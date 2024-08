CETA Testsysteme GmbH – führender Anbieter von Prüfgeräten

CETA Testsysteme GmbH ist ein erfahrener Anbieter von Dichtheits- und Durchflussprüfgeräten, der seit mehr als 35 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Mit einer breiten Palette von hochwertigen Lösungen hat sich CETA als führender Anbieter in der Qualitätskontrolle etabliert.



Präzise Messung von Dichtheit und Durchfluss mit CETA

Das Prüfgeräteprogramm von CETA bietet eine breite Auswahl an Geräten zur Prüfung von Dichtheit, Massendurchfluss, Volumenstrom und digitalen Druckmanometern. Mithilfe von Druckluft als Prüfmedium können Leckraten im Bereich von 10-3 mbar*l/s und Durchflüsse von 3 ml/min bis 200 l/min genau gemessen werden.

Effektive Prüfkonzepte mit CETA: Prüfgeräte und passendes Zubehör

CETA bietet eine große Auswahl an Zubehör für effektive Prüfkonzepte. Die Adapter sind speziell für jedes Produkt entwickelt und ermöglichen eine genaue Prüfung ohne externe Störungen. Im CETA Zubehörkatalog finden Sie bewährte Produkte wie Messleitungen, Verschraubungsmaterial, Umschaltventile und digitale Druckmanometer mit Datenlogger.

Maßgeschneiderte Kalibriernormale für präzise Messungen von CETA

CETA bietet spezielle Kalibriernormale an, die für die Überprüfung der Kalibrierung und den Einsatz bei Messreihen entwickelt wurden. Diese Normale können individuell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten werden, um eine genaue und präzise Messung zu gewährleisten. Mit diesem umfangreichen Angebot ist es möglich, für jede Prüfaufgabe die passende Prüftechnik und das geeignete Zubehör zu finden.

Qualitätsprüfung mit CETA: Geräte mit international anerkanntem Kalibrierschein

Die Prüfgeräte, Druckmanometer und Kalibriernormale von CETA werden mit einem international anerkannten Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 geliefert. Zusätzlich bietet CETA eine Gewährleistung von 3 Jahren für Prüfgeräte, die optional auf 5 Jahre verlängert werden kann. Darüber hinaus unterstützt CETA seine Kunden mit einer umfassenden Projektbetreuung. Diese umfasst Vorversuche, Engineering-Studien, Workshops, Schulungen und die Inbetriebnahme der Geräte.

CETA bietet praxisnahe Seminare für Dichtheits- und Durchflussprüfstände an

CETA bietet im Rahmen des Online-Seminarprogramms „CETA Digital – Aus der Praxis, für die Praxis“ eine dreiteilige Seminarreihe an, die speziell auf Sondermaschinenbauer und den Betriebsmittelbau ausgerichtet ist. In diesen Seminaren werden die Auslegung und der Betrieb von Dichtheits- und Durchflussprüfständen behandelt. Zusätzlich zur Seminarreihe kooperiert CETA erfolgreich mit der Firma GERSTUNG Sondermaschinen GmbH und stellt ihre Gesamtlösungen, bestehend aus Prüfstand und Prüftechnik, auf der Messe Motek in Stuttgart vor.

CETA präsentiert innovative Gesamtlösungen auf der Messe Motek

Besuchen Sie CETA auf der Messe Motek in Stuttgart vom 08. bis 11.10.2024 in Halle 5, Stand 5304 und erfahren Sie mehr über die innovativen Gesamtlösungen von CETA, die den Prüfstand und die Prüftechnik umfassen. Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen in der Prüftechnik und entdecken Sie effiziente Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

Effiziente Lösungen für Dichtheits- und Durchflussprüfgeräte mit CETA

Die CETA Testsysteme GmbH ist ein renommierter Anbieter von IoT-gesteuerten Lösungen für Dichtheits- und Durchflussprüfgeräte. Mit ihrem umfangreichen Prüfgeräteprogramm, hochwertigem Zubehör und speziellen Kalibriernormalen bietet CETA effiziente Prüfkonzepte für vielfältige Anwendungen. Die hohe Qualität der Produkte, zukunftsweisende Seminare und die Präsenz auf Messen machen CETA zu einem verlässlichen Partner in der Prüftechnik.