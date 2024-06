Software CarLo: Großartige Veränderungen bei Campeys of Selby

Campeys of Selby, mit Hauptstandort in der Stadt Selby in North Yorkshire, hat durch den Einsatz der Software CarLo bedeutende Veränderungen erlebt. Bei unserem Besuch im Februar dieses Jahres konnten wir hautnah miterleben, wie diese Veränderungen das Unternehmen positiv beeinflusst haben. Die Software unterstützt das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens, reduziert den Arbeitsaufwand, optimiert Prozesse und ermöglicht intelligente Arbeitsweisen durch künstliche Intelligenz und API-Funktionen. Zudem zeichnet sich die Software durch ihre einfache Bedienung, schnellen persönlichen Kontakt und Akademien vor Ort aus.



Großes Wachstumspotenzial im britischen Logistiksektor trotz Brexit-Herausforderungen

Das Vereinigte Königreich ist ein wichtiger Zielmarkt für uns, da es großes Potenzial für Entwicklung bietet. Obwohl der Brexit einige Herausforderungen mit sich gebracht hat, wird ein Wachstum im Logistiksektor in England erwartet. Unternehmen schätzen nach wie vor den persönlichen Kontakt zu ihren Geschäftspartnern. Insbesondere familiengeführte Unternehmen sind beliebt, da viele Unternehmen von Investoren übernommen werden und dadurch ihre feste Leitung verlieren.

Transport Association erkennt Vorteile von Familienunternehmen und unterstützt Campeys of Selby

Die Transport Association (TA) ist eine britische Organisation, die auf Familienwerten basiert und die Vorteile von Familienunternehmen bereits vor Jahren erkannt hat. Die TA besteht aus etwa 60 Transportunternehmen, die ein großes Netzwerk mit rund 5.700 Fahrzeugen und 175 Standorten aufgebaut haben. Die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung stehen im Mittelpunkt dieser Organisation. Als Teil der TA profitiert auch Campeys of Selby von dieser Zusammenarbeit. Das Unternehmen sieht sich selbst als große Familie und wird von den Transportplanern Jake und Rob bestätigt.

Einblicke in die Niederlassung Selby: Persönliche Interviews mit dem Team

Bei unserem Besuch in der Niederlassung in Selby wurden wir herzlich in die Familie aufgenommen. Obwohl es anfangs eine Verwirrung über die Ablehnung von Milch im Schwarztee gab, bemühte sich das Team, uns einen Einblick in ihre Arbeit zu ermöglichen. Wir führten persönliche Interviews mit verschiedenen Mitarbeitern, die in unserem Video dokumentiert sind. Außerdem führte uns der Geschäftsführer Paul Campey durch drei verschiedene Niederlassungen des Unternehmens.

Campeys of Selby zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, keine Kundenwünsche abzulehnen, und hat ein beeindruckendes Netzwerk aufgebaut, um dies zu ermöglichen. Die Priorisierung des Kundenservice durch Soloplan hat das Unternehmen von Anfang an beeindruckt und unterstützt sie in diesem Bestreben.

Campeys of Selby findet in Soloplan die Lösung für ihr Wachstum

Campeys of Selby stieß auf Soloplan während einer Fachmesse für Logistik und wurde schnell von den Möglichkeiten unserer Software überzeugt. Das Unternehmen erkannte, dass Veränderungen notwendig waren, hatte jedoch keine Vorstellung von den umfassenden Funktionen, die ihnen zur Verfügung standen. Ihr Hauptziel war es, ein System zu finden, das ihr kontinuierliches Wachstum unterstützt und den Arbeitsaufwand reduziert. Unsere Transportsoftware erfüllte diese Anforderungen und bot zusätzlich viele weitere bisher unbekannte Möglichkeiten.

Die Implementierung der Software CarLo bei Campeys of Selby hat innerhalb eines halben Jahres zu deutlichen Verbesserungen geführt. Durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz und API-Funktionen konnten intelligente Arbeitsweisen entwickelt werden, die zu einer höheren Kundenzufriedenheit beitragen. Zudem wurden viele interne Prozesse optimiert, was zu einer Reduzierung des Arbeitsaufwands und einer effizienteren Arbeitsweise führt. Die einfache Bedienung der Software ermöglicht eine schnelle Integration in den Arbeitsalltag und der persönliche Kontakt sowie die Akademien vor Ort in Kempten bieten zusätzliche Unterstützung. Insgesamt konnte Campeys of Selby durch den Einsatz von CarLo signifikante Vorteile erzielen.

Harry hebt Soloplan als die zentrale Software in ihrem Unternehmen hervor. Die Erfolgsgeschichte von Soloplan und Campeys of Selby wird in einem detaillierten Referenzvideo präsentiert.

Unsere Software erfüllt uns mit Freude, da sie den Arbeitsalltag unserer Kunden erleichtert und ihren Erfolg steigert. Wir sind dankbar, dass wir in Selby dabei sein durften, als die Mitarbeiter von Campeys of Selby begeistert von den Vorteilen von CarLo berichteten. Durch den Einsatz unserer Software werden Arbeitsprozesse optimiert und der Kundenerfolg gesteigert. Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zur Effizienzsteigerung leisten können.

Möchten Sie Ihre logistischen Prozesse optimieren? Unsere Spezialisten stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie gerne.

