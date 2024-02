CETA Testsysteme GmbH – Ihr Partner für Qualitätssicherung

Die CETA Testsysteme GmbH ist ein renommierter Hersteller von Prüfgeräten für Dichtheits- und Durchflussprüfungen. Mit ihrem umfangreichen Angebot bietet das Unternehmen Lösungen für verschiedenste Branchen wie die Automotive-Industrie, Medizintechnik, Heizungs- und Klimaindustrie, Armaturen- und Haushaltsgeräteindustrie, Verpackungsindustrie sowie Energie und E-Mobilität. Die Prüfgeräte werden weltweit eingesetzt, um die Qualitätssicherung im Produktionsprozess zu gewährleisten. CETA verfügt über langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how, um seinen Kunden eine optimale Projektbetreuung zu bieten.



35 Jahre Erfahrung in der Qualitätskontrolle für vorteilhafte Projektbetreuung

CETA verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung als Experte im Bereich der Qualitätskontrolle und hat in dieser Zeit erfolgreich zahlreiche Anwendungen umgesetzt. Aufgrund des umfangreichen Know-hows und der langjährigen Erfahrung kann das Unternehmen seinen Kunden eine vorteilhafte Projektbetreuung bieten und sie bei der Optimierung ihrer Qualitätskontrollprozesse unterstützen.

Praxisbezogene Online-Seminare für Kundenunterstützung bei CETA Testsysteme GmbH

CETA bietet seinen Kunden eine umfangreiche Unterstützung durch persönliche Beratung und praxisbezogene Online-Seminare. Die Seminare werden im Rahmen des Programms „CETA Digital – Aus der Praxis für die Praxis“ angeboten und decken sowohl deutsch- als auch englischsprachige Teilnehmer ab. Dies ermöglicht es den Kunden, ihr Wissen in verschiedenen Bereichen zu erweitern und von den Erfahrungen anderer Branchenexperten zu profitieren.

Umfangreiches Seminarprogramm für 2024: Themen, Auswahl und Anwendungen

Das Seminarprogramm für das 1. Halbjahr 2024 der CETA Testsysteme GmbH bietet eine breite Auswahl an Themen, die auf den alltäglichen Anwendungen und Fragestellungen basieren. Es werden wichtige Aspekte wie die Auswahl, Funktion und der Einsatz von Dichtheits- und Durchflussprüfgeräten behandelt. Besonderes Augenmerk wird zudem auf die Dichtheitsprüfung von großvolumigen und gekapselten Produkten gelegt. Ein spezielles Online-Seminar widmet sich dem Thema der IP-Schutzarten und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihr Wissen in diesem Bereich zu erweitern.

Effektive Lösungen für Dichtheitsprüfungen in verschiedenen Anwendungsbereichen

In dem Online-Seminar im März 2024 werden die verschiedenen Dichtheitsprüfgeräteserien von CETA vorgestellt

In dem Online-Seminar im April 2024 werden die verschiedenen Durchflussprüfgeräteserien von CETA vorgestellt

In dem Online-Seminar im Mai 2024 wird die Dichtheitsprüfung von gekapselten Prüfteilen behandelt, wie beispielsweise Sensorsystemen, Autoschlüsseln und Uhren

In dem Online-Seminar am 05.2024 werden Lösungen für die Verpackungsindustrie präsentiert

Das Online-Seminar am 06.2024 behandelt die Bedeutung und Anwendung von IP-Schutzarten

Kostenlose Online-Seminare von CETA: Anmeldung ab Februar 2024

Die CETA Testsysteme GmbH bietet kostenfreie Online-Seminare an, die jeweils eine Stunde dauern. Die Seminare werden am Veranstaltungstag in zwei Sprachen angeboten: um 10 Uhr in Englisch und um 15 Uhr in Deutsch. Interessierte können sich ab Mitte Februar 2024 auf der Homepage der CETA Testsysteme GmbH www.cetatest.com anmelden, um an den Seminaren teilzunehmen.

CETA Testsysteme GmbH: Zuverlässige Lösungen für Qualitätssicherung und Prüfungen

Die CETA Testsysteme GmbH ist ein etablierter Hersteller und Anbieter von Prüfgeräten zur Qualitätssicherung. Mit ihrer breiten Palette an Prüfgeräten bieten sie maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Prüfaufgabe. Dank ihrer langjährigen Erfahrung und umfassenden Fachkenntnisse unterstützen sie ihre Kunden optimal. Die praxisbezogenen Online-Seminare ergänzen das Angebot und ermöglichen es den Teilnehmern, ihre Kenntnisse in verschiedenen Bereichen der Qualitätskontrolle zu erweitern. Die kostenfreie Teilnahme und die einfache Anmeldung machen die Seminare besonders attraktiv. Insgesamt ist die CETA Testsysteme GmbH der ideale Partner für Unternehmen, die ihre Qualitätssicherung optimieren möchten.