Neue imagePROGRAF PRO-Großformatdrucker: Bessere Bildqualität und UV-Beständigkeit

Die neuen imagePROGRAF PRO-Großformatdrucker von Canon setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Bildqualität und UV-Beständigkeit. Mit den Modellen PRO-6600, PRO-4600 und PRO-2600 bietet Canon eine speziell für den Foto- und Kunstmarkt entwickelte Serie an. Dank des Pigmenttintensets LUCIA PRO II erzielen diese Drucker die bisher beste Fotodruckqualität aller imagePROGRAF-Modelle. Fotografen und Künstler können somit sicher sein, dass ihre Ausdrucke in exzellenter Qualität wiedergegeben werden.



Neue imagePROGRAF PRO-Großformatdrucker mit beeindruckender Bildqualität und Farbtreue

Die neue zwölf-Farben-Serie der imagePROGRAF PRO-Großformatdrucker von Canon beeindruckt durch ihre herausragende Bildqualität und Farbtreue. Dank des bewährten LUCIA PRO II-Tintensets mit mattschwarzer Tinte und einer überarbeiteten Farbanpassungstabelle werden dunkle Farbtöne und Schwarzdichte auf Fine-Art-Papieren noch besser wiedergegeben. Zudem werden Grauschattierungen detailreicher dargestellt. Damit bieten die neuen Modelle Fotografen und Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke in höchster Qualität und mit präzisen Farben zu drucken.

Verbesserte Druckqualität und Langlebigkeit mit LUCIA PRO II-Tintenset

Mit dem LUCIA PRO II-Tintenset von Canon werden die Drucke durch verbesserte UV-Beständigkeit langlebiger und kratzfester. Dadurch können Foto- und Kunstdrucke auf Canon Photo Paper Pro Platinum bis zu 200 Jahre lang ohne Farbverblassung erhalten bleiben.

Höhere Produktivität und einfache Medienhandhabung: imagePROGRAF PRO-Serie im Einsatz

Die neue imagePROGRAF PRO-Serie bietet zahlreiche Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit und Produktivität steigern. Das Tintenstandüberwachungssystem ermöglicht eine genaue Kontrolle des Tintenverbrauchs, während die vereinfachten Einstellungen und die einfache Medienhandhabung die Arbeitsabläufe optimieren. Mit der Doppelrollenfunktion können Druckdienstleister nahtlos zwischen verschiedenen Medientypen und -größen wechseln, ohne die Rolle wechseln zu müssen. Darüber hinaus wurde die Medienladezeit um 40 Prozent reduziert, was zu einer weiteren Steigerung der Produktivität führt.

Canon reduziert ökologischen Fußabdruck mit umweltfreundlichen Druckern

Die neue Serie der imagePROGRAF PRO-Großformatdrucker von Canon setzt auf umweltfreundliche Maßnahmen, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wird deutlich weniger Verpackungs-Styropor verwendet, was zu einer Verringerung des Abfalls führt. Darüber hinaus sind die Drucker energieeffizienter und verbrauchen weniger Strom. Diese umweltfreundlichen Eigenschaften haben dazu geführt, dass die Serie eine „Gold“-Produktbewertung im renommierten US-amerikanischen EPEAT-Register erhalten hat.

Neue imagePROGRAF PRO-Großformatdrucker: Außergewöhnliche Bildqualität und Produktivität

Die brandneue Serie der imagePROGRAF PRO-Großformatdrucker von Canon zeichnet sich durch ihre herausragende Bildqualität, verbesserte UV-Beständigkeit und gesteigerte Produktivität aus. Fotografen haben die Möglichkeit, ihr Portfolio zu erweitern und die volle Kontrolle über die Qualität ihrer Ausdrucke zu behalten. Druckdienstleister profitieren von einer vereinfachten Handhabung der Medien und schnelleren Arbeitsabläufen. Mit ihrem Slogan „Excellence in Quality“ überzeugt die Serie nicht nur professionelle Nutzer, sondern auch Endkunden, die von den beeindruckenden Druckergebnissen begeistert sein werden.

Die neue imagePROGRAF GP-Serie von Canon bietet Druckdienstleistern und professionellen Anwendern eine kosteneffiziente Lösung für den Großformatdruck. Mit sieben Farben und drei Modellen ermöglicht die Serie eine breite Palette von Farb- und Druckoptionen. Die Drucker liefern hochwertige Ausdrucke mit hoher Farbgenauigkeit und Detailtreue. Die GP-Serie zeichnet sich durch ihre einfache Bedienung und Zuverlässigkeit aus und ermöglicht eine effiziente Produktion von Druckaufträgen.