Group hinsichtlich alternativer Energien und der Zukunftssicherheit der Anlage. Statt die Komponenten der Kältetechnik-Anlage auf dem Dach in einem Übersee-Container zu installieren, hatte der Geschäftsführer der Burger Group, Thomas Burger, die innovative Idee, den Kaltwassertank im Erdreich zu installieren. Dadurch kann die natürliche Erdtemperatur genutzt werden, um die Kühlleistung zu unterstützen und Energie zu sparen.

Effiziente Temperaturführung senkt Betriebskosten und verlängert Laufzeit des Freikühlers

Das Kühlkonzept von technotrans revolutioniert die Temperaturführung in der Spritzgießfertigung. Durch den Einsatz eines Einkreissystems mit einer konstanten Vorlauftemperatur von 25 Grad Celsius werden die Betriebskosten erheblich gesenkt und die Laufzeit des Freikühlers verlängert. Zusätzlich verbessert die Verwendung von reinem Wasser anstelle eines Wasser-Glykol-Gemischs den Wärmeübergang und erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.

Burger Group setzt auf nachhaltiges Kältemittel R290 (Propan)

Die Burger Group hat sich bewusst für den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290 (Propan) in ihrer Wärmepumpe und Kompakt-Kältemaschine entschieden. Mit einem GWP-Wert von lediglich 3 hat dieses Gas eine sehr geringe Klimawirksamkeit im Vergleich zu anderen Kältemitteln. Darüber hinaus unterliegt es nicht den Restriktionen der F-Gase-Verordnung, was die Anlage der Burger Group für die kommenden Jahre rechtssicher und nachhaltig macht.

Nachhaltige Energiezukunft: Neue Kühlanlage senkt Betriebskosten und spart Energie

Die neue Kühlanlage von technotrans bietet der Burger Group zahlreiche Vorteile auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft. Durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290 (Propan) werden die Betriebskosten gesenkt und die Laufzeit des Freikühlers verlängert. Zudem sorgt die effiziente Temperaturführung für eine optimale Kühlleistung. Durch die Installation eines Erdtanks und die Nutzung der Erdtemperatur wird zusätzlich Energie eingespart. Mit diesem innovativen und umweltschonenden Konzept leistet die Burger Group einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.