CERATIZIT präsentiert nachhaltigen ProAct-Mill Fräser auf der AMB 2024

Die AMB in Stuttgart, die vom 10. bis 14. September 2024 stattfindet, ist das lang erwartete Event der Zerspanerwelt. Als führender Hersteller von Werkzeuglösungen wird CERATIZIT auf der Messe eine Vielzahl neu entwickelter Produkte präsentieren. Besucher können sich auf den ProAct-Mill Fräser freuen, der durch seine nachhaltige Performance überzeugt. Zudem werden spannende Live-Zerspanungsvorführungen und digitale Services für die smarte Produktionslinie angeboten.



Der ProAct-Mill Fräser von CERATIZIT ist eine innovative Produktlinie, die mit nachhaltigem Hartmetall upGRADE hergestellt wird. Dieser Fräser ermöglicht ein effizientes Zerspanen von verschiedenen Materialien wie Stählen, Edelstählen und Gusswerkstoffen. Durch die Kombination aus Allround-Hochleistungsfräser und dem nachhaltigsten Hartmetall-Substrat von CERATIZIT bietet der ProAct-Mill einen ökonomischen und ökologischen Vorteil. Dank optimierter Geometrien und einer neu entwickelten Beschichtung erzielt der Fräser eine höchste Leistung und lange Standzeiten. Testergebnisse belegen eine bis zu 30 % höhere Performance im Vergleich zu anderen Universalwerkzeugen.

Die Besucher der AMB haben die einzigartige Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit des ProAct-Mill-Fräsers in einer Vielzahl von Live-Demos zu erleben. CERATIZIT präsentiert den Fräser zusammen mit anderen Highlights auf einer GROB-Maschine, um ein besonderes Werkstück aus Aluminium herzustellen. Darüber hinaus werden vor Ort überdimensionale Wendeschneidplatten aus Aluminium gefertigt, um das 30-jährige Jubiläum der EcoCut-Linie zu feiern. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Qualität und Vielseitigkeit der Werkzeuge von CERATIZIT zu entdecken.

Das Überwachungs- und Regelungssystem CERAsmart ToolScope von CERATIZIT ist eine bewährte digitale Lösung für die Zerspanungsindustrie. Es erfasst und visualisiert die Signale aus den Zerspanungsmaschinen, um wichtige Informationen zur Prozesskontrolle, zum Maschinenschutz und zur Dokumentation bereitzustellen. Mit dem CERAsmart Cockpit haben Zerspaner Zugriff auf relevante Daten und können ihre Abläufe optimieren. Dieses System ist ein unverzichtbares Werkzeug, um die Effizienz und Qualität der Zerspanungsprozesse zu steigern.

Die Werkstück-Automation R-C2 von CERATIZIT ist eine innovative Lösung, die den Rüstaufwand reduziert und gleichzeitig mehr Flexibilität bietet. Diese Automatisierungslösung liegt zwischen der Paletten-Automation und der Roboter-Direktbeladung. Die Experten von CERATIZIT demonstrieren auf der Messe die Vorteile dieses Systems und zeigen auf, wie es sinnvoll in der Produktion eingesetzt werden kann. Mit der R-C2 Automation wird die Effizienz gesteigert und die Produktionsprozesse optimiert. Besucher haben die Möglichkeit, sich vor Ort von den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten überzeugen zu lassen.

Auf der AMB können Besucher ein außergewöhnliches Motorrad der SBAY Motor Company bewundern, das mit Hochleistungswerkzeugen von CERATIZIT hergestellt wurde. Das Motorrad zeichnet sich durch seinen futuristischen Cyberpunk-Look aus und beeindruckt mit seiner beeindruckenden Leistung. Darüber hinaus haben Besucher die Möglichkeit, den bekannten Zerspanungs-Experten Sven Daniel am CERATIZIT-Stand zu treffen und sein neuestes Buch zu entdecken.

Die AMB in Stuttgart ist ein absolutes Muss für alle Zerspanungs-Enthusiasten. Hier haben Besucher die einzigartige Chance, die neuesten Werkzeuglösungen von CERATIZIT zu entdecken und sich von deren Leistungsfähigkeit überzeugen zu lassen. Besonders hervorzuheben ist der ProAct-Mill, ein nachhaltig-performanter Fräser, der das Fräsen in verschiedenen Materialien effizienter und länger ermöglicht. Doch CERATIZIT bietet nicht nur innovative Werkzeuge, sondern auch digitale Services und Automatisierungslösungen für die smarte Produktion. Zusätzlich können Besucher ein außergewöhnliches Motorrad bewundern und mit dem renommierten Zerspanungs-Experten Sven Daniel ins Gespräch kommen. Der Stand von CERATIZIT ist definitiv einen Besuch wert, um diese spannenden Entwicklungen hautnah zu erleben.