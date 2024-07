Umfangreicher Katalog von CERATIZIT: gedruckt oder digital erhältlich

Der neue Katalog von CERATIZIT bietet Kunden ein breites Spektrum an Lösungen für die Zerspanung. Sie können zwischen der gedruckten Version und der digitalen Variante wählen. Die Entscheidung basiert auf einer Kundenbefragung, die gezeigt hat, dass viele Betriebe den gedruckten Katalog direkt an der Maschine nutzen. Der e-Katalog hingegen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf über 2.500 Seiten mit nahezu 50.000 ab Lager verfügbaren Zerspanungswerkzeugen. Zusätzlich ist der Hauptkatalog Spanntechnik in den e-Katalog integriert, sodass alles in einer einzigen Publikation gebündelt ist.



Umfangreiches Portfolio von CERATIZIT: Zugriff per e-Katalog weltweit

Der e-Katalog von CERATIZIT bietet Kunden die Möglichkeit, von überall auf das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens zuzugreifen. Egal ob am Schreibtisch oder in der Werkhalle, mit nur einem Klick können Kunden die gewünschten Produkte direkt in den Warenkorb legen. Der e-Katalog umfasst über 2.500 Seiten und präsentiert nicht nur zahlreiche Innovationen, sondern auch optimierte und erweiterte Werkzeugfamilien. Kunden finden alles, was sie für die Zerspanung zwischen Maschinenspindel und Maschinentisch benötigen, in einer einzigen Publikation.

Einfacher Bestellprozess: Produkte mit einem Klick in den Warenkorb

Der digitale Katalog von CERATIZIT bietet Nutzern eine bequeme und einfache Möglichkeit, ihre Wunschprodukte zu finden und in den Warenkorb zu legen. Mit nur einem Klick können sie vom Produkt direkt zum Online-Shop gelangen, unabhängig davon, wo sie sich befinden – sei es im Büro oder in der Produktionshalle. Kunden haben über verschiedene Geräte wie iPad, Laptop oder Smartphone Zugriff auf den gesamten Online-Shop von CERATIZIT. Die kostenfreie App kann im Google Play Store oder im App Store von Apple heruntergeladen werden.

Die CERATIZIT-App: Die Welt des Unternehmens immer griffbereit

Die eigenständige CERATIZIT-App ermöglicht Kunden den Zugang zur gesamten Welt von CERATIZIT, unabhängig von Zeit und Ort. Mit der App haben sie direkten Zugriff auf den Onlineshop für Zerspanungswerkzeuge und Spannmittel sowie auf wertvolles Insider-Wissen rund um die Zerspanung. Darüber hinaus bietet die App hilfreiche Anwendungen wie den Schnittdatenrechner und informiert über den Lieferstatus sowie Neuigkeiten zum Unternehmen und seinem Portfolio.

Umfangreicher Katalog von CERATIZIT bietet Kunden zahlreiche Vorteile

Der neue Katalog von CERATIZIT steht Kunden sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form zur Verfügung und bietet eine breite Palette von Vorteilen. Durch den e-Katalog erhalten Kunden einen schnellen Zugriff auf das gesamte Produktportfolio des Unternehmens, während der gedruckte Katalog direkt an der Maschine für eine praktische Handhabung sorgt. Mit nur einem Klick können Kunden im digitalen Katalog ihre gewünschten Produkte in den Warenkorb legen. Zusätzlich ermöglicht die CERATIZIT-App den Zugang zu wertvollem Insider-Wissen und nützlichen Anwendungen.