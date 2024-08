Der DRK-Ortsverein in Zell im Wiesental freut sich über eine großzügige Spende von rund 1.300 Euro von der Busch Group. Mit diesem finanziellen Beitrag können neue Sicherheitsschuhe angeschafft werden, die für die Sicherheit der Mitglieder von großer Bedeutung sind. Die Unterstützung der Busch Group zeigt die Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit des DRK-Ortsvereins und ermöglicht es den Helfern, ihre Aufgaben sicher auszuführen.



DRK-Ortsverein Zell im Wiesental: Aktive Helfer mit neuer Sicherheitsausrüstung

Die ehrenamtlichen Helfer des DRK-Ortsvereins Zell im Wiesental sind in verschiedenen Bereichen wie Rettungseinsätzen, Sanitätsdiensten bei Veranstaltungen, Katastrophenschutz, Blutspendeaktionen, Jugendarbeit und Seniorenbetreuung aktiv. Um ihre Aufgaben sicher auszuführen, benötigen sie eine persönliche Schutzausrüstung, zu der auch Sicherheitsschuhe gehören. Da die alten Sicherheitsschuhe nicht mehr den Anforderungen entsprachen, wurden dringend zwölf neue Paare benötigt. Die Beschaffung dieser Schuhe war für den gemeinnützigen Verein jedoch sehr kostspielig.

Großzügige Spende ermöglicht Anschaffung neuer Sicherheitsschuhe für DRK

Die Busch Group hat den DRK-Ortsverein Zell im Wiesental durch die vollständige Finanzierung von zwölf neuen Paar Sicherheitsschuhen großzügig unterstützt. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Unternehmen ihr soziales Engagement reduzieren, ist diese Spende besonders bemerkenswert. Die neuen Einsatzschuhe sind nicht nur ein Symbol der Wertschätzung für die Arbeit des DRK-Ortsvereins, sondern tragen auch maßgeblich zur Sicherheit der Mitglieder bei. Der Vorstand des Ortsvereins, Johannes Thoma, drückt seine Dankbarkeit gegenüber der Busch Group aus.

DRK-Ortsverein Zell im Wiesental: Engagiert für den Landkreis Lörrach

Der DRK-Ortsverein Zell im Wiesental ist eine wichtige Institution, die sich in vielfältiger Weise für die Menschen im Landkreis Lörrach einsetzt. Mit 28 Mitgliedern engagiert sich der Verein aktiv im Jugendrotkreuz, in der Sozialarbeit und in der Bereitschaft. Als Teil der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung hat das Deutsche Rote Kreuz eine lange Tradition in der Hilfe für Menschen in Konfliktsituationen, Katastrophen und Notlagen.

Großzügige Spende sichert Sicherheit der Helfer des DRK

Die großzügige Spende der Busch Group ermöglicht es dem DRK-Ortsverein Zell im Wiesental, die Sicherheit seiner ehrenamtlichen Helfer zu gewährleisten. Die neuen Sicherheitsschuhe sind ein wichtiges Element der persönlichen Schutzausrüstung und tragen dazu bei, dass die Helfer ihre Aufgaben sicher und effektiv ausführen können. Die Spende zeigt die Wertschätzung der Busch Group für die Arbeit des Vereins und ihr soziales Engagement in einer Zeit, in der viele Unternehmen ihr soziales Engagement zurückfahren.