PROLAG World erfolgreich durch Fraunhofer IML validiert – Innovation bestätigt

PROLAG World, das Lagerverwaltungssystem der CIM GmbH, hat in diesem Jahr neben den bereits bekannten Funktionen auch neue Erweiterungen erhalten, die nun erfolgreich durch das renommierte Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) validiert wurden. Besonderes Interesse wurde dabei Fragen zur Proof of Delivery entgegengebracht. Die Validierung erfolgte im Rahmen eines anbieterübergreifenden Vergleichs, bei dem die Anforderungen potenzieller Kunden an ein Warehouse Management System (WMS) definiert wurden. PROLAG World konnte dabei die meisten Übereinstimmungen mit den Anforderungen vorweisen.

Das Fraunhofer IML treibt Innovation in der Logistikbranche voran

Das Fraunhofer IML ist ein engagierter Vorreiter in der Logistikbranche und arbeitet kontinuierlich an neuen Projekten und Forschungsthemen, um die Effizienz und Innovation in diesem Bereich voranzutreiben. Zu den aktuellen Projekten gehören PLATIN, ein automatisiertes Datenaufbereitungsprojekt, ERiK, ein ergonomischer Ressourcenplaner für die Kommissionierung, und Yard LENSE, ein digitales System zur Automatisierung und Effizienzsteigerung des Logistikprozesses.

