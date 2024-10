Effiziente Inspektion von Halbleitern und Elektronikteilen mit ChipControl

Die Fertigungs- und Qualitätskontrolle ist von großer Bedeutung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie. EVT hat mit dem Befehlssatz ChipControl ein leistungsstarkes Tool entwickelt, das die Inspektion von Halbleitern und Elektronikteilen erleichtert. Durch die einfache Programmierung von Prüfprozessen mittels weniger Mausklicks können Hersteller von Halbleitern und Elektrokomponenten Zeit und Ressourcen sparen.



ChipControl ist eine leistungsstarke Softwarelösung, die speziell für die Halbleiter- und Elektronikindustrie entwickelt wurde. Mit den grafischen Befehlen der Benutzeroberfläche können verschiedene Prüfprozesse einfach und effizient programmiert werden. Der Befehlssatz bietet spezielle Befehle für Aufgaben wie Pin-Inspektion, Imprint-Inspektion und Anschluss-Inspektion. Der Sensor kann mit nur einem passenden Befehl und den richtigen Parametern autonom Prüfungen in der Prüfanlage durchführen.

Mit dem ChipControl Befehlssatz und dem umfassenden Befehlssatz der EyeVision Software steht den Anwendern eine leistungsstarke Lösung zur Verfügung, um Prüfprogramme schnell und einfach zu erstellen. Die Software kann sowohl auf einem PC als auch auf einer Smart Kamera eingesetzt werden und ermöglicht eine nahtlose Integration in das Projekt. Die Datenübertragung erfolgt über verschiedene Protokolle, was eine flexible Anbindung an bestehende Systeme ermöglicht. Die passende Hardware-Lösung, insbesondere die EmSys Controller, bietet eine vollständige Lichtsteuerung und I/O-Funktionen.

Der ChipControl Befehlssatz ermöglicht eine „Null-Fehler-Produktion“ in der Halbleiter- und Elektronikindustrie. Er reduziert die Fertigungszeit und steigert die Qualität und Produktivität. Die einfache Handhabung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten erhöhen die Kundenzufriedenheit, indem Prüfprozesse effizient und genau programmiert werden können.

ChipControl von EVT ist ein leistungsstarkes Tool, das speziell für die Inspektion von Halbleitern und Elektronikteilen entwickelt wurde. Dank seiner benutzerfreundlichen Handhabung und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist es die ideale Lösung für die Fertigungs- und Qualitätskontrolle in der Halbleiter- und Elektronikindustrie. Mit dem ChipControl Befehlssatz können Prüfprozesse schnell und effizient programmiert werden, was zu einer gesteigerten Produktivität und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.