C. THYWISSEN setzt mit neuem Kompaktlager Maßstäbe in der Logistikbranche

Die Ölmühle C. THYWISSEN hat ein neues vollautomatisches Kompaktlager in Betrieb genommen. Das Lager zeichnet sich durch seine außergewöhnliche architektonische Gestaltung und innovative Technik aus und setzt neue Maßstäbe in der Logistikbranche. In Zusammenarbeit mit dem Partner SMB International wurde ein modernes Kompaktlager für IBC-Behälter entwickelt, das durch den intelligenten KBU-MFR der KBU Logistik AG gesteuert wird. Neben der Ein- und Auslagerung ermöglicht das Lager auch die direkte Abfüllung und Bereitstellung von Ölen über sogenannte „Lanzen“.



C. THYWISSEN setzt Meilenstein mit neuem, nachhaltigen Kompaktlager

Das neue Lager von C. THYWISSEN ist nicht nur ein Meilenstein in der Firmengeschichte, sondern auch ein Beispiel für nachhaltige und effiziente Intralogistik. Durch den Einsatz energieeffizienter Hardware und der Materialflusssteuerung der KBU Logistik AG wird ein zukunftsfähiges Konzept umgesetzt. Die Integration der modularen Softwarelösungen ermöglicht einen reibungslosen Betrieb und ermöglicht es C. THYWISSEN, seine Leistungen auf ein neues Niveau zu heben, was Effizienz und Kundenzufriedenheit betrifft.

Erfolgreiche Zusammenarbeit: KBU Logistik AG unterstützt C. THYWISSEN bei Logistikoptimierung

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit C. THYWISSEN als neuem zufriedenen Kunden belegt erneut die Wirksamkeit der intelligenten Softwarekomponenten der KBU Logistik AG. Dank der modularen Softwarelösungen läuft das neue vollautomatische Kompaktlager reibungslos und effizient, und unterstützt C. THYWISSEN bei der Optimierung seiner Logistikprozesse.

C. THYWISSEN setzt mit neuem vollautomatischen Kompaktlager Maßstäbe in der Logistikbranche

Das neue vollautomatische Kompaktlager von C. THYWISSEN setzt neue Maßstäbe in der Logistikbranche. Mit innovativer Technik und intelligenter Software ermöglicht es eine effiziente Gestaltung der Produktions- und Lagerprozesse. Kundenwünsche können dadurch noch schneller erfüllt werden. Die Zusammenarbeit mit der KBU Logistik AG verdeutlicht die Bedeutung intelligenter Softwarelösungen für die Zukunft der Logistikbranche. Das Lager ist ein wegweisendes Beispiel für innovative und nachhaltige Logistiklösungen.

Ein IBC-Behälter, kurz für „Intermediate Bulk Container“, ist ein praktischer und vielseitig einsetzbarer Behälter mit kubischer Form. Er kann bis zu 1000 Liter Flüssigkeit speichern und eignet sich daher ideal für den Transport und die Lagerung von größeren Mengen an Flüssigkeiten. Darüber hinaus sind auch kleinere Einheiten mit 600 Liter oder 300 Liter erhältlich. Die kubische Form des Behälters ermöglicht eine effiziente Nutzung des verfügbaren Raums und erleichtert die Handhabung und Stapelung.