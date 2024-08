Busch Vacuum Solutions erhält den „Regional Supplier Recognition Award 2023“ von Texas Instruments

Busch Vacuum Solutions, ein führender Hersteller von Vakuumtechnologie, wurde von Texas Instruments Incorporated mit dem „Regional Supplier Recognition Award 2023“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement von Busch in den Bereichen Innovation, Zusammenarbeit, Kosten, Umwelt- und Sozialverantwortung, Reaktionsfähigkeit, Liefersicherheit und Qualität seiner Technologie. Durch sein Engagement hat Busch die anspruchsvollen Lieferantenkriterien von Texas Instruments erfüllt und wurde für seine herausragenden Leistungen belohnt.



Paoyei Chen, Global Director Wafer Fab Procurement bei Texas Instruments, hebt die herausragende Leistung von Busch Vacuum Solutions als einer der besten Lieferanten unter mehr als 10.000 Unternehmen hervor. Er betont die Bedeutung der Unterstützung durch Busch bei der Kundenzufriedenheit und der Erreichung der Unternehmensprioritäten. Texas Instruments ist ein führendes US-amerikanisches Technologieunternehmen mit über 30.000 Mitarbeitern weltweit.

In der Halbleiterforschung, -entwicklung und -fertigung von Texas Instruments in Freising hat Busch Vacuum Solutions mit seinen energieeffizienten Vakuumpumpen wie TORRI und COBRA Beachtung gefunden. Im Jahr 2023 wurden viele der vorhandenen Vakuumpumpen durch diese Lösungen ersetzt, was dazu beigetragen hat, die ehrgeizigen Energiesparziele zu erreichen. Diese Maßnahme zeigt das starke Engagement von Busch Vacuum Solutions für Nachhaltigkeit und effiziente Technologien.

Busch Vacuum Solutions erhielt die Auszeichnung als schnellster, zuverlässigster und unterstützendster Lieferant. Die schnelle Lieferung von Vakuumpumpen und ihre bedeutende Rolle bei der Erreichung der Energiesparziele von Texas Instruments wurden von Sandra Reynolds, Global Head of Purchasing and Logistics, EMEA Procurement and Logistics Director WLP, besonders hervorgehoben. Reynolds bedankte sich bei Busch für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und den positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Die renommierte Auszeichnung des „Regional Supplier Recognition Award 2023“ von Texas Instruments Incorporated würdigt die hervorragenden Leistungen von Busch Vacuum Solutions in den Bereichen Innovation, Zusammenarbeit, Kosten, Umwelt- und Sozialverantwortung, Reaktionsfähigkeit, Liefersicherheit und Qualität. Durch ihre energieeffizienten Lösungen trägt Busch nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern ist auch ein wichtiger Partner für Kunden wie Texas Instruments. Die Anerkennung als einer der besten Lieferanten von Texas Instruments erfüllt Busch Vacuum Solutions mit Stolz und bestätigt ihre fortlaufende erfolgreiche Zusammenarbeit.