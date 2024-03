cirosec TrendTage 2024: Fokus auf Sicherheit von Windows 11

Die Veranstaltung „cirosec TrendTage“ im März 2024 bietet eine ideale Gelegenheit, um sich über die neuesten Entwicklungen und Lösungen im Bereich IT-Sicherheit zu informieren. Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung können Sie Ihr Wissen erweitern und Ihr Unternehmen besser vor möglichen Bedrohungen schützen. Erfahren Sie mehr über die Sicherheit von Windows 11, innovative Produkte zur Risikoreduzierung im Bereich Software-as-a-Service und die Zero-Trust-Mikrosegmentierung. Nutzen Sie diese Chance, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben und Ihr Unternehmen sicherer zu machen.



Sicherheit von Windows 11: Bedrohungen verstehen und abwehren

Im Rahmen der TrendTage liegt ein besonderes Augenmerk auf der Sicherheit von Windows 11. Carsten Hilgenbrink, ein Berater von cirosec, wird in einer fesselnden Präsentation typische Bedrohungen und Angriffsvektoren auf neuen Windows-Maschinen vorstellen. Darüber hinaus wird er sinnvolle Maßnahmen zur Härtung und zum Schutz präsentieren, die dazu beitragen, potenzielle Bedrohungen abzuwehren. Dieses umfassende Verständnis ermöglicht es IT-Sicherheitsverantwortlichen, die Schutzfunktionen der neuen Windows-Betriebssysteme effektiver zu nutzen.

Innovative Produkte für mehr Sicherheit auf den TrendTagen

Auf den cirosec TrendTagen haben Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit, informative Vorträge zum Thema IT-Sicherheit zu hören, sondern auch innovative Produkte kennenzulernen. Drei Hersteller werden ihre Lösungen präsentieren und den Besuchern die Chance geben, neue Wege zur Abwehr von Bedrohungen zu entdecken.

CyCognito bietet mit seinem External Attack Surface Risk Management eine proaktive und kontinuierliche Lösung zur Verwaltung der potenziellen Angriffsfläche von Unternehmen. Durch kontinuierliches Monitoring und automatisiertes Security Testing können Schwachstellen erkannt und behoben werden. Die Integration in bestehende Sicherheitsprozesse ermöglicht es Unternehmen, ihre Schwachstellen effektiv zu schließen und somit ihre Sicherheit zu erhöhen

Valence Security bietet eine Lösung zur Reduzierung von Risiken im Bereich Software-as-a-Service. Das Produkt ermöglicht die Analyse der Konfiguration und des Zusammenspiels von SaaS-Applikationen, um Sicherheitslücken aufzudecken. Unternehmen können dadurch ihre SaaS-Anwendungen sicherer machen und potenzielle Schwachstellen identifizieren

Die Zero-Trust-Mikrosegmentierung von Akamai Guardicore bietet eine softwarebasierte Segmentierungslösung, um den Zugriff auf vertrauliche Informationen zu blockieren. IT-Teams können die Zero-Trust-Prinzipien einfach in ihren Rechenzentren, Multiclouds und Endgeräten implementieren und verwalten

cirosec TrendTage: Kostenlose IT-Sicherheitsveranstaltung an verschiedenen Standorten

Die cirosec TrendTage bieten Interessierten die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends und Lösungen in der IT-Sicherheit zu informieren. Auf der Website www.cirosec.de finden Sie weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung. Die Veranstaltung wird an verschiedenen Standorten wie Köln, Frankfurt, Stuttgart und München stattfinden. Die Teilnahme an den TrendTagen ist kostenlos, sodass Sie die Gelegenheit nutzen können, Ihr Wissen zu erweitern und Ihr Unternehmen sicherer zu machen.

Aktuelle Trends und Lösungen in der IT-Sicherheit kennenlernen

