Familie Eble bringt altes Eisen zum Leben: Restaurierung des Cat 992A

Werner und Florian Eble, ein eingespieltes Vater-Sohn-Team, haben sich der anspruchsvollen Aufgabe verschrieben, den Cat Radlader 992A zu restaurieren. Als leidenschaftliche Sammler von Oldtimer-Baumaschinen und Lastwagen haben sie bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, altes Eisen wieder zum Leben zu erwecken. Trotz seines Alters ist der Radlader noch immer voll einsatzbereit. Die Ebles möchten ihn jedoch auf Vordermann bringen und ihm zu neuem Glanz verhelfen.



Zuverlässige Einsatzbereitschaft: Restaurierung des Cat 992A

Für Florian Eble liegt der Reiz bei der Restaurierung insbesondere in der Größe der Maschinen. Durch einen glücklichen Zufall stießen sie auf den Cat 992A, der in Baden-Württemberg zum Verkauf stand. Obwohl der Radlader noch funktionsfähig ist, möchten die Ebles einige Komponenten überarbeiten, um sicherzustellen, dass die Maschine in Zukunft zuverlässig einsatzbereit ist. Hierbei beschränken sie sich jedoch auf das Wesentliche. Alles, was noch in gutem Zustand ist, wie beispielsweise die Schläuche, bleibt erhalten. Nur die Reifen werden gegen gebrauchte ausgetauscht.

Die Ebles sind wahre Experten in der Wiederherstellung von Cat Baumaschinen. Sie haben bereits eine Cat Raupe D9 und einen Cat Kettenbagger 245 erfolgreich restauriert. Florian Eble hat dabei so viel Fachwissen erworben, dass er in der Lage ist, diese Maschinen im Notfall eigenhändig zu bedienen und zu warten.

Nachdem die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen sind, werden die restaurierten Baumaschinen wie der Cat 992A in der großen Halle von Werner Eble ausgestellt. Dort befinden sich bereits zahlreiche Oldtimer-Baumaschinen und -Lastwagen verschiedener Hersteller, die ein eindrucksvolles Zeugnis der deutschen Industriegeschichte darstellen. Die Familie Eble hat eine besondere Verbindung zu diesen Maschinen, da ihr Großvater, Peter Eble, das Unternehmen bereits im Jahr 1959 gegründet hat.

Im Kiesabbau ist das Unternehmen Eble seit vielen Jahren erfolgreich tätig. Doch das ist längst nicht alles: Neben dem Kiesabbau bietet Eble auch Erdarbeiten, Gebäuderückbau und Recycling an. Darüber hinaus sind sie Experten in Renaturierungsarbeiten, Gründungen, Außenanlagen und Kabelpflugarbeiten. Beeindruckend sind auch ihre Schwer- und Spezialtransporte, bei denen sie Lasten mit einem Gesamtgewicht von bis zu hundert Tonnen sicher und zuverlässig transportieren.

Die Leidenschaft der Familie Eble für alte Technik spiegelt sich auch in ihren Mitarbeitern wider. Viele von ihnen haben ein besonderes Interesse an Oldtimern und schätzen die restaurierten Maschinen genauso wie die Familie selbst. Sie sind mit großem Fachwissen und Begeisterung bei der Restaurierung und Pflege der Maschinen involviert und tragen dazu bei, dass diese in voller Funktion bewundert werden können.

Die Restaurierung des Cat Radladers 992A ist nicht nur ein spannendes Projekt für die Familie Eble, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur Bewahrung der deutschen Industriegeschichte. Die restaurierten Baumaschinen sind ein beeindruckendes Zeugnis vergangener Zeiten und ein Beweis für das handwerkliche Geschick und die Leidenschaft der Ebles. Durch ihre gewissenhafte Restaurierungsarbeit erwecken sie diese Maschinen zu neuem Leben und ermöglichen es, dass sie auch in Zukunft voll funktionsfähig bewundert werden können.

Zeppelin Konzern: Experte für Bauwirtschaft, Energie und Engineering

Der Zeppelin Konzern ist ein weltweit operierendes Unternehmen, das in den Bereichen Bauwirtschaft, Antrieb und Energie sowie Engineering und Anlagenbau Lösungen anbietet. Mit einer beeindruckenden Mitarbeiterzahl von über 10.000 und einer Präsenz in mehr als 340 Standorten in 26 Ländern ist der Konzern bestens aufgestellt, um seine Kunden zu unterstützen. Neben dem Vertrieb und Service von Baumaschinen bietet Zeppelin auch flexible Miet- und Projektlösungen für die Bauwirtschaft und Industrie an. Darüber hinaus entwickelt der Konzern innovative Antriebs- und Energiesysteme und setzt auf digitale Geschäftsmodelle, um sein Angebot zu erweitern.

Der Zeppelin Konzern, ein Stiftungsunternehmen mit einer beeindruckenden Geschichte seit 1908, setzt sich aktiv für die Erhaltung und Restaurierung historischer Baumaschinen ein. Ein herausragendes Beispiel dafür ist die Restaurierung des Cat Radladers 992A. Mit diesem Engagement trägt der Konzern maßgeblich dazu bei, die deutsche Industriegeschichte zu bewahren und der Nachwelt zu präsentieren. Weitere Informationen über den Zeppelin Konzern finden Sie unter zeppelin.com.

