Namhafte Investoren stärken Calopad mit 4 Mio. CHF

Das Vertrauen in ein aufstrebendes Schweizer Schmerztherapie-Startup ist ungebrochen. Dank bahnbrechender Methoden und exzellenter Ergebnisse erfreut es sich in der Gesundheitswelt zunehmender Beliebtheit.



Intelligentes Wärmepflaster von Calopad erhält Millionen-Finanzierung

In der Schweiz ansässiges Start-up Calopad AG hat eine bedeutsame Kapitalzufuhr von mehreren Millionen Schweizer Franken erhalten. Die Finanzierung stammt von Late-Seed-Investoren und dem Technologiefonds des Bundesamts für Umwelt. Calopad ist bekannt für seine wegweisende Arbeit an einem intelligenten, wiederverwendbaren Wärmepflaster, das die Schmerztherapie revolutionieren soll. Die Mittel werden verwendet, um die Expansion in den europäischen Markt zu unterstützen und die Entwicklung eines innovativen Kühlpflasters voranzutreiben. Eine Series-A-Investitionsrunde ist bereits in Vorbereitung.

Durchbruch in Schmerztherapie: Therapeutische Tiefenwärme

Das revolutionäre Wärmepflaster von Calopad steht im Zentrum der ganzheitlichen Therapiephilosophie des Unternehmens. Zusätzlich zum Pflaster präsentiert Calopad eine KI-gestützte Physiotherapie-App, die individuell zugeschnittene Therapiepläne und umfangreiche Gesundheitsinformationen liefert. Kunden profitieren somit nicht nur von effektiver Schmerzbehandlung, sondern auch von direktem Austausch mit Experten und Leidensgenossen. Die Synergie dieser Elemente erzeugt eine flexible und kosteneffiziente Lösung mit hoher Skalierbarkeit.

Innovation und Nachhaltigkeit gewinnen Vertrauen

Calopad AG verzeichnet eine erhebliche Finanzspritze von über 4 Millionen Franken, die aus einer bemerkenswerten Kombination privater Investitionen und dem Technologiefonds des Bundesamts für Umwelt (BAFU) stammt. Dieser Fonds unterstützt Unternehmen, deren Produkte einen nachhaltigen Beitrag zur Verringerung von CO2-Emissionen leisten. Michael Breiter, Mitbegründer und CEO von Calopad, betont die Bedeutung dieser Unterstützung und unterstreicht die Anerkennung der Marktbedeutung ihrer innovativen Herangehensweise.

Schmerzlinderung neu gedacht: Ganzheitlicher Ansatz überzeugt

Fokus auf Europa: Markt und Innovationen

Calopad rüstet sich dank frischer Investitionen für den bevorstehenden Deutschlandstart im Herbst. Das hochentwickelte intelligente Wärmepflaster ist bereits in über 40 Ländern patentiert oder patentiert. Die Expansion in den deutschen Markt markiert den Auftakt für die Einführung in weitere EU-Länder. Ein Teil der finanziellen Mittel fließt in die Entwicklung eines smarten Kühlpflasters, das eine innovative Behandlungsmöglichkeit für entzündungsbedingte Schmerzen verspricht. So festigt Calopad seine Rolle als Innovator im Bereich moderner Schmerztherapien.